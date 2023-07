Celé Slovensko i Česko sleduje tragický příběh bojovníka MMA, který se chystal na svůj první profesionální zápas, ale namísto boje v aréně musí zápasit v nemocnici o holý život. Po vážném poranění přišel v květnu Štefan Bazso o část lebky a obě nohy a potýká se s řadou dalších těžkých zdravotních komplikací. Do finanční sbírky, která mu má pomoci, se už zapojilo na 1500 dárců. Okolnosti, za kterých utrpěl své fatální poranění, však nyní vyšetřuje policie.

Celé Slovensko i Česko sleduje tragický příběh bojovníka MMA, který se chystal na svůj první profesionální zápas, ale namísto boje v aréně musí zápasit v nemocnici o holý život. Po vážném poranění přišel v květnu Štefan Bazso o část lebky a obě nohy. | Foto: Shutterstock

Fatální zranění

„Števo vynikal v posilování a poslední rok se začal věnovat profi zápasu MMA v kleci. Měl všechny predispozice v tomto sportu opravdu uspět a splnit si svůj dlouholetý sen,“ píše o něm jeho přítelkyně Michaela. Sama je mu společně s rodinou a přáteli velkou oporou a stojí i za finanční sbírkou určenou na pomoc v jeho dalším léčení, které bude velmi nákladné.

Čtyřiatřicetiletý profesionální sportovec z Košic Štefan Bazso, který hrál házenou a věnoval se fittness, měl letos na jaře nastoupit ke svému prvnímu profesionálnímu zápasu na East Pro Fight v Košicích. Ale asi tři týdny před svým velkým dnem utrpěl vážné zranění s poškozením krční tepny, takže do jeho mozku se deset hodin nedostávala krev ani kyslík.

Kvůli narušení krevního oběhu Štefana postihla ischemie mozku a kvůli zvyšujícímu se tlaku v lebce a masivnímu otékání mozku mu lékaři museli odstranit část lebky. Následky zákroku byly fatální, podle jeho přítelkyně Štefanovi odumřela celá levá mozková hemisféra a ochrnul na pravou ruku a pravou nohu.

„Silný neoblomný velký chlap s obrovským srdcem se najednou ocitl na ARO a bojoval o život,“ uvedla Michaela.

Tím však Štefanovy problémy vlastně teprve začaly. V jeho aortě se vytvořila krevní sraženina a navzdory úsilí zdravotníků se začala uvolňovat a ucpala cévy v nohou tak vážně, že mu lékaři museli obě končetiny pod kolenem amputovat. Nohy se však nehojily, takže následovala druhá amputace v půlce stehen.

I tyto rány se špatně hojily, vedlo toho zápasníka navíc postihl oboustranný zápal plic, otrava krve, vysoké horečky i vysoký tlak a proleženiny. Lékaři ho museli uvést do umělého spánku, intubovat a připojit na plicní ventilaci.

Lidé chtějí pomoci zápasníkovi v návratu

Michaela nepochybuje o tom, že Štefan tento boj vyhraje. Jeho návrat do běžného života však bude náročný nejen fyzicky a psychicky, ale také finančně. Bude navštěvovat hyperbarickou komoru, bude potřebovat další léčbu, rehabilitační pobyty, vybavení domácnosti, vozík a protézy na nohy.

Ne všechny položky může uhradit prostřednictvím zdravotní pojišťovny, proto jeho přítelkyně zorganizovala sbírku prostřednictvím dárcovského portálu Ľudia ľuďom, kde by chtěla vybrat 50 tisíc eur. „Cílem sbírky, je Števovi pomoci v jeho boji, aby se mu podařilo dojet do vysněného cíle a opět se zařadit do běžného života,“ vysvětluje Michaela.

Částka na transparentním účtu se ve středu 26. července blížila ke 40 tisícům eur. Přispívají do ní nejen dárci ze Slovenska, ale také z České republiky. A řada z nich k penězům připojuje i slova povzbuzení, nejčastěji prosté: „Drž se, chlape“, ale i další přání a výzvy. „Ahoj, zdravíme tě z Havířova, jsme tříčlenná rodinka a moc ti držíme palce, ať jsi zase brzo fit zdravíme i tvoji Mišku …mějte se pěkně Aleš s Verčou a náš malý Tobík ,“ stojí mezi vzkazy.

„Neznám vás, ale posílám vám s rodinou mnoho síly a budu vás sledovat. Držte se,“ píše dárce Karim Karim a Matěj K. Štefana vyzývá: „Bojuj!!! Vůbec tě neznám, nikdy jsem o tobě neslyšel… strašně ti držím palce!“ Řada dárců také připomíná Štefanovo heslo: Spolu jsme nejsilnější!

Popral se s kickboxerem?

O okolnostech, za jakých Štefan Bazso ke svým zraněním přišel, se dlouho nemluvilo. Web Nový čas však nedávno zveřejnil, že policie případ vyšetřuje jako ublížení na zdraví. Nový čas se o událost začal zajímat, když mu jeho čtenáři psali, že nešlo o nešťastnou náhodu. Podle některých zdrojů byl zápasník zraněn při pouliční šarvátce.

„Ve vztahu k vámi uvedené události můžeme potvrdit, že policie ve věci jedná. Vyšetřovatel odboru kriminální policie v Košicích vede trestní stíhání ve věci ublížení na zdraví. Ve věci jsou prováděny všechny potřebné procesní úkony v souladu s trestním řádem, přičemž ve věci zatím nebylo vzneseno obvinění žádné konkrétní osoby a nebylo vydáno ani konečné rozhodnutí,“ uvedla policejní mluvčí Jana Mésarová.

Podle neoficiálních informací se Štefan Bazso v košických ulicích utkal s bývalým kickboxerem a v bitce byl vážně zraněn. Rodina ani partnerka tyto informace nekomentovaly.