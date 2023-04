V péči o zuby u nás dalece zaostáváme za civilizovaným světem, je přesvědčen Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. Cestou, jak to vylepšit, je podle něj vzdělávání dětí ve školách, a také plošné využití stomatologické telemedicíny, tedy vyšetřování zubů na dálku. S panem docentem jsme si povídali o tom, proč se učitelky vyděsily, že by měly nahradit zubní lékaře. A jak by podle jeho představ měla v nedaleké budoucnosti vypadat stomatologická péče u nás.

Jak jsou na tom Češi se zubními kazy?

Pořád opakuji totéž číslo: 60 procent kazů má 20 procent populace, která má dohromady jen jedno procento ze všech našich financí. Stomatologie je tedy obor, který se zabývá především péčí o nejchudší lidi. Poslední studie ohledně počtu kazů se u nás bohužel dělala v roce 2008 a jsme jediná země Evropské unie, která nemá žádná novější čísla.

Já mám třeba všechny ošetřené kazy na zubech ze svých školních, tedy ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Takže začínat s edukací by se mělo u dětí.

Určitě. A probíhat to musí ve školách, to je jediné místo, kam přijdou téměř všechny, i děti jakkoliv sociálně či zdravotně znevýhodněné. Ty problémové je teď dokonce nejdůležitější podchytit. Nejsou hlavním cílem děti z Prahy 1, které téměř kazy nemají, ale víme, že jsou po celé republice problémové čtvrti, kde to úplně dobré není. Na děti se speciálními potřebami byl zaměřený i náš letošní březnový Světový den ústního zdraví.

A co plošná edukace žáků?

Každý rok dáváme na Ministerstvo zdravotnictví ČR projekt a každý rok na něj nejsou peníze. Původně měl být rozpočet 48 milionů, teď se s inflací asi o něco zvýší. Jde o to, že by každé dítě v téhle republice mělo ve škole několik hodin výuky čištění zubů. K tomu by byl pro ně podle věku uzpůsobený manuál, je vyzkoušený z Německa a ze Švýcarska, není třeba nic jiného vymýšlet.

Zatím pouze běží na některých školách vzdělávací projekty, které platí sponzoři nebo rodiče sami. Stát dosud nemá žádnou vůli udělat to systematicky a plošně. Přitom bychom se tím jako společnost posunuli dramaticky k civilizovanému světu.

Jak je to v tom civilizovaném světě?

V jiných zemích je zvykem, že každé dítě má mít stejnou šanci, ty z bohatších rodin, i ty jakkoliv hendikepované. Třeba ve Švýcarsku každé dítě dostane důkladné informace, jak o zuby pečovat. A když má v dospělosti kazy, je to jeho problém a stomatologickou péči si musí komplet platit, protože dobře vyčištěný zub se nemůže zkazit. Spoluobčané se mu na to nebudou skládat. V Německu chodí děti edukovat samotní stomatologové, jsou za to státem dobře zaplaceni, protože v Německu si uvědomují, že se takto šetří miliardy ze zdravotního pojištění.

Co když si zuby neumí čistit ani někteří rodiče dětí?

Nejdůležitější je podchytit dětskou populaci. Leckdy se stává, že díky edukaci ve škole pak děti přijdou za rodiči a inspirují je, aby o sebe také začali víc pečovat. Ale samozřejmě je třeba edukovat i některé dospělé.

Vy jste velkým zastáncem telemedicíny ve všech oborech, včetně stomatologie. Jak to v případě péče o zuby vypadá? A bude digitalizace stomatologické medicíny přístupná někdy brzy i u nás?

Teledentristry, česky teledentologie využívá spíše než přímou osobní komunikaci s pacienty informační technologie k usnadnění vzdálené zubní péče. Na její zavedení budu hodně tlačit.

Ve Spojených státech se teledentistry zavedla asi před patnácti lety nejprve pro takzvané odlehlé lokality, kde je to k nejbližšímu lékaři třeba 200 kilometrů. Pacienty tam obcházejí dentální hygienistky a posílají data lékaři, který sedí u vzdáleného počítače. On zhodnotí, koho a na jak dlouho objednat, a lidé nejezdí 200 kilometrů, aby jim doktor při prohlídce řekl: Jé, vy máte dva kazy, tak já si vás objednám na příště.

Pak se zubní telemedicína posunula k péči o seniory a lidi v pečovatelských zařízeních, kteří jsou hendikepovaní nebo omezeně pohybliví a je hodně těžké je k zubnímu lékaři dostat. A takto se v USA řeší i věznice.

Mobilní aplikace vyhodnotí, jak dobře si dítě zuby čistí – označí místa, kde plak na zubech není dobře odstraněný

Používá se teledentologie i v Evropě?

