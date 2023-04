Jestli naše tělo něco opravdu hodně potřebuje, tak je to vápník. Kromě jiného je základní stavební složkou našich kostí, které bez vápníku řídnou a jejich zlomeniny pak leckdy mohou být život ohrožující. Týká se vás to také? Podle lékařů může osteoporóza, nemoc nazývaná také „zloděj kostí“, trápit až 800 tisíc Čechů. Jak léčit osteoporózu? Možná pomůže i jedna babská rada.

Vápník je nezbytný minerál, který se v hojné míře nachází v řadě potravin, včetně mléčných výrobků. „V menší míře jsou jeho zdrojem i listová či kořenová zelenina. Nicméně pokud hrozí nějaké riziko řídnutí kostí, je dobré občas stravu obohatit o vápník jako takový. Pokud nechceme kupovat potravinové doplňky, můžeme využít vaječných skořápek,“ radí náš přední vědec a botanik docent Roman Pavela. Ten o léčbě pohybového ústrojí za pomoci bylin a dalších tradičních receptů našich babiček sepsal jednu ze svých knih z cyklu Světem bylin s Romanem Pavelou.

Jak si připravit prášek ze skořápek:

Skořápky předčí i doplňky stravy

Prášek ze slepičích vaječných skořápek se používá jako přírodní doplněk stravy odnepaměti. Vaječné skořápky totiž obsahují zhruba 49 % vápníku, takže v jednom gram skořápek ho je asi 381 – 401 miligramů.

„Z toho plyne, že vaječné skořápky o váze 2,5 gramu, vám dodají denní doporučenou dávku vápníku, která je 1000 miligramů,“ upřesňuje odborník a dodává, že prášek z vaječných skořápek obsahuje hlavně uhličitan vápenatý. Některé vědecké studie dokonce naznačují, že ten se z vaječných skořápek vstřebává lépe než uhličitan vápenatý z komerčně dostupných doplňků stravy.

Pozor na salmonelu. Vařte!

„Při konzumaci vaječných skořápek je ovšem nutno dát pozor na riziko bakteriální nákazy. Vaječné skořápky často obsahují zdraví škodlivé bakterie, jako je například Salmonella enteritidis, která způsobuje onemocnění zvané salmonelóza,“ upozorňuje docent Pavela.

„Pokud chcete zabránit riziku otravy jídlem, je vždy nutné vajíčka ve skořápce nejprve uvařit, a teprve poté skořápky zpracovat, tedy rozdrtit na prach a sníst,“ dodává Roman Pavela. Prášek ze skořápek se konzumuje tak, že se nasype do vody a vypije. Nebo se přidá do jídla, třeba ho lze přimíchat do jogurtu či tvarohu.

Jsme pozadu, až za Rumunskem

Osteoporózou v tuzemsku trpí statisíce lidí. Velká část z nich o tom ani neví, v záchytu nemoci je totiž Česko pozadu, téměř nejhůř v Evropě, za Rumunskem a Bulharskem. Specialistů na osteologii je málo a pacienti se k nim dostávají až v pozdních stadiích nemoci.

Vyšetření kostí neboli denzitometrii by proto měli u svých pacientů nově preventivně provádět také praktičtí lékaři a gynekologové, což nedávno probíralo Sdružení všeobecných lékařů v Praze na 17. kongresu primární péče.

Máme málo denzitometrů

„Až 80 % pacientů nedostává léčbu, protože nemáme dostatečnou síť pracovišť, kde by mohli být vyšetřeni. Do roku 2030 bychom měli mít k dispozici dalších několik desítek denzitometrů – přístrojů pro kontrolu stavu kostí. Denzitometrické vyšetření nebude vyhrazeno pouze specializovaným centrům, ale budou jej moci provádět také někteří proškolení praktičtí lékaři, nejen u svých pacientů, ale také u pacientů svých kolegů,“ říká lékař Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Kosti řídnou ženám i mužům

Osteoporózou jsou ohroženy především ženy po menopauze, protože se jim tvoří méně pohlavních hormonů, které jinak zpomalují řídnutí kostí. Podobná situace nastává v pozdějším věku i u mužů, i těm postupně ubývá pohlavních hormonů, o čemž se stále málo mluví. Kosti může navíc poškodit chemoterapie, užívání imunosupresiv nebo glukokortikoidů.

Ohroženi jsou také pacienti, které trápí chronické zánětlivé onemocnění, například revmatoidní artritida. Praktičtí lékaři proto nyní připravují doporučený postup týkající se včasné diagnostiky a také následné léčby osteoporózy.

Léčba osteoporózy u praktika

„Pacienti v rizikové skupině u svého praktického lékaře nebo gynekologa nejprve vyplní dotazník. Těm s vysokým rizikem provedeme vyšetření kostní denzitometrie, případně je odešleme ke kolegovi, který vyšetření provádí. Podle výsledků se rozhodne, zda bude pacient léčen, nebo pouze sledován a kdy proběhne další kontrolní denzitometrie,“ vysvětluje docent Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství.

Nově budou praktičtí lékaři moci předepisovat léky bisfosfonáty, což jim umožní pacienty s osteoporózou ve svých ordinacích léčit. „Vysoce rizikové pacienty a komplikované případy budou léčit specialisté osteologové. Přesun nekomplikovaných pacientů do ordinací primární péče jim uvolní kapacity pro složitější pacienty,“ dodává doktor Šonka.