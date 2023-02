Nehrozí ale, že se člověk po skončení měsíční abstinence neovládne a začne pít o to víc?

Ruku do ohně za nikoho nedám. Myslím ale, že pocit úlevy je tak velký, že mnozí lidé s pitím minimálně zbrzdí. Navíc to není tak, že měsíc bez alkoholu drží velcí pijani, mnohdy se k němu připojují občasní konzumenti. Najednou se cítí líp.

Proč byl k abstinenci vybrán zrovna únor?

Únor je mezi Vánocemi, kdy jsou lidé přejedení a přepití, masopustem a Velikonocemi. Nehledě na to, že je to nejkratší měsíc v roce. Třeba v květnu, kdy se otvírají venkovní zahrádky restaurací, by to asi tolik neklaplo. Vydržet bez alkoholu má nicméně smysl kdykoli.

Co radíte lidem, aby vydrželi?

Dobré je, když se k akci připojí partneři či manželé. Protože když si dá jeden večer sedmičku vína, je to pro druhého těžké. Nikoho ale samozřejmě nelze nutit. Dobrou pomůckou jsou také nealkoholické nápoje imitující víno, pivo či aperitivy. Některé jsou tak dokonalé, že člověk ani nepozná rozdíl. Když vám v restauraci přinesou pěkně narosené nealko pivo ve skleničce na nožičce, vyloženě si ho vychutnáte. A okolí nemá poznámky, proč celý večer sedíte u minerálky.

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se přes milion Čechů pohybuje za hranicí rizikového pití alkoholu. V průměru jeden z nás za rok vypije asi čtrnáct litrů čistého lihu. V čem vidíte největší úskalí nezřízeného popíjení?

Zvýšená konzumace alkoholu, která startuje už pravidelnou skleničkou denně, způsobuje celosvětově bezmála šest procent všech úmrtí. V zemích Evropské unie je alkohol možnou příčinou vražd, sebevražd a smrtelných nehod. Nezřídka stojí i za domácím násilím, ze strany mužů fyzickým, ze strany žen psychickou agresí.

K jakým onemocněním pijáctví přispívá?

Je jich víc, proto zmíním jen některá. Alkoholici mají takřka stoprocentní riziko vzniku hypertenze (vysokého krevního tlaku – pozn. red.). Podle odhadů vede zvýšená konzumace alkoholu až k desetiprocentnímu nárůstu rakoviny u mužů a tříprocentnímu u žen. Pokud člověk trpí hepatitidou C (infekční zánětlivé onemocnění jater – pozn. red.) a pravidelně pije, má vysoké riziko, že dostane i rakovinu jater. Alkohol je i nejčastější příčinou vzniku cirhózy jater, zjednodušeně ztvrdlých jater. Platí, že lidé mající cirhózu jsou náchylnější k rakovině tohoto orgánu.

Medicínsky vedete laboratoře, kde mimo jiné provádíte testy, které u lidí zjišťují stav jater. Je pro ně alkohol velký zápřah?

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů a mají klíčovou roli v metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Až devadesát procent alkoholu se přednostně odbourává v játrech, což může vést k jejich ztukovatění a hromadění dalších toxických látek v těle. To vedle onemocnění jater způsobuje kupříkladu nadváhu a může zapříčinit kardiovaskulární choroby. Je dobré hlídat si to. Kdo proto nestihl absolvovat vyšetření jater před zahájením abstinence, tomu doporučuji učinit tak i po jejím skončení – tedy v březnu nebo dubnu. Na jaterní testy se lze objednat i jako samoplátce, kde je připraven balíček na míru vyšetření jaterních markerů.

Suchej únor



Letos se koná 11. ročník měsíční abstinence Suchej únor pořádaný stejnojmennou neziskovou organizací. Tentokrát s podtitulem Nepít je umění.



Loni se připojilo asi devět set tisíc Čechů.



Už potřetí měsíc abstinuje kupříkladu Petra Prokšanová z Prahy. „Nejsem registrovaná, dělám to sama pro sebe. Vždy shodím pár kilo a první rok jsem po dlouhém čekání konečně podruhé otěhotněla. Vzdát se alkoholu je určitě prospěšné. I kdyby na měsíc v roce,“ řekla Deníku.