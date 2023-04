Zima je obdobím, kdy si tělo žádá vydatnou stravu, a proto někteří lidé na jaře cítí potřebu zbavit organismus zátěže například pročištěním střev. I když v případě střev pojem očista nebo ozdravení v mnohých vyvolává nepříjemné asociace, my máme na mysli domácí kúru. Jak pročistit střeva doma? Postačí otevřít skříňku s kořením, vybrat bobkový list a skořici a uvařit z nich čaj. Ten jednak pomůže pročistit střeva a navíc podpoří i zdravé hubnutí.

Příprava čaje, který dokáže pročistit střeva, pomůže tělu vypořádat se s běžnými zažívacími problémy a stimulovat hubnutí, je jednoduchá. | Foto: Shutterstock

Bobkového listu si lidé vážili už od pradávna. Roste na stromu zvaném vavřín vznešený. Ve starověkém Řecku a Římě byli věnci spletenými z vavřínových snítek korunováni vítězové sportovních her i básníci a lidé vavřín používali jako ochranu před bleskem.

Bobkový list: Uplatní se výborně v kuchyni, ale i v lékárničce:

Zázraky v trávicím systému

Lístky z vavřínu, tedy bobkové listy z naší kořenky, dodají vůni polévkám i omáčkám a navíc mají řadu léčivých účinků.

Čaj z bobkového listu prospívá i srdci. Je to kvůli jeho silné kombinaci draslíku, antioxidantů a železa. Tyto živiny pomáhají se srdečním rytmem a také snižují krevní tlak.

„Bobkový list je skvělým zdrojem antioxidantů, vitamínu A, C, železa, draslíku, vápníku a hořčíku, a to je přesně ten důvod, proč působí zázraky v gastrointestinálním systému. A co víc, funguje jako antioxidant, antidiabetikum, diuretikum a stimulant chuti k jídlu,“ vypočítává Aayushi Guptová na webu Healthshots.

Skořice pravá je stejně jako bobkový list pro svou vůni využívána hlavně v kuchyni, kde se těší oblibě hlavně při přípravě sladkých pokrmů, ale také ona disponuje účinky, které jsou pro lidské tělo velmi prospěšné. Patří mezi velmi silné antioxidanty, a působí tak proti volným radikálům v organismu.

Děsivé tajemství starověké toalety: Bohatí měli střeva plná parazitů

Podle vědeckých výzkumů skořice také dokáže hlídat hladinu cukru v krvi a snížit hladinu LDL, tedy „špatného“ cholesterolu. Navíc pomáhá žaludku rychleji trávit jídlo.

Pomůže se zažíváním i proti stresu

Příprava čaje, který dokáže pročistit střeva, pomůže tělu vypořádat se s běžnými zažívacími problémy a stimulovat hubnutí, je jednoduchá.

Potřebujete:

1 litr vody

6 bobkových listů

1 čajovou lžičku skořice

Přiveďte vodu k varu a přidejte bobkové listy a skořici. Snižte teplotu a směs asi pět minut povařte. Pak odstavte a nechejte vychladnout do pokojové teploty. Čaj přeceďte. Můžete osladit medem a dochutit citronem. První sklenici vypijte na lačný žaludek, zbytek popíjejte během dne.

„Pro hubnutí však bude čaj účinný pouze tehdy, pokud se budete stravovat vyváženě a rozumně,“ uvádí web Steptohealth.

Skořici a bobkový list podpoří zelený čaj

K přípravě ozdravného nápoje z bobkového listu a skořice existuje i další recept.

Potřebujete:

3 bobkové listy

1 – 2 svitky skořice

1 lžíci kvalitího zeleného čaje

8 decilitrů vody bez chloru

Zelený čaj nasypte do konvice a zalijte horkou, ale ne vroucí vodou. Přidejte skořici a bobkové listy. Nádobu zakryjte, čaj nechejte asi 15 minut louhovat a pak přeceďte.

Jak pěstovat vavřín, a mít tak doma vlastní bobkový list

Každý den vypijte tři šálky. První hned ráno nalačno, další mezi snídaní a obědem a poslední večer po posledním jídle. Čaj nepijte po 20. hodině. Podle webu Healthshots může tento čaj mimo jiné také chránit tělo před záněty a snižovat hladinu stresu.

Zelený čaj, který je součástí tohoto nápoje, je bohatým zdrojem vitaminů a minerálů, neobsahuje téměř žádné kalorie a podporuje spalování tuků.