Přestože se může zdát, že se čtyřicítkou na krku jde život z kopce, fyzička není jako dřív, bez pořádného spánku nejde fungovat a člověk má pocit, že je pozdě začít něco nového, není všem dnům konec. Ačkoliv je stále mnoho oblastí, které nejsou ohledně věku vědecky prozkoumané, už nyní je možné tvrdit, že některé vrcholy v životě přicházejí právě až s lety.

Přestože se může mnoha lidem zdát, že vrcholové výkony už po čtyřicítce čekat nemůžou, opak je pravdou - Ilustrační foto | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

S přibývajícími roky lidé nemusí zoufat, že jim mládí utíká pod rukama, ale naopak se mohou radovat, že se dostávají do části života, v níž budou moudřejší, schopnější a ve výsledku spokojenější. Deník The Guardian sepsal přehled věcí, kterých lidé dosáhnou právě až v pozdějším věku. A to ať už ve čtyřiceti, padesáti, či až po sedmdesátce.

Ultramaratony patří čtyřicátníkům a padesátníkům

Přestože se může mnoha lidem zdát, že vrcholové výkony už po čtyřicítce čekat nemůžou, opak je pravdou. Mezi sporty, kde je stáří výhodou, patří například ultramaratony, ve kterých lidé běhají 50, 100 nebo i několik set kilometrů. Studie z roku 2020 odhalila, že ženy v tomto sportu dosahovaly svých nejlepších výsledků ve 40 až 44 letech, zatímco muži mezi 45 a 49 lety.

Další zajímavostí je, že čím delší je závod, tím později v životě se zdá být vrchol výkonnosti. „Souvisí to se zkušenostmi. Mladší sportovci mají vždy tendenci dosáhnout umístění, pódia či času. Pro ty starší, jako já, je prvním cílem závod dokončit. A to znamená připravit se a běžet s vědomím, že závod trvá i pět, deset nebo více dní,” řekl švýcarský lékař Beat Knechtle, který ve svých 59 letech ultramaratony úspěšně běhá.

Ultramaratonec Jan Kempa o běhu:

Emoční inteligence se s věkem už nesnižuje

Mezi další pozitiva, která přicházejí se stářím, patří i emoční inteligence. Psycholog Joshua Hartshorne dělal rozsáhlou studii o tom, v jakém věku různé kognitivní schopnosti dosahují vrcholu a v rámci ní testoval právě i emoční inteligenci.

Respondenti měli podle fotografií očí poznat, jak se dané osoby cítí. „Zajímavé je, že lidé dosáhli vrcholu ve svých 40 letech a pak už není vidět žádný pokles,” poznamenal Hartshorne.

S padesátým rokem přicházejí lepší počty

Dalším milníkem je padesátka. Nečekaným vrcholem, který lidé v této době prožívají, je schopnost počítat. Hartshorne v rámci svého výzkumu společně s Laurou Germineovou studovali údaje z IQ testů více než 2000 Američanů a výsledky je překvapily. „Jedním z vrcholů v pozdějším věku, možná později, než byste si představovali, jsou aritmetické schopnosti. Respondenti nejúspěšněji řešili aritmetické úlohy kolem 50. roku života,” sdělil psycholog.

S věkem roste zdravé sebevědomí

Společně se schopností počítat se s přibývajícími roky zvyšuje i sebevědomí. Podle vědců stoupá již od puberty a vrcholu nejčastěji dosahuje mezi padesátým až sedmdesátým rokem. Japonský výzkum dokonce tvrdí, že sebevědomí stoupá po celý život bez toho, aby došlo k poklesu, podobně jako u emoční inteligence.

I šedesátka přináší nové příležitosti

Říká se, že nikdy není pozdě začít. Za příklad se dají uvést například držitelé Nobelovi ceny. Většina držitelů měla při přebírání ocenění už přes 60 let a podle National Geographic je průměrný věk laureátů Nobelovy ceny za literaturu dokonce 65 let.

Nikdy není pozdě:

S pokročilým věkem ale přichází hlavně moudrost. Podle odborníků, kteří testovali v roce 2010 různě staré lidi na řešení konfliktů, jsou moudřejší právě starší generace. Respondentů se ptali na způsoby řešení sociálních, komunitních a mezilidských problémů.

Průměrný věk v pětině nejlepších výsledků byl 64,9 roku. „Moudrost plyne z nahromaděného souboru věcí, které jsme viděli a zažili. Odvíjí se od naší schopnosti odhalit v těchto zkušenostech vzorce a předvídat na jejich základě budoucí výsledky,” vysvětlil neurovědec Daniel Levitin z McGillovy univerzity v Montrealu.

Sexuální uspokojení s věkem nemusí klesat

Moudrost se neprojevuje jen v řešení konfliktů, ale přelévá se například i do sexuálního života. Podle americké studie z roku 2017 se zdá, že kvalita sexuálního života zůstává stabilní a že v ní hraje roli právě sexuální moudrost.

„Stárnutí může být spojeno se získáváním dovedností a strategií, které mohou tlumit pokles sexuální kvality života související s věkem,” napsali vědci, kteří analyzovali data 6000 lidí ve věku 20 až 93 let.

Vyrovnaná a spokojená sedmdesátka

Důležitá je i vyrovnanost člověka a sebevědomí ohledně jeho těla. To podle odborníků přichází nejvíce se 70. rokem života. Přestože by si mnoho žen přálo mladší vzhled, byly podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 80 tisíc Američanů, nejvíce sebevědomé přibližně v 74 letech. Muži toho dosáhli o trochu později, a to okolo 80.

Jak vypadá křivka štěstí:

Štěstí čeká i na konci života

Osmdesátka nepřináší pouze spokojenost se svým tělem, ale také štěstí jako takové. Když se vědci v telefonickém průzkumu ptali starých lidí, v jakém období svého života byli nejšťastnější, slýchávali nečekanou odpověď. „Štěstí se může zdát jako záležitost mladých lidí, ale nejčastější odpovědí bylo 82 let,” prohlásil Levitin.