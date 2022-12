Lékaři stále nemohli přijít na to, co mu je. Před pěti lety se ale jednoho rána vzbudil s oteklýma nohama a nemohl popadnout dech. „Byl jsem pracovně v Holandsku, rychle jsem se vrátil domů a šel do nemocnice v Ostravě. Díky práškům, které mi tam dali na odvodnění, jsem se ráno probudil asi o osm kilo lehčí. Doktoři mě převezli na jednotku intenzivní péče a diagnostikovali srdeční selhání,“ popsal.