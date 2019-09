Jsem těhotná a běhám. Jedni nevěřícně otevírají ústa, druzí opovržlivě zvedají obočí. Sport v těhotenství vzbuzuje i v 21. století kontroverze. Přitom osvícení gynekologové a porodníci ho nezakazují, nýbrž v rozumné míře doporučují. Časopis Kondice potvrzuje, že pokud žena nemá potíže, jen jí to prospěje.

Objevila jste na těhotenském testu dvě čárky, a jen co trochu opadne první vlna euforie, napadne vás, jak to teď bude s oblíbeným běháním. Je to vůbec možné? Neohrozíte plod, který se bude postupně stále více podobat miminku?