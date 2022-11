Denní světlo má velký vliv na mozek. Nová studie může tuto záhadu vysvětlit

První, co mě napadlo, když jsem panely vyzařující červené světlo viděla, bylo, že jde zřejmě o inovaci klasického horského sluníčka, které znám z dětství. Je v tom tedy nějaký rozdíl? Zeptala jsem se Karla Mencla a Adriena Fajfra, zakladatelů značky MITO LIGHT, kteří terapii červeným světlem dostali jako první do Česka.

„Tuto otázku dostáváme často, jelikož horské sluníčko bylo dříve snad v každé domácnosti. Je založené na kombinaci UV (ultrafialového) a IR (infračerveného) záření. Pomocí UV záření se naše pokožka opaluje, ale také může při jeho nadbytku podporovat vznik rakoviny kůže. Infračervené záření se dále rozděluje na tři základní typy – blízké, střední a vzdálené. Horské sluníčko vyzařuje především střední a vzdálené záření, které produkuje hodně tepla a tím prohřívá tkáně. Účinek je tedy v tepelném efektu. Terapie červeným světlem funguje jinak. Je založena na vyzařování červeného a blízkého infračerveného světla,“ říká Karel Mencl s tím, že tyto vlnové délky mají specifické vlastnosti – zlepšují funkci mitochondrií, což jsou vlastně buněčné „baterie“, které dodávají tělu energii pro správné fungování.

Zdroj: Youtube

„Pro vyzařování je navíc u červeného světla využita moderní LED technologie, která je bezpečná, úsporná a umožňuje nám výběr konkrétních nejefektivnějších vlnových délek světla,“ dodává Karel Mencl.

Studie v NASA

Počátky terapie červeným a infračerveným světlem sahají do roku 1993, kdy společnost Quantum Devices vyvinula pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) osvětlovací diodu (LED) pro experimenty s růstem rostlin. NASA použila červené vlnové délky světla, aby zrychlila růst rostlin, což se také stalo. Zajímavým a nečekaným vedlejším produktem experimentu bylo zjištění, že vědci, kteří byli často vystaveni intenzivnímu červenému světlu, zaznamenali rychlé hojení kožních lézí.

Angličtí lékaři věří aromaterpii. Zkuste jejich recept na lepší imunitu

NASA následně začala studovat využití LED ke zrychlení metabolismu lidských buněk a zastavení úbytku kostí a svalů u astronautů. A postupem let se tato technologie rozšířila i mezi veřejnost.

„Chtěli jsme to co nejdříve vyzkoušet. Panel se u nás ale nedal sehnat a jedinou možností bylo si ho objednat za velké peníze z USA. Tak jsme se složili. Po pár týdnech používání jsme byli naprosto nadšení a věděli jsme, že panely chceme dostat na český trh a zpřístupnit jejich benefity i širší veřejnosti za dostupné ceny,“ vypráví Karel Mencl, který strávil asi rok poté studiem, vyvíjením prototypů a hledáním vhodných partnerů pro výrobu.

Terapie červeným světlem je vhodná pro sportovce - urychluje regeneraci těla po náročném sportovním výkonu.Zdroj: se souhlasem MITO LIGHT

Tak vznikla první řada panelů MITO LIGHT. „Od té doby jsme ušli velký kus cesty a naše produkty jsme posunuli na zcela jinou úroveň. Vážíme si toho, že dnes už mohou panely zlepšovat život tisícům lidí včetně profi sportovců. Terapii červeným světlem MITO LIGHT využívá mimochodem i Ons Jabeur, aktuálně třetí nejlepší tenistka světa.“

Dobíjení baterek

To, jak terapie červeným světlem přesně funguje, si lze zjednodušeně představit tak, že vlnové délky světla vyzařované z panelů nabíjejí a zlepšují funkci našich buněčných „baterií“, které tělu dodávají energii.

