Jde to docela jednoduše. Stačí stoupnout na osobní váhu a pak využít jednoduchý vzorec pro výpočet indexu tělesné hmotnosti, kterému se ve zkratce říká BMI.

BMI se počítá následovně. Svou tělesnou váhu v kilogramech je třeba vydělit výškou v metrech na druhou. Muž, který váží 90 kilo a měří 180 centimetrů má BMI takovéto: 90 / (1,80)2 = 27,7. Norma pro BMI je 20 – 25, takže tento muž má nadváhu, spadá do rozmezí 25 – 30.

„Pokud je hodnota BMI vyšší než 30, jde už o obezitu. Člověk si v takovém případě zadělává na problémy nejen s cukrovkou, vysokým tlakem či třeba se srdcem, ale i na komplikace v oblasti reprodukce,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.

Sáhněte po krejčovském metru

Druhou možností, jak může každý posoudit, jestli už není obézní, je měření obvodu pasu. K tomu není třeba nic jiného, než krejčovský metr. Muži by ideálně neměli mít obvod pasu - nezávisle na tělesné výšce - větší než 94 cm, ženy ne větší než 80 cm.

„Při obezitě se mění hladiny hormonů a z tukové tkáně se do organismu následně vyplavují jiné typy látek, než které jsou u zdravého muže třeba. Následkem toho může dojít k útlumu tvorby spermií,“ varuje doktorka Veselá.

Zároveň se v tukové tkáni kumulují toxiny, zvyšuje se teplota v oblasti varlat a také se objevuje porucha erekce. Pozitivní zprávou však je, že výrazné snížení hmotnosti vede u obézních mužů k úpravě hladiny hormonů a zlepšení hodnot spermiogramu.

Raději odběr spermií

„Dvojice, které řeší neplodnost a u nichž je problém na straně obézního muže, tvoří u nás na klinice asi seset procent příchozích. Ošetřující lékař s takovým pacientem probere možnosti redukce váhy, předá výživová doporučení, navrhne podpůrnou léčbu bylinami, případně předepíše lék Saxenda či doporučí bariatrickou operaci,“ popisuje doktorka Veselá, jak mohou napomoci obézním mužům s navrácením plodnosti.

Problém ale je, že páry obvykle při snaze otěhotnět sehrávají závod s časem, mnohdy už nejsou nejmladší, a hubnutí je přeci jen záležitost dlouhodobá. Proto lékaři raději hned jednají a přistupují k odběru zdravých spermií.

Hubnout je třeba včas

Nečeká se na moment, kdy muž svou váhu dostatečně zredukuje a zlepší tím kondici svého spermiogramu. Ačkoliv by taková cesta byla ideální, celý proces oplodnění by se tím značně protáhl a problém s početím by se poté mohl přesunout do jiné oblasti.

„Nedá se samozřejmě říci, že naprosto každý obézní muž má problémy s plodností. I muž s vyšší váhou může počít potomka přirozenou cestou. Leckdy to však trvá déle a nese to s sebou také jistá rizika, třeba poškození DNA spermií. Určitě bychom tedy párům, které plánují založit rodinu, doporučili redukci váhy s předstihem a nečekat až na moment, kdy se objeví první problémy,“ dodává odbornice na reprodukční medicínu.

Obezita nesvědčí ani mateřství

Dlužno dodat, že obezita krade plodnost i ženám. Vysoké množství tuků v těle negativně ovlivňuje tvorbu hormonů i u nich. Způsobuje poruchy menstruace a ovulace. Obézní ženy mají navíc vyšší riziko komplikací během těhotenství. Ohrožuje je vysoký krevní tlak a preeklampsie, těhotenská cukrovka a častější onemocnění cév (trombózy).

Snížení váhy ženy proto může mít obrovský vliv na vyrovnání hormonů a zlepšení reprodukčních buněk, a může tak vést až k přirozenému početí.

Léčba se prodraží

„Obézní ženy mají bohužel nižší úspěšnost otěhotnění nejen přirozenou cestou, ale také při využití metod asistované reprodukce. Největší problém vyšší váhy u ženy představuje nutnost podávání vyšší dávky hormonů. Léky pro hormonální stimulaci navíc nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a léčba se tak prodražuje. Další velice důležitý faktor je kvalita vajíček, která s rostoucí váhou klesá. Z nekvalitních vajíček vznikají méně kvalitní embrya, a častěji tak nastávají poruchy jejich zahnízdění a zvyšuje se riziko potratu. Cena za léčbu proto může dále narůstat i vlivem překročení počtu IVF cyklů, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou,“ dodává doktorka Veselá.

Kolik Čechů je neplodných?

Neplodnost se v České republice dotýká přibližně patnáct procent párů. Třetina případů bojuje s obtížemi u ženy, třetina u muže a třetina se týká obou aktérů. Jestliže se tedy páru nedaří při pravidelném styku počít miminko během dvanácti měsíců, doporučuje se, aby oba partneři podstoupili komplexní vyšetření. Výjimka nastává v případě, že má žena více než třicet tři let. Tam by se mělo k vyšetření přistoupit již po zhruba půl roce bezvýsledného snažení.



U mužů není věková hranice tak zásadní jako u ženy, ani u nich však nelze roky zcela přehlížet. S přibývajícími lety se například zvyšuje podíl mutací spermií a zároveň se postupně snižuje objem těch zdravých, pohyblivých.