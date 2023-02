Podle WHO proočkovanost proti spalničkám od vypuknutí pandemie neustále klesá. Odloženo mělo být okolo 61 milionů očkování dětí. „Paradoxem pandemie je, že zatímco vakcíny proti covidu-19 byly vyvinuty v rekordním čase a nasazeny v největší očkovací kampani v historii, rutinní očkovací programy byly vážně narušeny a miliony dětí přišly o život zachraňující očkování, jako je to proti spalničkám,“ upozornil generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.