Na první pohled jednoduchý tělocvičný úkon může prý předpovědět, jak dlouhý život daného jedince čeká. Stojí za tím výzkum vědců, který svou domněnku otestoval na více než tisíci lidech. Výzkumníci k tomu zvolili poměrně jasnou a na první pohled jednoduchou metodu. Stání na jedné noze. Počet sekund pak napoví, zda dotyčnému hrozí poměrně brzká smrt.

Riziko smrti podle výzkumu hrozilo více těm, kteří testem neprošli. | Foto: Shutterstock

Stoj na jedné noze se zavřenýma očima. Jak na to?

Schopnost stát na jedné noze může prý ukázat, kolik života vás ještě čeká. Svědčí o tom výsledky zajímavého testu.

Jen deset sekund

Jak uvedl odborný blog British Journal of Sports Medicine, data byla získána skupinou výzkumníků z různých zemí světa jako je Brazílie, Spojené království, USA, Finsko a Austrálie.

Cílem vědeckého týmu, který vedl Claudio Gil Araujo, bylo posoudit, zda schopnost, respektive neschopnost vládnout stát na jedné noze alespoň po dobu 10 sekund je nějak spojena s předpokladem brzkého úmrtí.

„Lidé poměrně stabilně udrží rovnováhu do svých 50 let věku. Poté se počet lidí, kteří s ní nemají potíže, poměrně rychle zmenšuje. Pro část jedinců se tak automaticky zvyšuje riziko pádů a jiných nepříznivých zdravotních následků,“ uvedl British Journal of Sports Medicine, který zveřejnil i příslušnou studii.

Průzkumu se zúčastnili i jedinci s vysokým tlakem a obezitou.Zdroj: Shutterstock

Ruce v bok a dívat se před sebe

Jak celý výzkum přiblížil i web Univerzity v Bristolu, aby měli všichni testovaní stejné podmínky, museli se dotýkat přední částí volné dolní končetiny zadní strany nohy, na které stáli. Dívali se před sebe a ruce měli podél těla. Byly povoleny až tři pokusy na každou nohu.

Celkem se výzkumu zúčastnilo 1 702 lidí ve věku 51–75 let. „Pětina lidí to nezvládla,“ shrnul web Bristolské univerzity.

Kdo měl potíž uspět a kdo brzy umřel

Obecně platí, že ti, kteří v testu neuspěli, měli horší zdravotní stav. Tedy trápila je obezita, vysoký tlak a cukrovka 2. typu byla ve skupině neúspěšných dokonce až třikrát častější než v té skupině, která test zvládla.

Během průměrné doby sledování 7 let zemřelo 123 osob, tedy 7 procent ze všech testovaných lidí. Nejčastější důvody byly tyto:

rakovina (32 %)

kardiovaskulární onemocnění (30 %)

respirační onemocnění (9 %)

komplikace spojené s COVID-19 (7 %)



Tvrdá fakta. Kdo neustojí, zemře dříve

Když byla tato úmrtí rozdělena mezi ty, co testem stání na jedné noze prošli a těmi, co neprošli, tak ze skupiny neúspěšných zemřelo 17,5 procenta lidí, zatímco ze skupiny úspěšných pouze 4,5 procenta lidí.

„Po zohlednění věku, pohlaví a základních onemocnění byla neschopnost stát bez opory na jedné noze po dobu 10 sekund spojena s 84% zvýšením rizika úmrtí z jakékoli příčiny během následujících deseti let,“ shrnul web Univerzity v Bristolu.