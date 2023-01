Čtyřiačtyřicetiletý Petr z Pardubic je poměrně spokojený muž. Má atraktivní práci, která ho baví, patnáctiletou dceru z bývalého manželství, se kterou rád tráví spoustu času, žije ve vlastním bytě a má průměrný český plat. A už řadu let poctivě drží Suchý únor. „Byla a je to pro mě výzva, a ty já mám rád,“ říká o důvodu, proč se do Suchého února pustil.

Dodržujete Suchý únor? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Necelých třicet dnů bez alkoholu pro něj ovšem není jednoduchých: „Piju každý den,“ přiznává pod podmínkou anonymity svůj mimoúnorový životní styl. „Každý večer si dám tři až pět piv s kamarády v hospůdce. Je to pro mě rituál. Pokecáme si o běžných věcech, já si vyčistím hlavu a je mi dobře,“ říká o svých zvyklostech. V únoru Petr do hospody stále dochází, ale pije kofolu a ostatní z něj mají srandu. Je totiž jediný v zhruba desetičlenné partě, kdo v únoru poctivě abstinuje. Benefity alkoholového půstu zná dobře. „Zhubnu i osm kilo a mám příjemný pocit z pevné vůle, i když ke konci už je to k nesnesení. Pivo mi prostě chutná a chybí mi,“ konstatuje.

Milion Čechů je rizikovými pijáky

Česká výzva s názvem Suchej únor (inspirovaná britskou obdobou Dry January) vyrazila do povědomí zdejších lidí před deseti lety v reakci na statistická čísla, která v České republice už dlouhé roky nabízí poměrně silné údaje. Z přehledu spotřeby podle World Health Organization (WHO) například vyplývá, že průměrný Čech spolkne 10 litrů etanolu za rok, což odpovídá množství přibližně 22 gramů na člověka a den (včetně dětí a seniorů). Víc než my ze sledovaných padesáti zemí světa už pijí jen Rakušané a Francouzi. Méně než my konzumují alkohol i národy, které my, z jakýchsi alibistických důvodů, z nadměrného popíjení alkoholu s radostí podezíráme: tedy Rusové, Slováci nebo třeba Italové a Řekové. Tato čísla plus spoustu zajímavých souvislostí nabízí web Drogy - info.

Mapa alkoholu: Pálence nejvíc holdují na Zlínsku, pivu na Ostravsku

Ze stejných dat dále vyplývá, že za hranicí, za kterou už jde o zdraví, je konzumace více než dvaceti gramů čistého alkoholu denně – to je jedno velké pivo nebo dvě deci vína. Pije tak zhruba milion obyvatel České republiky. Zhruba 13 procent dospělé populace se pak hlásí k úplné abstinenci.

Bez alkoholu je život lepší: včetně spánku a sexu

Suchý únor je už deset let jakousi veřejnou nabídkou zkusit, jak na tom jsme: jestli umíme bez kapky (nebo dvou) plnohodnotně existovat, zvládneme abstinenci bez jakýchkoliv potíží nebo nedejbůh abstinenčních příznaků, a taky pobídkou pročistit tělo a mysl, lépe spát, mít lepší sex i zažívání. To jsou podle lékařů benefity abstinence. Web Suchého února odhaduje, že podanou ruku přijímá zhruba deset procent dospělé populace, což opravdu není mnoho.

Potvrzují to i naši respondenti. „Ne,“ odpověděl na otázku, jestli během února klesají objednávky, majitel Rodinného pivovaru 713 v Hradci Králové Milan Hartman. „Prodáváme naše piva přímo zákazníkům, dodáváme do restaurací i do marketů – zájem a objednávky se v únoru od jiných měsíců neliší,“ konstatoval.

Češi dohánějí Západ. Doma se opijí a pak jdou do baru. Ušetří

Podobnou zkušenost má i majitel BMV Vinařství Kadlec ve Vrbicích Robin Kadlec: „Velmi lehký útlum v objednávkách cítíme každoročně v lednu. Podle mě to souvisí s nějakými novoročními předsevzetími nebo přepitím přes svátky. Únor se od dalších měsíců nijak neliší….. Já? Ne, já suchý únor nedržím. Můj život je víno, ochutnávám a popíjím celý rok – i kdybych nechtěl. Mám svůj systém – jednou za čas, když to jde, dám si na týden dva pauzu, aby se organismus vyčistil,“ říká moravský vinař z Břeclavska.