Nejblíže k nám je Německo, prosazují to špičkové univerzity v Berlíně a v Mnichově. Budu se snažit poslat tam co nejvíc lidí, protože celý svět kopíruje tuto německou stomatologickou koncepci. Digitalizaci uplatňují i vědci ve Vídni.

A kdy máme naději, že toto přijde k nám?

Já se stále snažím, ale je třeba, aby se pro telemedicínu nadchla i naše populace a naši stomatologové, především ti starší toto odmítají. Čeká nás deset dvacet let generační obměna, ale musíme to tlačit.

Vyřešilo by to i stále diskutovanou dostupnost zubní péče. Znám americké stomatology, kteří mají registrováno dvacet i třicet tisíc pacientů. Přes telemedicínu všechny skenují a péči o ty, kdo vyžadují zákrok, pak zajišťují někde jinde. To už znamená úplnou změnu koncepce stomatologické péče.

Budou mít takto vůbec zubní lékaři v budoucnosti práci?

Podívejte se na zuby dnešních dětí nebo i filmových hvězd, jak jsou rovné a bílé. A koukněte se třeba na to, jak špatné měli zuby herci z Národního divadla, kteří hráli ve své době ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Práce stomatologů se posune do oblasti estetiky. Nebo v Německu, kde je hustá síť stomatologů, ti dnes přebírají starost o očkování. Poslední, co by dávalo smysl, by bylo udržovat zuby dětí v hrozném stavu, aby stomatologové měli co dělat.

Před časem jste zmínil, že by se o zubní prevenci jednou mohly starat ve školách učitelky.

My opravdu někdy v budoucnu budeme schopní zuby ve školním či domácím prostředí skenovat, zjistit, jaké mají lidé kazy. Stomatolog profesor Schwendicke z Berlínské univerzity udělal pokus: vzal profesory stomatologie v Německu a vyrazili do škol. Za pomoci aplikace v mobilním telefonu prozkoumali zuby spousty žáků a hledali kazy. Zkoušely to s nimi i učitelky a byly v tom stejně úspěšné, nebo dokonce lepší. Technologie jsou prostě dnes už hodně vepředu.

Na posledním mezinárodním stomatologickém kongresu byly představeny technologie, které zuby naskenují, vyhodnotí získaná data a umí stomatologovi navrhnout, co má dělat

Tato vize před časem pobouřila veřejnost. Když jste o tom v lednu promluvil do médií, v komentářích pod články se objevovaly hlášky typu: „Jasné, a zubaři budou děti učit matematiku“, nebo: „A zuby bude dětem trhat školník.“

Vyděsily se dokonce naše školské odbory. Ale samozřejmě, že učitelky lékaře nenahradí. To, o co nám jde, je, aby dentální hygienistky s potřebnou technologiích ve školách pomohly v prvním kroku prevence, tedy v záchytu toho, jak na tom dětské zuby jsou.

Na posledním mezinárodním stomatologickém kongresu byly představeny technologie, které zuby nejen naskenují, ale také vyhodnotí získaná data a umí stomatologovi navrhnout, co má dělat, na co se má v léčbě soustředit. Dokonce rovnou dítě objedná k zubní hygienistce nebo k lékaři.

Šedesát procent dětí dnes už v německém Braniborsku nechodí ke stomatologovi na druhou prohlídku ročně, protože se díky technologiím ví, že mají zuby v pořádku. A na těch zbylých čtyřicet procent se lékaři soustředí. A když dítě jde k lékaři, tak on už ví, že dané dítě má asi dva kazy a kde je má.

A jak teledentologie kazům předchází?

Aplikace také vyhodnotí, jak dobře si dítě zuby čistí – označí místa, kde plak na zubech není dobře odstraněný. Ty fotografie dostane dentální hygienistka, k ní rodiče dítě vezmou, a ona ho naučí si zuby dobře vyčistit. To je základ veškeré prevence.

Může mít tuto péči celá rodina?

Určitě. V Německu mají některé rodiny doma automatický systém pro využití telemedicíny, jeho cena je v přepočtu asi 4000 korun. Do toho zařízení dáte mobil a on Vám třeba jednou týdně naskenuje zuby. Vy se přes tento systém spojíte se stomatologem a ten data dál hodnotí. Technologie sleduje i onemocnění závěsného aparátu, parodontu, jestli se nezhoršuje.

Kvůli zánětům v dutině ústní lidé umírají o dva roky dříve, parodontitida zabijí více Čechů než rakovina. Stav zánětu se v ústech takto monitoruje, a když se něco třeba jen malého stane, systém se hned spojí s lékařem a ten si pozve pacienta. Proti tomu diskuse, jestli chodit na prevence ke stomatologovi jednou nebo dvakrát ročně, je absurdní.