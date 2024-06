Na málokteré nádory se umírá tak často, jako na ty, které postihují slinivku břišní. Rakovina slinivky patří k těm nejagresivnějším a v časných stádiích k nejhůře odhalitelným. Přesto se lékaři nevzdávají a zkoušejí novou cestu, jak pacienty s touto diagnózou zachránit. Jak se pozná rakovina slinivky břišní, jak se projevuje nádor na slinivce, kde bolí a jak ho včas odhalit, radí gastroenterolog Ondřej Urban.

Nádor slinivky patří k nejagresivnějším | Foto: Shutterstock

Každý rok u nás nádor slinivky lékaři diagnostikují 2 400 osobám a téměř 2 200 pacientů na něj umírá, informuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Rakovina slinivky břišní je tak mezi nádorovými onemocněními třetí nejčastější příčinou úmrtí.

Prevence rakoviny slinivky. Nepodceňte tyto příznaky:

Počet případů navíc podle expertů setrvale roste. Do roku 2050 předpokládají jejich zdvojnásobení. Rakovina slinivky břišní zpočátku nepůsobí žádné potíže, a lékaři ji tak v naprosté většině odhalí až v pokročilém stadiu.

Bolesti břicha i zad, či hubnutí

U jakých příznaků má člověk zpozornět, protože mohou znamenat rakovinu slinivky? „Jedná se o bolest v okolí pupku, často také vyzařující do zad, hubnutí bez příčiny. Dále to jsou ztráta svalové hmoty, nevysvětlitelné zvýšení tělesné teploty, zežloutnutí, celková slabost,“ vyjmenovává profesor Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc.

Profesor Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice OlomoucZdroj: se svolením MaVePR

Hubnutí, nechutenství, bolesti břicha a zad nebo žloutnutí kůže ovšem signalizují už pokročilý nádor slinivky. „V této fázi již prognóza léčby pacienta není příznivá,“ upozorňuje gastroenterolog.

Průměrné přežití se v pokročilém stádiu pohybuje kolem osmi měsíců. „Proto je naprosto klíčové nádory pankreatu odhalit v rané fázi, kdy je ještě možné jejich chirurgické odstranění a další onkologická léčba. Tím se šance na pětileté přežití zvedá na dvanáct procent,“ upozorňuje gastroenterolog.

Začněte u praktického lékaře

Co dělat, když se chce člověk ujistit, že má slinivku v pořádku? Cestu ke gastroenterologovi, který se diagnostikou onemocnění slinivky břišní zabývá, je vhodné začít u praktického lékaře. Ten má o pacientovi nejvíce informací.

K dispozici je několik laboratorních a zobrazovacích vyšetření. Všechny je ale potřeba zhodnotit v souvislosti s dalšími zdravotními informacemi o pacientovi. Žádný zázračný test neexistuje.



Mohou pomoci bylinky?

Na podporu funkce slinivky či na její „čištění“ se v lidové medicíně doporučují i různé bylinky. Například prý lidé mají využívat pampelišku, která obsahuje betakaroten. V článku Elixír na čištění slinivky právě kvete jsme psali o tom, že by měl beta karoten působit protinádorově a snížit tak i riziko rakoviny slinivky.

„O účinnosti preventivního podání beta karotenu na onemocnění rakovinou slinivky břišní nemáme vědecké důkazy. A získávat beta karoten z pampelišek mi připadá dosti nepohodlné,“ mírní však nadšení Ondřej Urban.

Co spáchal alkohol, snadno nenapravíme

Podobně je to podle gastroenterologa s bylinkami, s jejichž pomocí si chceme slinivku ošetřovat a zahlazovat tak to, co jsme způsobili třeba na bujarém alkoholickém večírku.

Slinivka vytváří trávicí enzymy i hormon inzulín:

„Osobně bych se nespoléhal na detoxikaci škodlivých látek z cigaret či neutralizaci jiných špatných návyků, třeba konzumace alkoholu, pomocí bylin,“ říká docent Urban. Ovšem při léčbě mírných poruch trávení mohou být podle něj některé byliny prospěšné.

Pro koho je určen screening

V loňském roce poprvé odstartoval v České republice program vyhledávání časných forem rakoviny slinivky břišní u rizikových pacientů. Zaměřuje se na pacienty, u kterých lze nemoc předvídat a riziko výskytu je u nich vysoké. Jsou to především lidé, u nichž se rakovina vyskytuje v rodině nebo jsou nositeli rizikové genetické mutace. Podrobné informace, koho se screening týká, poskytl Ondřej Urban webu pro lékaře Medical Tribun.

Předejít rakovině může prevence: Tyto jsou hrazené z veřejného pojištění

Včasná diagnostika dává naději

„Na klinické výsledky screeningu si budeme muset počkat několik let. Je potřeba gastroenterologicky sledovat velké množství nemocných po dlouhou dobu, aby se příznivý efekt projevil. Naprostá většina osob, vstupujících do programu, zůstane naštěstí zdráva,“ říká docent Urban.

„Ze zahraničních zkušeností víme, že včas diagnostikovaným nemocným je možné významně prodloužit život a některé i vyléčit,“ dává naději pacientům.

Co slinivce nedělat

Nádory slinivky (stejně jako i jiná zhoubná onemocnění, pozn. red.) má - kromě dalších faktorů - na svědomí i špatný životní styl. Eliminace kouření cigaret by - podle odborného článku publikovaného v Journal of the National Cancer Instutute - například zabránila přibližně 27 procentům případů rakoviny slinivky břišní. To by jen ve Spojených státech ročně zachránilo 6750 životů.

Nepřekvapí, že správná životospráva naopak pomáhá nádoru slinivky předejít.

Co slinivce nejvíc škodí:

kouření

konzumace alkoholu

pbezita

jídelníček plný potravin s vysokým stupněm průmyslového zpracování

Co slinivce prospívá:

dostatek pohybu

několik porcí ovoce a zeleniny denně

abstinence od alkoholu a kouření tabáku

udržování normální tělesné hmotnosti