Všechny druhy ovoce a zeleniny jsou chráněny slupkou, která ve většině případů končí v koši. Slupky však obsahují řadu cenných látek, které je škoda nevyužít k našemu prospěchu. Jasným příkladem jsou mandarinky, jejichž kůra nám může posloužit jako osvěžující dochucovadlo, lék proti nachlazení, peeling proti celulitidě i odpuzovač molů.

Slupky z ovoce a zeleniny mají v kuchyni i péči o pleť mnoho využití. Ze slupek ze zeleniny připravíte výtečný vývar, citronová kůra vyčistí usazeniny v konvici, okurkové slupky prý bojují s mravenci, banánové slupky pomáhají pokojovým rostlinám a bramborové slupky údajně rozjasňují oči. A pokud milujete mandarinky, kterých je v tomto období všude dost, máme pro vás skvělou zprávu! Když totiž usušíte mandarinkové slupky a rozemelete je, vytvoříte si skvělý prášek, který využijete v domácnosti, zbavíte se s ním celulitidy a zažehnáte lehkou virózu. Mandarinkové slupky mají ale i řadu dalších využití.

Příprava mandarinkové směsi

Do misky nalijte horkou vodu a přidejte k ní lžíci jedlé sody. Mandarinky do připravené lázně ponořte a důkladně je očistěte pomocí kartáčku či houbičky na nádobí. Roztok vody a jedlé sody může pomoci odstranit zbytkové pesticidy ze slupek i podle této studie. Jedlá soda navíc podle výzkumů působí i antimikrobiálně, tudíž pomůže slupky opravdu důkladně očistit.

Mandarinky poté důkladně oloupejte a dejte je dětem k svačině, pochutnejte si na nich sami, připravte marmeládu nebo čerstvý džus. Slupky ale rozhodně nevyhazujte a položte je na plech vyložený pečicím papírem.

„Nehte je při pokojové teplotě, dokud úplně nevyschnou,“ radí na YouTube ve videu kanál Perfektní, který přináší vychytávky a jednoduché návody, jak si ulehčit život.

Při vysychání mandarinkové slupky občas otočte, rozlomte na drobnější kusy a nechte dále schnout. Nejjednodušší, co s nimi pak můžete udělat, je přidat je do černého čaje, kterému dodají úžasnou vůni a svěží citrusové aroma. To ale není zdaleka vše, co mandarinkové slupky nabízí.

Rozemelte je na prach

Chcete-li si připravit mandarinkovou směs, která vám zpříjemní život v mnoha ohledech, pak následujte tento postup:

Uschlou mandarinkovou kůru roztrhejte na kousky a vložte ji do mlýnku na kávu nebo kuchyňského robotu. Mixujte, dokud nevznikne jemný prášek. Mandarinkovou drť přendejte do skleněné nádoby se vzduchotěsným víčkem. Skladujte na suchém místě a používejte dle potřeby po lžičkách. Při používání začínejte zvolna, prášek má velice intenzivní chuť i aroma.

Ochutí koláče, sušenky i krémy

Dokonalou citrusovou chuť dodáte díky prášku ze sušených mandarinkových slupek každému pokrmu, který ve své kuchyni připravíte. A nejde jen o chuť! Podle této studie představují mandarinkové slupky potenciální nutriční složky a jsou skvělým a levným zdrojem vlákniny i dalších výživových doplňků. Podle zdravotnického magazínu Healthline má dokonce lžíce sušené mandarinkové kůry 3x větší množství vitaminu C než samotné ovoce a 4x více vlákniny. To ovšem neznamená, že byste si měli dát celou lžíci do jogurtu. Začínejte opatrně, abyste si nepřivodili zažívací obtíže nebo kopřivku.

„Sušený mandarinkový prášek můžete přidat do polévek, jako náhradu citronové kůry, do džemů a zavařenin, abyste zvýraznili jejich chuť, do těsta na koláč, sušenky i bábovky, nebo i do svařeného vína či čaje,“ radí kuchařka Hilda Sterner na svém blogu Hilda´s Kitchen blog https://hildaskitchenblog.com/recipe/drying-orange-peels-and-how-to-use-them/.

