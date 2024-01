Sůl a tuk jsou dvě ingredience, které činí jídlo atraktivním a chutným. Bez soli žít nelze, to víme i ze známé pohádky. Jenže české jazýčky si bohužel zvykly spíš na jídlo přesolené, a tomu se těžko odvyká. Proč bychom odvykat měli? Čím nám sůl škodí? Kolik soli je už pro nás v jídle nebezpečné a existuje zdravější varianta soli? Zeptali jsme se lékařů, jak sůl v našem jídelníčku omezit tak, abychom byli zdravější, ale jídlo nám nepřestalo chutnat.

První krok k méně slanému jídelníčku: přestaňte dosolovat jídla, která konzumujete. | Foto: Shutterstock

Kolik soli bychom měli konzumovat:

Zatímco v Evropě se spotřeba soli snižuje, Češi si denně dopřávají soli téměř třikrát více, než doporučuje Světová zdravotnická organizace. Zaznělo to před časem na kongresu České internistické společnosti ČLS JEP. Vysoký příjem soli přitom zvyšuje krevní tlak, způsobuje srdeční selhání a cévní mozkové příhody a podílí se i na rozvoji demence, obezity, rakoviny žaludku nebo osteoporózy.

Češi průměrně spotřebují 13,4 gramů soli, čili chloridu sodného denně, což výrazně převyšuje její konzumaci v ostatních evropských zemích, kde se příjem soli pohybuje kolem 10 gramů na osobu a den.

Světová zdravotnická organizace doporučuje denně přijímat méně než 5 gramů soli. Pro představu, jedná se zhruba o množství soli na jedné čajové lžičce.

Jak se pozná nadbytek soli

Chtěli byste vědět, jestli jíte nadbytek soli a jak to poznáte? Podle stránek Webmd.com to mohou signalizovat třeba i následující příznaky. Berte ale popsané příznaky s rezervou. Podle názoru profesora Michala Vrablíka, předsedy České asociace preventivní kardiologie, by zdravý člověk musel zkonzumovat obrovské množství soli: „Zdravému člověku se správnou orgánovou funkcí ani velké solení takové příznaky neudělá. Tento popis je spíše odpovídající pro osoby se selháním srdce, jater nebo ledvin.“

Zdravá sůl neexistuje. Ukrývá se i tam, kde ji lidé nečekají

Pět známek, že jíte příliš mnoho soli:

Váš krevní tlak je vysoký

Existuje mnoho důvodů, proč můžete mít vysoký krevní tlak, ale jedním může být přílišný příjem soli. Ke změně krevního tlaku dochází prostřednictvím ledvin. Příliš mnoho soli jim ztěžuje zbavit se tekutiny, kterou nepotřebujete. V důsledku toho se vám zvýší krevní tlak.

Jste oteklí

Otok může být známkou příliš velkého množství sodíku ze soli, ve vašem těle. Části těla, jako jsou váš obličej, ruce, nohy a kotníky, s největší pravděpodobností otečou. Pokud jste nafouklejší než obvykle, podívejte se, kolik soli jíte.

Jste opravdu žízniví

Příliš mnoho zkonzumované soli způsobuje, že se organismus dehydratuje, tedy odvodní. Vaše tělo čerpá vodu ze svých buněk a vy můžete začít pociťovat velkou žízeň. Pomůže dostatečný příjem pitné vody.

Přibrali jste na váze

Pokud jste během týdne nebo dokonce několika dní přibrali rychle kila, může to být proto, že máte v jídle příliš mnoho soli. Pokud přiberete více než 2 kila za den nebo 4 kila za týden, vzpomeňte si na potraviny, které jste jedli v posledních dnech, a pokuste se provést změny, abyste omezili příjem soli.

Trápí vás žaludek

Pokud vás příliš mnoho soli ve stravě odvodňuje, poznamená to i trávení. Můžete pociťovat nevolnost nebo můžete mít průjem. Pokud máte podrážděný žaludek nebo máte křeče, podívejte se, co jste v posledních dnech jedli, a vymyslete, jak omezit sůl. Pití velkého množství vody může pomoci organismus znovu zavodnit a cítit se lépe.

