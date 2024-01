Na hubnutí, při léčbě bolavých kloubů, snižování cholesterolu i na lepší pleť. Na to je všechno dobrá v tuzemsku poměrně málo známá plodina. Jde o světlici barvířskou, jejíž semena se pak lisují za studena a které se pak prodávají jako bodlákový olej. Litr tekutiny s blahodárnými účinky vyjde zhruba na pětistovku.

Bodlákový olej ze světlice barvířské má řadu na zdraví pozitivních účinků. | Foto: Shutterstock

Jak se také vyrábí bodlákový olej:

Zdroj: Youtube

Světlice barvířská neboli saflor je také označovaná jako planý nebo turecký šafrán. Je to velmi zajímavý produkt, který má velmi pozitivní vliv na zdraví. Pomáhá totiž mimo jiné při hubnutí, snižování krevního tlaku a v Asii ho považují rovněž za účinný prostředek při léčbě revmatismu či nemocné kůže. To vše díky velmi vysokému obsahu kyseliny linolové. Bodlákový olej se získává za studena lisováním semen světlice barvířské. Tato jednoletá rostlina z čeledi hvězdnicovitých pochází pravděpodobně z Přední Asie, kde rostou příbuzné plané druhy.

Saflor se pěstuje po celém světě

„Je to jedna z nejstarších plodin. V údolí Nilu a ve Středomoří byla pěstována už ve starověku jako léčivá a barvířská rostlina,“ uvedl odborný pěstitelský web Agromanual.

Světlice barvířská se pěstuje téměř po celém světě, nejvíce pak v Indii, Mexiku, USA a Kanadě.

Fakta o světlici barvířské: Je nápadně podobná bodláku.

Kořen má tenký, kůlový a koření do hloubky 1 až 2,5 metru.

Na počátku růstu vytváří listovou růžici. Lodyha je vzpřímená, dosahuje výšky 70 až 150 cm.

Květy jsou uspořádány do úborů o průměru 3,5 až 4 centimetrů.

Plodem je bílá nažka s obsahem oleje 25 až 45 %. Hmotnost tisíce semen se pohybuje od 25 do 50 gramů.

Výnos semen je 1,5 až 2,5 tuny na hektar.

Skvělý zdroj kyseliny linolové

Bodlákový olej obsahuje až 80 procent kyseliny linolové. „Studie naznačují její prospěšnost v terapii obezity, aterosklerózy a poruch tukového metabolismu. Je prokázáno, že kyselina linolová může snižovat hladinu cholesterolu. Dále může stabilizovat hladinu krevního cukru a posilovat imunitní systém, čímž může pomoci při alergiích,“ uvedla známá česká farmakoložka propagátorka zdravé výživy Margit Slimáková.

Zatočte s kašlem! Poradíte si s ním pomocí účinných domácích sirupů a směsí

Kyselina linolová je silným antioxidantem a v organismu se zapojuje do tisíců metabolických procesů.

Bodlákový olej jako přísada i do jídel pro děti

Bodlákový olej pomáhá i revmatikům

V asijských je bodlákový součástí lidového léčitelství. Slouží například jako projímadlo.

„Ale doporučuje se také při léčbě revmatismu a obrny, vitiliga a kožních skvrn, lupénky, vředů v ústech, otrav i necitlivosti končetin,“ uvádí například vědecká studie s názvem Lékařské využití světlice barvířské.

Je jako český ženšen. Pomáhá i při depresi, hubnutí a odvykání kouření

Podle moderních farmakologických a klinických vyšetření poskytuje světlice barvířská slibné možnosti pro léčbu ischemických chorob srdečních, trombóz, zánětů a dokonce rakoviny, jak konstatoval vědecký tým vedený Elahou Delshadovou.

Bodlákový olej testoval také iránský vědecký tým, který v Journal of Ethnopharmacology zveřejnil výsledky své vědecké studie. Na sedmdesátce pacientů ve věku 30 – 63 let zkoumal, jaký bude mít vliv na jejich obezitu a krevní tlak. Po dobu 12 týdnů dostávali pacienti zapojení do průzkumu 8 gramů bodlákového oleje. Výsledek? U těch, kteří nedostávali placebo, došlo k viditelnému snížení obvodu pasu, snížil se jim krevní tlak a zlepšily se také hodnoty cukru v krvi.



Nahrává se anketa …

Jak často užívat bodlákový olej

Bodlákový olej lze používat jako každý běžný, například olivový olej. Lze s ním vařit, dokonce i smažit, přidávat do salátů a podobně. Při běžném užití se s ním nelze ani předávkovat. Na druhou stranu by s jeho užitím měli být opatrní někteří pacienti.

Jak se zbavit stresu? Šesti jednoduchými způsoby jej odbouráte do pěti minut

„Protože bylo prokázáno, že světlice barvířská brání srážení krve, může být nebezpečná v kombinaci s antikoagulačními léky, jako je warfarin. Existují také důkazy, že bodlákový olej může upravovat hodnotu hladiny cukru v krvi u lidí s diabetem 2. typu, takže pokud užíváte antidiabetika, může vést k hypoglykémii,“ upozornil web Health.com.