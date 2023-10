Zavíráte před spláchnutím poklop u toalety? Pokud ne, můžete si způsobit nebezpečné onemocnění. Poukázali na to vědci, kteří se rozhodli zjistit, co se děje v okolí záchodové mísy právě v okamžiku spláchnutí.

Top 5 věcí, které se nesmí házet do záchodu, a přesto to lidé dělají:

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Záchodové bakterie a viry

* Patogeny vystřelí z mísy rychlostí 2 metry za vteřinu

* Kdo je nejvíce ohrožen

* Polovina lidí poklop nezavírá

Je to vlastně taková soukromá věc, jak se na toaletě chováte. Obvykle tam jste zcela sami. Na vašem rozhodnutím pak je, zda před spláchnutím nejprve zavřete poklop. Jaký je rozdíl mezi tím, zda tak učiníte či nikoliv, se rozhodli zjistit vědci z University of Colorado Boulder. Při výzkumu využili speciální laser a kameru.

Na začátku experimentu věděli, že zhruba už 60 let je známo, že při každém spláchnutí se do okolí uvolní drobný aerosol, který je schopen přenést do okolí nebezpečné mikroorganismy, které se mohou v záchodové míse nacházet. Jde o bakterie E. coli a C. difficile i noroviry a adenoviry. Přitom rozhodně nejde o slabé soupeře pro imunitní systém, kdy vzniklé onemocnění může mít u ohrožených jedinců fatální konec. Proč? Co tyto bakterie a viry způsobují?



Záchodové bakterie a viry

E.coli – Některé kmeny tohoto druhu bakterie produkují silné cytotoxiny. Mohou způsobovat akutní i chronické zánětlivé procesy. Jde například o vodový průjem, krvavý průjem (hemoragická kolitida) a hemolyticko-uremickým syndrom, jak upozornil specializovaný web Bezpečnost potravin.

– Některé kmeny tohoto druhu bakterie produkují silné cytotoxiny. Mohou způsobovat akutní i chronické zánětlivé procesy. Jde například o vodový průjem, krvavý průjem (hemoragická kolitida) a hemolyticko-uremickým syndrom, jak upozornil specializovaný web Bezpečnost potravin. Clostridium difficile – způsobuje bakteriální infekce střeva tím, že v něm produkuje toxiny. Příznakem je prudký, akutní průjem, často také nepříjemně zapáchající. Dále se mohou objevovat křečové bolesti břicha, horečka, nevolnost a nechutenství, jak uvedlo elitní pražské zdravotnické zařízení IKEM.

Noroviry – příznaky se mezi lidmi popisují jako střevní chřipka. „Jde především o nevolnost, zvracení, vodnatý průjem a bolest břicha. Nemoc může být dále doprovázena horečkou, bolestí hlavy, bolestí kloubů a svalů, a únavou,“ uvedla například Krajská hygienická stanice v Ostravě. Obvykle přichází z plného zdraví, ve většině případů pak odezní podobně rychle, jak přišla.

– příznaky se mezi lidmi popisují jako střevní chřipka. „Jde především o nevolnost, zvracení, vodnatý průjem a bolest břicha. Nemoc může být dále doprovázena horečkou, bolestí hlavy, bolestí kloubů a svalů, a únavou,“ uvedla například Krajská hygienická stanice v Ostravě. Obvykle přichází z plného zdraví, ve většině případů pak odezní podobně rychle, jak přišla. Adenoviry - nejčastěji způsobují infekce dýchacích cest. Adenovirová infekce se obvykle projevuje příznaky typickými pro nachlazení jako je bolest v krku, rýma, kýchání, bolest hlavy, kašel a horečka. Připomenul to Národní zdravotní informační portál. Způsobují ale i infekce trávicího traktu.

Je jasné, že například bakterii Clostridium difficile není v domácí toaletě běžně přítomna. Riziko je vyšší na veřejných toaletách, kdy jejich návštěvník těžko může uhlídat, zda ji před ním nepoužil přenašeč nebezpečných mikroorganismů.

„Mnoho dalších studií ukázalo, že patogeny mohou přetrvávat v míse o po desítkách spláchnutí,“ uvedli vědci z University of Colorado Boulder.

Shluk buněk bakterie Escherichia coli (10 000× zvětšeno v elektronovém mikroskopu).Zdroj: Wikimedia Commons, fkfkrErbe, volné dílo

Patogeny vystřelí z mísy rychlostí 2 metry za vteřinu

Jak se tedy vlastně člověk může nakazit? Před výzkumem odborníci vyšli z obecného poznání, že mechanismus toalety samozřejmě obsah mísy za pomoci vody odstraní, stejně však tak při tomto procesu se do prostoru dostanou tisíce mikrokapiček v podobě aerosolu.

„Z toalety vystřelí rychlostí dva metry za sekundu a během 8 sekund dosáhnou výšky 1,5 metru. Zatímco největší kapky mají tendenci se usazovat na površích během několika sekund, částice menší než jedna miliontina metru mohou zůstat ve vzduchu po dobu minut nebo déle,“ zjistil výzkum.

Mohou se zároveň dostat hlouběji do plic, což je činí více nebezpečnými pro lidské zdraví, jak doplnili vědci.

Jak se aerosol vystřelený z toaletní mísy chová v prostoru, experti zjistili pomocí zeleného laseru a velmi výkonné kamery. Své záběry zveřejnili, čímž před časem nechali vzniknout i velmi virální video.

Kdo je nejvíce ohrožen

Při kontaktu s nebezpečnými mikroorganismy jako je E. coli, C. difficile, noroviry a adenoviry samozřejmě záleží na množství, v jakém se do těla dostanou. Významnu roli hraje také zdravotní stav daného jedince. Jak například u clostridium difficile uvádí IKEM, clostridie se vyskytují i v trávicím traktu u zdravých jedinců, kteří tak mohou být jejich přenašeči.

V největším ohrožení nákazou pak jsou pacienti, kteří užívají nebo v nedávné době doužívali antibiotika, starší osoby, pacienti dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnici nebo v domě s pečovatelskou službou, lidé s oslabenou imunitou, pacienti léčeni několikanásobnými kůrami antibiotik, lidé se závažným onemocněním i pacienti po operaci střev.

Polovina dotázaných poklop nezavírá

Chování lidí na toaletě se před 3 lety zabýval i jeden britský průzkum, o němž informoval známý zpravodajský web The Independent.

Odhalil, že 55 procent dospělých ve Spojeném království při splachování záchodu nezavírá víko. Na otázku, proč tak nečiní, skoro polovina respondentů uvedla, že si nebyla vědoma rizika. Zhruba čtvrtina se víka obávala dotknout a zhruba šestina na tento úkon zapomínala.

„Pětadevadesát procent z 2 000 respondentů pak přiznalo, začnou zavírat víko poté, co si budou vědomi rizik,“ uvedl The Independent.

