Zdravý člověk by s trávením lepku neměl mít potíže. Jsou však lidé, pro něž je konzumace lepku problematická a způsobuje jim velmi nepříjemné obtíže.

Ivana Vitovská dnes 15:00

K módním tématům ve stravování patří už několik let vyhýbání se lepku, a to kvůli jeho údajné škodlivosti pro střeva i pro lidský organismus celkově. Od konzumace bezlepkových potravin si lidé slibují úbytek váhy, kvalitnější zdraví nebo lepší výkony ve sportu. Očištění střev od lepku zase spojují s lepším fungováním organismu. Kdo se však skutečně potřebuje zbavit lepku a co střeva od lepku vyčistí nejlépe?