Stejně tak se může trocha drcené směsi stát třešničkou na dortu vaší ovesné kaše, smoothie, či dokonce kávy. A pokud preferujete čerstvé mandarinky, zkuste tento snadný mandarinkový dezert:

Přírodní lék proti nachlazení

Smícháním jedné lžičky mandarinkového prášku a půl litru vroucí vody získáte tekutinu plnou vitaminů, která pomůže v boji proti probíhajícímu nachlazení. „Mandarinkový prášek povařte ve vodě 5 minut a následně nechte hodinu až dvě louhovat. Poté sceďte a užívejte 1 až 2 lžíce před jídlem,“ radí ve videu kanál Perfektní.

Citrusové plody mají prokazatelný vliv na zdraví a jejich bioaktivní složky tlumí záněty a podporují imunitu i podle této studie z roku 2021. „Citrusové ovocné šťávy jsou zvláště dobrým zdrojem vitaminu C a kyseliny listové. Obě tyto složky hrají důležitou roli při udržování funkce imunologických bariér a při podpoře funkce mnoha typů imunitních buněk. Vitamin C je navíc antioxidant, který snižuje projevy zánětlivé reakce,“ tvrdí autoři studie.



Maska na všechny typy pleti

Mandarinkový prášek lze užívat nejen vnitřně, ale i zevně. Když smícháte čajovou lžičku drcených slupek, 1 lžičku zakysané smetany a 1 žloutek, připravíte si masku na všechny typy pleti. Pak už ji jen stačí nanést na obličej a nechat působit 15 až 20 minut. Po použití masku, která rozjasní vaši pleť, omyjte.

Kombinace mandarinek, vaječného žloutku a zakysané smetany pleti prospěje po všech směrech. Například výsledky této studie prokazují, že extrakt ze zelených mandarinek zlepšuje stav kožních vrásek vyvolaných UV zářením, a může stárnutí pokožky dokonce zabránit. „Vaječný žloutek navíc pomáhá zásobovat tělo ceramidy a peptidy, které pomáhají udržovat pokožku zdravou a snižují výskyt vrásek,“ tvrdí zdravotní magazín Medicine Net.

Peeling pro hebkou kůži

Zůstaňme ještě chvíli u péče o tělo. S mandarinkovou drtí se dá připravit i skvělý peeling nebo scrub, který pomůže odstranit odumřelé kožní buňky a dodá naší pokožce svěží a mladistvý vzhled. Prášek smíchejte s trochou vody. Vzniklou pastou promasírujte stehna, hýždě, ale i břicho či obličej a následně dobře omyjte. Pleť bude nejen hebká, ale i příjemně provoněná citrusovým éterickým olejem. Podobných výsledků docílíte i masáží kávovou sedlinou.

Sušené mandarinky či přímo drcené slupky v podobě prášku můžete skvěle využít nejen v péči o své tělo, ale i v péči o domácnost.

Mandarinkami proti molům

Obáváte se ve své domácnosti šatních molů? Mandarinkové slupky jsou ideálním prostředkem, který působí jako přírodní odpuzovač. „Pomerančové slupky stačí usušit, vložit do látkových sáčků a umístit mezi oblečení do skříně. Jakmile vůně odezní, nezapomeňte je vyměnit, aby neztratily svou účinnost. Sáčky můžete vložit i do kapes sak či kalhot,“ radí kulinářský web Cookist.

Mandarinkové slupky ale můžete jen tak zastrkat i mezi ručníky, utěrky, ložní prádlo či ponožky. Dopřejete jim nejen ochranu proti molům, ale rovněž příjemnou svěží vůni.

Provoňte domácnost

Silné mandarinkové aroma můžete využít i místo difuzéru a provonět s jeho pomocí vaši domácnost. Drcené slupky můžete smíchat s mandlovým či dětským olejíčkem, nalít do úzké nádobky, vložit do ní dvě či tři bambusové špejle a postavit na vybrané místo.

V sezóně je mandarinek opravdu hodně, proto není potřeba šetřit a lze lžičku vonné směsi i „vyhazovat“ do koše. Mandarinkové aroma přehluší zápach rozkládajícího se odpadu a otevření odpadkového koše tak nebude nepříjemnou událostí.