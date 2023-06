Chrápete, často se budíte a přes den vás ničí únava? Možná je načase začít myslet na spánkovou apnoe, protože pokud ji máte, tak končí všechna legrace. Touto nemocí trpí přibližně deset procent populace. Až osmdesát procent pacientů ale není diagnostikováno a potýkají se s řadou obtíží, včetně poruch erekce. Bez správné léčby spánkové apnoe hrozí dokonce srdeční selhání.

O tom co je to vlastně spánková apnoe, jak se jí zbavit a jakým způsobem je možné ji léčit, lidé často příliš mnoho nevědí. Příznakům, které se u nich objevují, tak nevěnují zdaleka takovou pozornost, jak by měli.

Správná diagnostika a následná léčba jim přitom může pomoci předejít závažným zdravotním problémům.

„Nikdy jsem si nemyslel, jak moc se mnou nekvalitní spánek zamává. Poměrně často jsem se v noci budil, občas jsem se dokonce přistihl, že jsem celý opocený. To ale nebylo zdaleka to nejhorší. Začal jsem totiž i hlasitě chrápat, což obtěžovalo i partnerku,“ vypráví čtyřiapadesátiletý pan Petr z Náchoda.

Nastavení léčby spánkové apnoe:

„Zpočátku jsem to neřešil. Jak taky, na chrápání přece žádné léky nejsou… Říkal jsem si, že v mém věku chrápe každý druhý. Brzy se však objevila další komplikace, která mě znepokojovala – několikrát za noc jsem musel na toaletu, jak se říká, na malou stranu,“ popisuje problémy Petr.

Pláč ustrašené přítelkyně

Jednoho večera přítelkyně pana Petra vzbudila. Byla strachy bez sebe a plakala. Prý ji nejdřív obtěžovalo hlasité chápání. Pak ale měla náhle dojem, že partner podivně lapá po dechu a dusí se.

„Byl jsem v šoku. Okamžitě jsem se rozhodl nechat se vyšetřit u neurologa. Ten o diagnóze neměl pochyb, a proto doporučil další vyšetření ve spánkové laboratoři. Neváhal jsem, a ještě ten den jsem se objednal,“ popisuje muž, jak se dostal ke správné diagnostice, která u něj následně potvrdila, že má spánkovou apnoe.

Nejvíce pacientů tvoří muži s kily navíc

Obstrukční spánková apnoe je závažné chronické onemocnění, kterým trpí přibližně deset procent populace. Drtivá většina z nich o tom, že onemocnění mají, vůbec neví. Odhaduje se, že diagnostikována je jen asi pětina případů. Zbytek pacientů tak obvykle žije s tím, že hlasitě chrápe, špatně spí, několikrát za noc musí na toaletu, a někdy se budí, nebo se zpotí.

Jak uvádí web inspamed, nejrizikovější skupinou spánkové apnoe jsou muži ve středním a vyšším věku, s nadváhou či obezitou. Ke vzniku spánkové apnoe rovněž přispívá kouření. Ženy onemocnění postihuje dva až třikrát méně často.

Neurolog Šonka: Častá spánková apnoe vede k demenci, poruchám nálady i cukrovce

Vzduch se nemůže dostat do plic

Co se s lidmi, kteří trpí spánkovou apnoe, v noci děje?

„Během zástav dechu neboli apnoí, se zužují až uzavírají horní dýchací cesty. Na vině je zmnožení tkání, nejčastěji způsobené obezitou či anatomickými odchylkami v oblasti dýchacích cest. To vede k tomu, že přestává proudit vzduch dýchacími cestami do plic, neokysličuje se krev. Spouští se tak řetězec patologických dějů v těle, které způsobují mimo jiné třeba pocení, nebo noční močení,“ vysvětluje neurolog z Institutu spánkové medicíny Inspamed v Praze a člen Rady Sdružení ambulantních specialistů Martin Pretl.

Zástava dechu pak končí krátkou probouzecí reakcí. Tu si podle lékaře většinou nepamatujeme, ale tím, že se opakovaně budíme, neprohlubuje se spánek. A ten je nutný k tomu, aby si naše tělo odpočinulo, abychom byli ráno i přes den čilí.

Zástavy dechu trvají v průměru kolem třiceti vteřin, takže se za hodinu někteří jedinci dokážou probudit i více než šedesátkrát.



