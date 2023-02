Do studie SAGE zahrnuli vědci 536 pacientů trpících covidem. Výsledky, které zveřejnili v časopise Journal of the Royal Society of Medicine, naznačují, že 62 procent z nich trpělo poškozením orgánů šest měsíců po první diagnóze koronaviru. Tito pacienti podstoupili za dalšího půl roku vyšetření magnetickou rezonancí, která potvrdila rozsah jejich zdravotních problémů.