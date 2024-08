Sršně obecné jsou mnohem méně agresivní než vosy. I tyto tvory ale můžete nechtěně vyprovokovat.

Pověst sršňů budí v mnoha lidech hrůzu, stejně jako hlasité bzučení, které při letu vydávají. Pravdou však je, že se jedná o významné opylovače, kteří navíc díky svým loveckým schopnostem a množství hmyzu, který denně uloví, plní v přírodě významnou regulační funkci. Jejich jed je navíc až 50krát méně toxický než jed včelí.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Sršní jed obsahuje mnoho látek, jež mají silný bolestivý účinek.

Obavy z tohoto blanokřídlého hmyzu plynou především z téměř čtyři centimetry dlouhého žihadla, které může bodnout opakovaně a uvolnit při tom do těla poměrně velké množství jedu. A to pak skutečně bolí.

Jedna z pověr praví, že sedm sršních bodnutí zabije koně, tři člověka. Jedná se ale o mnohokrát vyvrácený mýtus.

„Člověk může bezpečně tolerovat až deset žihadel sršně obecné na každý kilogram tělesné hmotnosti. To znamená, že průměrný dospělý vydrží více než tisíc bodnutí. Nicméně pět set bodnutí už může zabít malé dítě. U člověka trpícího alergií ale může i jedno bodnutí způsobit smrt v důsledku anafylaktické reakce. Při ní klesá krevní tlak a uzavírají se dýchací cesty,“ uvádí příručka pro lékaře a studenty MSD Manuals.

Alergii na sršní bodnutí může nově získat i člověk, kterého již v minulosti sršeň píchla a žádnou reakci mu nezpůsobila.

Každý, koho někdy v životě bodla sršeň, ví, že se nejedná o příjemný zážitek. Sršní bodnutí je sice mnohem méně toxické než včelí, a žihadlo navíc v ráně nezůstává. To však sršeň dožene mnohem větším množstvím jedu i bolestivějším vpichem většího žihadla. To dle autorky bakalářské práce Mii Aine Tissari s názvem Sršeň obecná (Vespa crabra) může dosahovat délky až 3,7 centimetrů.

„Jed žihadlem protéká tak, jako stéká voda prameny vlasů. Pomocí stahů svalů kolem jedového váčku je vstřikován do těla oběti a zároveň zasouvá žihadlo hlouběji do místa vpichu. Sršeň může svou oběť zasáhnout i na vzdálenost až čtyřiceti centimetrů vystříknutým jedem,“ uvádí autorka bakalářské práce Miia Aine Tissari.

Bodnutí sršní je pro lidi bolestivější než vosí bodnutí. Je to kvůli látkám, které se v jedu sršně nacházejí. Bezbarvá tekutina aromatické vůně a nahořklé chuti obsahuje biogenní aminy, především histamin, serotonin, ale také adrenalin či dopamin, které jsou zodpovědné za bolestivost. Dalšími složkami jsou polypeptidy a aminokyseliny. Všechny tyto látky mají silný bolestivý účinek.

„Tyto látky mohou za rozvoj šokové reakce u člověka. A to především histamin, který rozšiřuje cévy. Dohromady způsobují zarudnutí, svědění a pálení v okolí vpichu. Nemají však větší vliv na obecnou toxicitu jedu, neboť jsou poměrně rychle v těle rozloženy,“ vysvětluje Miia Aine Tissari.

V těžších případech se po bodnutí sršní člověku zrychluje tep, dech a výjimečný není ani anafylaktický šok. Nebezpečné je především bodnutí do sliznice ústní, kdy se zpravidla objevuje otok v oblasti hrtanu.

Sršní bodnutí na indexu bolestivosti podle Schmidta: Doktor Justin O. Schmidt strávil více než 10 let tím, že se vystavoval bodnutí či štípnutí různými druhy hmyzu. Své pocity pak popisoval s téměř poetickou citlivostí a vytvořil vlastní index bolesti od nuly do čtyř. Nula byla hodnocena jako dráždivá bolest, stupeň čtyři značil bolest nesnesitelnou. Sršní bodnutí se v tomto indexu umístilo podle vědeckého webu Science Blogs na druhé příčce, stejně jako bodnutí vosou. Doktor Schmidt popsal bolest jako bohatou, vydatnou s lehkým křupnutím. Připodobňoval ji pocitu, který se dostaví, když si přibouchnete prst do otočných dveří.