Bez léčby vzniknou závažné problémy

„Při každé této reakci se zvyšuje krevní tlak, což zatěžuje srdce a celý kardiovaskulární aparát a může být příčinou rozvoje onemocnění tohoto systému. Opakované neokysličování krve působí nepříznivě na metabolismus cukrů a je zase rizikem pro rozvoj cukrovky 2. typu a dalších metabolických onemocnění. Pokud se tedy pacient neléčí, zadělává si na mnohé závažné problémy,“ vysvětluje doktor Pretl.

Zničený sexuální život

Často jsou to partneři pacientů, kdo si jako první všimne, že je něco v nepořádku. Málokdy totiž během spánku vnímáme vlastní chrápání. S chrápajícím člověkem nechce nikdo spát, takže důsledkem jsou oddělené ložnice.

Spánková apnoe je spojena i s poruchami erekce a libida, což je významný a málo zmiňovaný příznak. To v partnerském soužití rozhodně nepůsobí pozitivně.

Nedostatek spánku vyvolává v těle ničivý zánět. Jak to poznáte a co s tím dělat

Mlaskání a tleskání nepomáhají

„Mlaskání, tleskání nebo promlouvání na chrápajícího je obvykle typickou reakcí druhého vzbuzeného partnera. To ovšem pomáhá jen krátkodobě – pacient se chvilkově podvědomě probudí a chrápání na čas ustane. Celkově tím pouze dál zhoršujeme kvalitu jeho spánku. Klidné spaní oběma partnerům zajistí pouze cílená léčba apnoe,“ zdůrazňuje neurolog.

Zdravým životem proti chrápání

Hlavními riziky pro vznik spánkové apnoe jsou nadváha a obezita, tedy špatná životospráva s nedostatkem pohybu, dále nevyvážený jídelníček, konzumace alkoholu, ale i kouření.

Zdravým životním stylem lze proto pravděpodobnost, že se u člověka spánková apnoe rozvine, výrazně snížit.

Spíte dlouhodobě jen šest hodin denně? Jako byste flámovali, varovali odborníci

Vyhledejte neurologa či spánkové centrum

Všem, kteří se s komentáři ohledně svého chrápání, ale i s nekvalitním spánkem setkávají často, doporučuje doktor Pretl přijít na preventivní prohlídku k ambulantnímu specialistovi nebo přímo do některého ze spánkových center, která jsou rozmístěna po celé České republice.

Pacienti k návštěvě spánkového centra nepotřebují ani doporučení od svého praktického lékaře. Vyšetření u ambulantního specialisty obvykle stojí zhruba dva tisíce korun a je hrazeno i ze zdravotního pojištění.

Jakou zvolit polohu při spaní? Vědci už ví, co se pro každého z nás nejvíce hodí

Spánek s maskou

Aby bylo možné spánkovou apnoe léčit, musí lékaři stanovit její tíži nočním vyšetřením.

„U lehčích případů u neobézních pacientů je možné zvolit chirurgické řešení, u střední a těžké spánkové apnoe je metodou první volby léčba přetlakem v dýchacích cestách. Metoda se označuje zkratkou CPAP,“ říká doktor Pretl. „Pomocí hadice a masky se přístrojem vytvářený přetlak přenáší do dýchacích cest. Ty tak zůstávají průchozí, nedochází k zástavám dechu a spánek může probíhat tak, jak má.“

Dostupnější screening

Bohužel čekací doby na vyšetření nejsou ve většině spánkových center nejkratší. Nicméně v poslední době se objevila možnost screeningových vyšetření, hrazených pojišťovnou.

Screeningová vyšetření dokážou odhadnout, zda a jakou tíží onemocnění pacient trpí, a mohou tak významně zkrátit diagnostiku a léčbu. Tato vyšetření jsou dostupná i mimo spánková centra, hlavně u některých praktických lékařů, a hrají důležitou roli v prevenci.

Babské recepty nepomohou

Lidé často berou návštěvu lékaře jako poslední řešení a dávají nejprve přednost babským receptům. Neurolog Pretl je ale k takovým postupům skeptický.

„Bohužel žádné zázračné kapičky, bylinky nebo cviky na chrápání současná medicína doporučit neumí. A to, že alkohol napomáhá špatnému spánku a chrápání, ví asi většina chrápajících mužů. Jako lékař tak musím zopakovat jediné. Pokud má pacient podezření na spánkovou apnoi, musí navštívit odborníka a nechat se vyšetřit. Podle výsledků se zvolí odpovídající postup. Zdravým životním stylem, tedy správnou životosprávou a prevencí nic nezkazíme, naopak zabráníme rozvoji většiny onemocnění,“ dodává doktor Pretl.