O třetinu méně infarktů a mrtvic

Pokud by Češi snížili spotřebu soli o třetinu, ubylo by podle odborníků téměř třetina kardiovaskulárních příhod. Pomoci tomu má Národní program snížení příjmu soli, který lékaři na internistickém kongresu představili.



„V programu jsme vytyčili cíl do roku 2030 snížit příjem soli o 30 procent, tedy o čtyři gramy denně. Tím bychom se dostali zhruba na průměrné hodnoty v Evropě,“ říká profesor Jan Václavík, přednosta Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

Tři čtvrtiny soli nám prodají

Nadměrný přísun soli zvyšuje podle profesora Václavíka krevní tlak, který způsobuje mozkové příhody, srdeční infarkty nebo poškození ledvin. Většinu soli, kterou Češi přijímají, obsahují nakupované potraviny. Sůl přidávaná do jídla během vaření nebo přímo při jídle se na celkové spotřebě podílí jen z 15–20 %.

„I když u nás jídlo poměrně hodně solíme, tři čtvrtiny soli přijímáme z potravin, které si kupujeme v obchodech. Sůl totiž obsahují téměř všechny potravinářské výrobky, často ve velkém množství. Hlavním opatřením, které bude zapotřebí, je proto omezení obsahu soli v pečivu, uzeninách a dalších výrobcích,“ dodává odborník.

Zdravější varianta solení

Profesor Michal Vrablík, předseda České asociace preventivní kardiologie.Zdroj: Se svolením prof. VrablíkaCo můžeme ale dělat hned teď, dříve, než potravináři začnou vyrábět zdravější výrobky, a než nám nadbytek soli zničí zdraví?

„Pro začátek úplně stačí první malý krůček: když přestaneme dosolovat ty pokrmy, které jíme. To bude sice jen pětinová redukce soli, protože ostatní sůl sníme s hotovými potravinami nebo s pečivem, ale už to je začátek úspěchu,“ dává realistickou radu preventivní kardiolog Michal Vrablík. U něj doma slánka na stole nikdy nestojí a rodina je zvyklá na méně slanou chuť

„Následně bych šel do toho, že doma v kuchyni postupně omezím používání soli při vaření, nebo si koupím sůl, ve které je část chloridu sodného nahrazena chloridem draselným. Tím se sníží množství sodíku, jehož nadbytek v organismu škodí,“ doporučuje lékař zdravější způsob solení.

Pozor na slané pochutiny i polotovary

Dalším krokem je omezit potraviny, kde je nadbytek soli evidentní. Takže nejíst slané pochutiny, jako jsou solené oříšky, brambůrky, krekry, popcorn a další. To může každý udělat okamžitě.

Zachraňte svá srdce. Sám prodělal infarkt, teď Ladislav Kužela radí pacientům

Také je dobré nechodit do fast foodových provozoven a pokusit se nekupovat polotovary, což jsou průmyslově zpracované potraviny, které jsou vždy hodně slané – hotovkami počínaje, přes různé lahůdky, až po uzeniny. „Často je přesolený třeba připravený hamburger. Koupím si ho v létě, dám si ho na gril, ale jím ho třikrát do roka, ne každý týden,“ dává příklad profesor Vrablík.

Každý zredukovaný gram se počítá

Nakonec odborník zdůrazňuje: Ať se budete snažit sebevíc, nebudete jíst doporučených pět gramů soli denně, to je v současné době nereálné. Ale nebuďte z toho frustrovaní, protože i když půjdete z 15 gramů zkonzumované soli denně na 10 gramů, tak je to podstatné! Omezte zdroje soli, které omezit můžete.

Slaná voda si poradí se zácpou, hubnutím i úklidem. Víme, kdy ji pít i kdy škodí

„Jestli chcete snížit množství soli, tak zkrátka jezte mnohem víc zeleniny, protože ta je naprosto beztrestná součást naší stravy, kterou si nemůžeme ublížit. Tím, že sníme víc zeleniny, automaticky sníme méně toho ostatního,“ dává své osobní doporučení profesor Vrablík.