Nurofen dorazil do Česka. Distributoři jej začali rozvážet do lékáren

Distributoři začali rozvážet nové dodávky dětského sirupu Nurofen do lékáren. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Apeloval, aby ho lidé nenakupovali do zásoby. Sirupu by mělo podle dřívějších vyjádření ministra být asi 300 tisíc balení, z nich 100 tisíc balení před Vánoci. Podle zástupců lékarenských řetězců je množství pro každou lékárnu omezené, část dodávky by ale mohla být dostupná i pro e-shopy.

Lékárna. Ilustrační snímek | Foto: ČTK