Alkohol patří k hlavním příčinám nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Přispívá ke vzniku více než 200 onemocnění. Největší podíl zdravotní zátěže alkoholu představují kardiovaskulární nemoci, novotvary a nemoci jater.

K lidem, kteří v únoru své zvyky nemění, patří i houslový virtuos Jaroslav Svěcený. „Suchý únor? Já mám suchý celý rok, když to trochu přeženu,“ směje se a říká, že každoročně najezdí autem po České republice přes osmdesát tisíc kilometrů. „Nejsem rocková hvězda, takže nemám řidiče. Ovšem když hraju v cizině, to je jiná. Moji hostitelé mi dopřávají krásný servis, takže si po koncertě můžu dát skleničku. Miluji červené víno – to nejlepší za poslední rok jsem pil v Libanonu,“ vzpomíná. Před koncertem si sklenku nikdy nedá. „Opravdu nikdy, hraju s čistou hlavou,“ říká vážně.

Potrava pro rozervané duše

Přitom právě umělci a tvůrčí osobnosti patřili odedávna k těm, kterým alkohol v různých podobách a dávkách dělal v podstatě celoživotní společnost – přísahali na křídla, rozlet, fantazii a představivost, kterou rozervané duši umí dát doušek dobrého vína. „Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet,“ říkal jemně William Shakespeare. „Je více filosofie v láhvi vína než ve všech knihách,“ přitvrdil Louis Pasteur. „Alkohol mi víc dal než vzal,“ konstatoval Winston Churchill. „Alkohol je asi jedna z největších věcí, které se kdy na zemi zrodily - kromě mě. Alkohol mi dovoluje být tím hrdinou, který si vykračuje prostorem a časem a provádí všechno, po čem touží,“ nepáral se s tím Charles Bukowski. A Thomas Alva Edison svoji dlouhou zkušenost pragmaticky zpracoval: „Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon.“

Z popíjení závislost na alkoholu

Když pomineme varování většiny lékařů, že alkohol je škodlivý i v malých dávkách, existují pravidla, která konzumenty varují, kdy jde takzvaně do tuhého. Jinými slovy – z inspirujícího, společenského a gurmánského popíjení se plíživě stává závislost (diagnóza s označením F10).

„Základní charakteristikou závislosti je silná touha užívat alkohol. Tělesná závislost se projevuje nárůstem tolerance k účinkům alkoholu, k tomu, aby se člověk uvolnil nebo opil, je potřeba vyšších dávek alkoholu. Pokud si člověk potřebuje dát skleničku po ránu, aby mohl fungovat, není něco v pořádku. Tělo si na alkohol zvyklo a potřebuje jej. Pokud si jedinec alkohol nedá, dostaví se pocení, bušení srdce, neklid, podrážděnost, nevolnost, zvracení a poruchy spánku. Závislý člověk postupně zanedbává své zájmy a záliby a věnuje stále více času alkoholu a zotavení se z jeho účinků. Jedinec se postupně vyčleňuje ze společnosti a téměř pravidlem jsou problémy v rodině i v práci,“ uvádí na svých webových stránkách Národní zdravotnický informační portál.

Otestujete se Suchým únorem?

Záliba v opíjení se není výsadou člověka. Například v jižní Africe roste ovoce zvané marula. Toto ovoce snadno kvasí, a proto je vyhledávají hlavně opice či sloni. Zkvašené ovoce má totiž obsah alkoholu asi jako dvanáctistupňové pivo.



Samotné slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což lze údajně přeložit jako jemná substance. Byli to právě Arabové, kdo objevil destilaci a líh. Z archeologických nálezů v Číně víme, že lidé znali alkohol už před 9 000 lety. První alkoholické nápoje byly patrně vyrobeny z kvašeného medu, nebo datlového sirupu. Pivo znali už staří Sumerové, Babyloňané, Egypťané, Germáni i Slované.



V roce 2020 se na silnicích v České republice stalo 4 486 dopravních nehod zaviněných řidiči pod vlivem alkoholu. 50 lidí při nich zemřelo.



Nejvíce destilátů vypijí lidé na Zlínsku. Stejný region vede i v konzumaci vína, až poté následuje jižní Morava. A nejvíce rizikových pijanů piva se najde na severu Moravy. Zjistil to celorepublikový výzkum Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



Nejvíce lidí, kteří v průzkumech přiznali každodenní pití, je v Jihočeském, Karlovarském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Naprostá většina z nich patří do věkové kategorie 65+.

Opilost rozhodně není pohledná záležitost:

Zdroj: Youtube