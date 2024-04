Krutým ranám osudu musí čelit dnes 18letý Daniel. Když mu bylo třináct let, zemřel při tragické nehodě jeho tatínek. Čtyři roky poté zemřela nešťastnou náhodou i Danielova maminka. Žije tak s babičkou, která je pro něj nyní celou rodinou. Třiasedmdesátilá žena musí ze svého důchodu nyní splácet vysokou hypotéku. Pomoci jim má sbírka, již založila Danielova bývalá učitelka.

Daniel, kterému je dnes 18 let, vyrůstal až do svých třinácti v úplné a milující rodině. Jenže pak v rozmezí čtyř let přišly dvě obrovské tragédie a chlapec postupně ztratil oba rodiče. Ve svých třinácti se musel vyrovnat se smrtí tatínka, o čtyři roky později pak s úmrtím maminky.

Daniel tak byl řízením osudu donucen předčasně dospět, vyrovnat se s úmrtím rodičů a nějak se postavit na vlastní nohy. Ujala se ho jeho 73letá babička Blažena, která před lety adoptovala tehdy pětiletou Danielovu maminku. Jen díky babičce chlapec nepřišel spolu s rodiči také o domov.

Danielovi byla navíc v dětství diagnostikována porucha ADHD způsobující problémy s pozorností a učením. S laskavým a individuálním přístupem učitelů i asistentek však základní školu úspěšně dokončil.

Tragická nehoda a smrt otce

Když bylo Danielovi 12 let, prodělala jeho maminka mozkovou mrtvici. V té době však i přes maminčino onemocnění nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl z Daniela v následujících letech stát sirotek.

Maminka se z mrtvice postupně zotavovala a vše se zdálo být na dobré cestě. Rok na to však přišla další krutá zpráva.

„Když bylo Dankovi 13 let, jeho milovaný tatínek tragicky zahynul v lese při kácení stromů. Společně s nemocnou maminkou tak zůstali sami. Danek se musel vyrovnat se ztrátou táty, zvládat školu, a ještě být oporou mamince,“ říká zakladatelka sbírky na Donio, Danielova bývalá učitelka Martina Vaculíková.

Sbírku pro chlapce založila proto, že ví, že on toho zatím není schopen. Jeho babička by prý zase nikdy o pomoc sama nepožádala.

Po smrti otce se Daniel i s maminkou přestěhovali z jejich stávajícího bytu do domu k babičce. Situace tak pro ně byla v mnoha ohledech snazší. Dům, ve kterém si vytvořili s podporou babičky nový domov, však nutně potřeboval rekonstrukci. Na tu si maminka vzala hypotéku.

Náhlé úmrtí maminky

Bohužel však osud krutě zasáhl ještě jednou. V září loňského roku našel Daniel maminku ležet bez známek života na dvorku. Nejspíš zemřela shodou nešťastných okolností. Příčina smrti dodnes nebyla odhalena. Daniel tak přišel o oba milované rodiče a musel se smířit s tím, že se z něj stal sirotek.

Chlapcovi naštěstí zůstala babička, která sice není jeho pokrevní příbuznou, ale na jejím vztahu k vnukovi to nic nemění.

„Babičce Blaženě, která nemohla mít své vlastní děti, zemřela jediná dcera, kterou si jako pětiletou adoptovala z dětského domova společně s jejím bratrem dvojčetem. Dala lásku a domov dvěma dětem bez rodičů, a najednou zůstal bez rodičů její vnuk. Jemu je znovu mámou, tátou, rodinou, oporou, zázemím a jeho jistotou a domovem,“ popisuje zakladatelka sbírky obrovské nasazení Danielovy babičky.

Babička a Daniel potřebují pomoc

Stejně jako vzala kdysi za svou Danielovu maminku, bere za svého i jeho. Ani v 73 letech proto nesložila ruce do klína. Přes obrovskou bolest ze životních ztrát se rozhodla za chlapce a jeho osud dál bojovat, i když je již sama nemocná a špatně se pohybuje. Hypotéku ve výši 1,5 milionu korun splácí z důchodu, aby nepřišli o společné bydlení. S vypětím všech sil se snaží také o to, aby Daniel mohl dostudovat.

„Daniel se k ranám osudu postavil čelem. Je ve druhém ročníku středního odborného učiliště. Po vyučení chce ještě získat výuční list v jiném oboru, aby našel dobrou práci. Pomáhá babičce, chce dokončit opravy domu, chodí na brigády. Až bude mít dokončenou školu, chce si na dvorku opravit a vybudovat dílnu a převzít splácení hypotéky,“ hovoří o Danielových plánech jeho bývalá učitelka.

Chcete-li čerstvě dospělému, stále studujícímu, Danielovi pomoci vypořádat se s krutými ranami osudu, můžete mu přispět jakoukoliv částkou. Sbírka na Donio běží až do 25. května. Vybrané peníze budou použity na splacení hypotéčního úvěru, případně dokončení rekonstrukce domu.