„Díky dostatku této energie mohou buňky optimálně regenerovat a my se cítíme lépe. Působením tohoto světla se také zvyšuje syntéza kolagenu, snižuje se zánětlivost. Červené světlo se do těla absorbuje více povrchově, díky čemuž je prospěšné pro vitalitu pokožky, vlasů či nehtů. Infračervené světlo dokáže zase proniknout hlouběji do těla, a dostane se tak do svalů, kostí, orgánů, nebo dokonce mozku. Efekty obou typů světel se svými účinky doplňují. Proto jsme při výrobě zvolili právě tuto kombinaci,“ vysvětluje Mencl.

Gama nůž v ČR slaví třicetiny. Zachránil mi život, je to zázrak, říká vyléčená

Napadlo mě, že kdybychom netrávili tolik času v uzavřených prostorách, možná bychom terapii červeným světlem ani nepotřebovali.

„Ano, pokud bychom nežili v moderním světě a trávili většinu času venku, tak by terapie červeným světlem byla méně důležitá. Je ale potřeba se také zamyslet nad tím, v jakém podnebném pásmu žijeme, kolik času trávíme na slunci a jak moc se zakrýváme vrstvou oblečení, které blokuje absorpci světla. Terapie červeným světlem nabízí unikátní možnost, jak do těla v soukromí a pohodlí domova za krátký čas načerpat pouze ten druh světla, který na nás působí regeneračně, bez vystavení se potenciálně škodlivému UV záření,“ říká odborník.

Dlouhá životnost, nízká spotřeba

Vzhledem k tomu, že pořízení panelu pro terapii červeným světlem není zrovna levná záležitost (nejlevnější stojí 8900 Kč, nejdražší 35 900 Kč), zajímá mě i jeho životnost. „Díky tomu, že jde o moderní LED technologii, je předpokládaná životnost až 50 000 hodin svícení, což by při teoretickém použití třicet minut denně na domácnost znamenalo životnost až 274 let,“ říká Karel Mencl a zmiňuje i otázku energetických nákladů na provoz panelu.

Lukáš Polčák: Na pojišťovně mi řekli, že jednu ruku mám, tak druhou nepotřebuji

„Jelikož je LED technologie zároveň úsporná, je spotřeba velmi příznivá. Srovnání s jinými spotřebiči je obtížné, jelikož se různé modely spotřebičů mohou ve své spotřebě lišit. Příkon našeho středního modelu Expert 3.0 je 254 W. Když budeme počítat spotřebu na jednu světelnou terapii, která by trvala patnáct minut, tak nás při aktuální ceně elektřiny vyjde přibližně na 0,6 Kč.“

Účinky terapie někteří pociťují ihned, jiní až po čase. Denní doba terapie na cílenou tělesnou partii by měla být přibližně 10 až 20 minut ze vzdálenosti 15 až 50 cm, ideálně bez oblečení. Mohou ji využívat děti i dospělí, kontraindikací je pouze aktivní onkologické onemocnění a krvácející rány – během terapie totiž dochází k prokrvení kůže. Těhotné a kojící ženy by měly terapii konzultovat s lékařem.

Zkušenosti ze zahraničí

Ačkoliv je v zahraničí terapie červeným světlem velmi žádaná jak u sportovců, tak například v oblasti anti-age a omlazování pokožky, u nás se toho o ní zatím moc neví.

„Bohužel nám není známo, že by se tomuto tématu věnoval některý český vědec nebo světelný odborník. Vědeckých studií je však již dlouhá řada, díky čemuž můžeme čerpat množství informací v angličtině, které pak uplatňujeme při vývoji našich produktů,“ uvádí Karel Mencl.

Chlapec musí na operaci ucha do USA. Pomohl už i zpěvák Marek Ztracený

Studie si ostatně můžete přečíst na webu mitolight.cz, kde najdete i řadu dalších zajímavých informací, recenze od zákazníků i zkušenosti ambasadorů. Jedna ze studií potvrzuje i pozitivní účinky na střevní mikrobiom.