Únava i podrážděnost? Možná vám správně nefunguje jeden orgán. Otestujte se

Vaše jarní únava nemusí být jen výsledkem celkového vyčerpání po zimním období. Může se za ní také skrývat špatná funkčnost jednoho důležitého orgánu. Především ženy by měly zpozornět, když je delší dobu trápí velká únava, spavost a zimomřivost. Mezi další příznaky patří podrážděnost, úzkost či nadměrné pocení a třes rukou. Za nepříjemnými symptomy se totiž může skrývat onemocnění štítné žlázy. Na co všechno má štítná žláza vliv, co způsobuje, když nefunguje, a jak zjistit, jestli se není třeba léčit? Zkuste své potíže porovnat s přehledem příznaků.