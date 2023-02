Myslí si, že to musí zvládnout. Pečující proto nežádají o podpůrné služby

Bezmála osmdesát procent lidí pečovalo o své blízké doma bez jakéhokoli využití terénních, odlehčovacích či ambulantních služeb. Více než třetina z nich proto, že staří rodiče nestáli o to, aby do domácnosti chodil někdo cizí. Pro další byla bariérou cena služby a její nedostupnost, o péči se dělili s blízkými, externí pomoc si nepřáli či o žádné službě v okolí nevěděli. Vyplývá to z aktuálního průzkumu neziskové organizace Sue Ryder, kterého se ke konci loňského roku zúčastnilo asi dva a půl tisíce respondentů.

Foto: Shutterstock