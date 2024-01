Jste unavení a máte špatnou náladu? Sestavte si snídani, která posílí váš mozek

Stravovací zásada, že snídaně je nejdůležitějším jídlem dne, je všeobecně známá. Důležité však je i to, co si k snídani dopřejeme. Správně vybraná jídla jsou nejen palivem, které nám dodá energii do nadcházejícího dne, ale mohou ovlivnit i zdraví našeho mozku. Řada lidí se nechává ovlivnit reklamou a snídá takzvané zdravé potraviny, které jsou často bohaté na přidaný cukr a rafinované sacharidy. Tudy však cesta ke zdraví nevede. Co je zdravá snídaně? Co snídat, abychom posílili výkon mozku? A které potraviny podporují zdraví mozku?