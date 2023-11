Po Číně se i v Evropě začal šířit suchý zápal plic způsobený bakterií Mycoplasma pneumoniae. K nárůstu dochází ve Francii nebo Nizozemsku. Onemocnění postihuje zejména děti do patnácti let věku. Deník přináší informace o situaci v České republice i o tom, co onemocnění znamená, jaké má příznaky a jak ho léčit.

Jedním z příznaků suchého zápalu plic je horečka. Postihuje hlavně děti. | Foto: Shutterstock

O jakou infekci se jedná?

Suchý zápal plic způsobený bakterií Mycoplasma pneumoniae není virové, ale bakteriální onemocnění. Nejedná se o nový, ale už prověřený patogen. „Je to běžná infekce typicky postihující mladší děti,“ popsali ho představitelé Světové zdravotnické organizace.

Jaké jsou projevy a jak se nemoc léčí?

Zápal plic způsobený bakterií Mycoplasma pneumoniae se nazývá nejen suchý, ale i studený. Spadá též pod název atypická pneumonie. Projevuje se suchým kašlem, horečkou, pocením, únavou, bolestí svalů či potížemi s dýcháním. Jelikož se jedná o bakteriální onemocnění, k léčbě při těžších formách infekce lékaři většinou nasazují antibiotika. Pokud je zápal plic způsobený virem, u těžších forem zaberou antivirotika. Při potížích je důležité kontaktovat lékaře.

Sucá zápal plic u dětí se rozšířil pravděpodobně z Číny:

Čína čelí epidemii suchého zápalu plic. Úřady našly příčinu, o nový virus nejde

Je to pod kontrolou?

Na infekci, která se nedávno ve větším spustila v severní Číně, upozornil ProMed. Ten monitoruje ohniska nemocí ve světě. Od poloviny října proto údaje z čínských sledovacích systémů sleduje i Světová zdravotnická organizace, která má podle svých představitelů situaci pod kontrolou. Informovala i o tom, že mluvčí čínské Národní zdravotní komise Mi Feng vyzval zdravotnické úředníky, aby zintenzivnili monitorování tohoto i jiných patogenů.

Jak se infekce šíří Evropou?

O tom, že se suchý zápal plic začal ve větším šířit i v Evropě, konkrétně ve Francii, na webu Státního zdravotního ústavu informovala česká Národní referenční laboratoř. „A to především ve věkové kohortě 2 až 15 let, další podrobnosti zatím nejsou k dispozici,“ uvedla. Na vyšší výskyt v Nizozemí, kde minulý týden mělo zápal plic 80 ze 100 tisíc dětí od 5 do 14 let, upozornil web ČT24. Tak velkému množství nákaz tam nečelili desítky let.

Takto začala v Číně epidemie suchého zápalu plic:

Zdroj: Youtube

Jak je na tom Česká republika?

Studenému zápalu plic se věnuje zpráva Národní referenční laboratoře z pondělí 27. listopadu.„V České republice jsou hlášena onemocnění vyvolaná Mycoplasma pneumoniae do Informačního systému infekčních nemocí. K dnešnímu dni jsou za rok 2023 hlášeny pouze tři případy, věk 5, 40 a 8 let, první příznaky 7. července, 21. září. a 3. listopadu,“ informovali ve zprávě Helena Jiřincová a Timotej Šúri. Jak z jejich zprávy dále vyplývá, celkem bylo prokázáno 16 infekcí, většina jich ale nebyla do systému nahlášena. Z laboratorně potvrzených případů podle nich zatím zvýšený výskyt daného patogenu nevyplývá.

O slovo se ale hlásí i covid. Jaká je situace v Česku? Podívejte se:

Českem se opět šíří covid: Jak je to ve srovnání s minulými roky, co očkování

Šíří se i jiné nákazy?

Evropou se šíří nejen bakteriální patogen, ale i různé viry. I u nich experti zaznamenali zvýšený výskyt v Číně. Poté, co zástupci Světové zdravotnické organizace uspořádali telekonferenci s představiteli čínských zdravotnických úřadů, uvedli, že data od září naznačují nárůst konzultací v ambulancích lékařů také kvůli RS viru, adenoviru a viru chřipky. Rozšíření nákaz bylo podle Světové zdravotnické organizace možné očekávat po zrušení covidových opatření.