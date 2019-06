Nemocnice nám padají na hlavu, pošleme jim miliardy na vylepšení, rozhodlo se ministerstvo zdravotnictví.

Několika státním špitálům věnuje během následujících deseti let 71,5 miliardy korun. Vystavět by se za ně měly nové pavilony, nakoupit by se měly také moderní přístroje. Počítá s tím alespoň Národní investiční plán, kterým se nedávno zabývala vláda.

Rozevřené nůžky

Jenomže plán zvedl ze židle šéfy menších nemocnic. Vadí jim, že peníze půjdou jenom do státních špitálů. Zdravotnická zařízení, která zřizují kraj nebo město, jednoduše ostrouhají.

„Je nefér, že prostředky dostanou jenom státem řízené fakultní nemocnice. Do re-gionů, kde nestojí žádná z nich, stát nepošle ani korunu. Přitom i tady žijí občané, kteří poctivě platí daně. I tady máme pacienty, kteří potřebují zdravotní péči,“ vysvětluje nevoli malých špitálů ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Stát by podle něj měl najít cestu, jak miliardy rozdělit rovnoměrněji – tedy mezi všechny české a moravské špitály. Jinak se budou nůžky mezi jednotlivými regiony i nadále rozevírat. „Už nyní získávají pražské nemocnice i za sebebanálnější lékařský úkon až 3,5krát víc peněz ze zdravotních pojišťoven než například uherskohradišťská nemocnice. Teď tuto diskriminaci prohloubí ještě i sama vláda, která bude štědře dotovat opravy budov pouze ve státních nemocnicích,“ přidal se ke kritice také senátor ze Zlínského kraje Ivo Valenta.

Areály krajských nemocnic chátrají

Areály krajských nemocnic tak podle něj chátrají a vnitřní dluh špitálů roste. „Pokud to chci jako Zlíňák, Ústečák či obyvatel Vysočiny změnit, nezbude mi než zaplatit nejprve daně, ze kterých se postaví nemocnice v Praze, a potom znovu poslat další daně, aby se z nich udržela i nemocnice v mém regionu, a to za krajské peníze,“ doplnil expert na zdravotní právo Ondřej Dostál.

Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch ale nesouhlasí. Peníze, které kraje posílají na rozvoj svých nemocnic, podle něj také původně pocházejí ze státního rozpočtu. „Jde o prostředky z rozpočtového určení daní, které byly z kapitoly ministerstva zdravotnictví odebrány po převodu regionálních zdravotnických zařízení krajům a obcím,“ uvedl.

Ministerstvo navíc podle něj potřeby v regionech i nadále mapuje. Není tedy vyloučeno, že ještě některé ze špitálů podpoří. „Národní investiční plán je totiž jen rámcovým plánem. Nevylučuje další možnosti investic i do nestátních nemocnic,“ doplnil.