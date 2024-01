Nemůžete spát a ráno padáte únavou? Jednoduché úpravy ložnice váš spánek zlepší

Nespavostí trpí mnozí lidé. Někdo nemůže usnout, jiný se v noci budí. Co způsobuje špatný spánek a co zabírá na spaní? Důvodů, proč lidé nemohou spát, je spousta. Lékaři radí, co dělat přes den, co nejíst a nepít večer a případně předepíší prášky na spaní. Možná by ale stačilo soustředit se na prostředí, ve kterém spíme. Jeho jednoduché úpravy mohou zajistit spokojený nerušený spánek.