Nafouklé břicho bývá obvykle příznakem trávicích potíží. Ženy by ale měly myslet ještě na jednu možnost. Za bolestmi břicha, způsobenými jeho nafouknutím, se totiž může skrývat pomalu se rozvíjející a těžko odhalitelné onemocnění ženského orgánu. Nádor, který postupně roste v břiše, konkrétně na vaječníku, způsobuje potíže podobné nadýmání. Prvotní příznak této rakoviny proto dostal název syndrom těsné sukně.

Prvotním příznakem, který popisuje většina pacientek s nádorem vaječníků, je zvětšování objemu břicha, takzvaný syndrom malé sukně | Foto: Shutterstock

Bolest břicha u žen může vyvolávat kromě trávení i řada stavů, které řeší gynekologové. Určitě nemusí jít vždy hned o rakovinu.

„K nezhoubným příčinám bolesti, které léčí ženský lékař, patří například endometrióza. Při tomto onemocnění tkáň podobná té, která vystýlá dělohu, roste mimo ni a způsobuje bolest, zejména během menstruace,“ říká Roman Kocián, lékař Onkogynekologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze.

Příběh Jitky, která onemocněla rakovinou vaječníků:

Nejen bolest, ale i výtok

Myomy, neboli nezhoubné nádory děložní stěny, mohou rovněž vyvolávat bolest; stejně jako záněty v oblasti pohlavních orgánů.

Vzácnější, ale závažné příčiny, způsobující bolesti břicha, jsou ovšem gynekologická nádorová onemocnění. K nim patří karcinom děložního čípku, děložní sliznice nebo rakovina vaječníků. Jak uvádí Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, nádor na vaječníku je u nás diagnostikován zhruba u tisícovky žen ročně.

Roman Kocián, lékař Onkogynekologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v PrazeZdroj: se svolením Romana Kociána

Břicho se zvětšuje

„Před časem u nás byla operována žena s diagnózou nádoru pravého vaječníku. Svého gynekologa, který nádor objevil, kontaktovala kvůli bolestem v podbřišku, trvalé únavě a ztrátě hmotnosti,“ popisuje případ pacientky docentka Hana Študentová z onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Problémem u nádoru na vaječníku je to, že se dlouho výrazně neprojevuje. „Rakovina vaječníků vznikající v břišní dutině má totiž prostor růst poměrně dlouhou dobu, než začne svým objemem fyzicky tlačit na okolní tkáně a orgány. Ve většině případů se zachytí až jako pokročilé onemocnění,“ říká doktor Roman Kocián.

Syndrom malé sukně

Hodně záludným signálem této nemoci bývá pocit nafouklého břicha. Ve skutečnosti ale za narůstající objem břicha a tlakové bolesti nemohou plyny ve střevu, nýbrž právě nádor vaječníků. Prvotním příznakem, který popisuje shodně většina žen, je zvětšování objemu břicha, takzvaný syndrom malé sukně.

Nadějí pro léčbu může přinést účast ve studii:

„Za přirovnáním k syndromu těsné sukně se skrývá takzvaný ascites. Jedná se o nahromadění velkého množství tekutiny v břiše, která vzniká na podkladě více mechanismů. Jedním z nich je zablokování lymfatických cév nádorovými buňkami a zvýšená propustnost cév,“ vysvětluje Roman Kocián.

Tekutina se dá z břicha vypustit

Jak se takový příznak řeší? „Obtěžující, takzvaný tenzní ascites se snadno vypouští vpichem tenké jehly přes stěnu břišní. Tomuto zákroku se říká paracentéza. Vše se léčí společně s nádorem systémovou onkologickou léčbou,“ říká gynekolog.

Doktor Kocián dále upozorňuje, že je důležité, aby ženy při neobvyklých nebo přetrvávajících bolestech břicha vyhledaly lékařskou pomoc. Včasná diagnóza a léčba mohou v mnoha případech zlepšit prognózu a kvalitu života.

Kdy je důvod obávat se rakoviny vaječníků?

Nadýmání, provázené tlaky a bolestí v břiše, ve většině případů bývá následkem dietního prohřešku, virózy nebo třeba stresu. Případně se jedná o projevy takzvaného premenstruačního syndromu.

V takových případech platí, že by měly příznaky během několika dní po začátku menstruace nebo po odstranění příčiny, úpravě jídelníčku a užití volně prodejných léků, polevit.

Pokud však zažívací trable trvají déle než obvykle, každá žena by měla zpozornět. Potíže není radno podceňovat. Žena by měla vyhledat lékaře a trvat na pečlivém vyšetření. Jedině to může prokázat, že vleklé zažívací potíže nesouvisí s rakovinou vaječníků. Podrobně si lze příznaky onkogynekologických onemocnění prostudovat v edukační brožuře Pacienstské organizace VERONICA.

Nádor jako odkvetlá pampeliška

Léčba rakoviny vaječníků je závodem o čas. Onemocnění se totiž může rychle šířit – metastázovat do dalších orgánů. Lékaři jej přirovnávají k odkvetlé pampelišce, do které foukne vítr.

„Typickou schopností zhoubných nádorů vaječníku je rychlé šíření v dutině břišní a vytváření dalších ložisek. Proto je pro vyhlídky každé pacientky velmi důležité co nejdříve stanovit diagnózu a zahájit léčbu,“ vysvětluje profesor David Cibula, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se na léčbu rakoviny vaječníků specializuje.

„Dobrou zprávou jistě je, že v časném stádiu lze onemocnění vyléčit,“ uzavírá Cibula v pozitivním duchu.