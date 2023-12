Jak začít žít pomalu:

Psycholožka Tereza Škorupová si sama na sobě vyzkoušela, kam spěch vede. Teprve těžká nemoc plná bolesti ji dokázala ve spěchu zastavit. Tehdy jí bylo 22 let. Poučila se z toho, změnila úplně život, a to jí pomohlo se vyléčit.

Jak dnes přiznává, dalo jí to pro práci psycholožky víc než jen prosté studium psychologie.

„Můj život před tím, než jsem byla nemocí donucena zpomalit, na první pohled nevypadal po fyzické stránce nějak extrémně uspěchaně. Jenže já byla uspěchaná především uvnitř, psychicky. Měla jsem hlavu plnou nepříjemných myšlenek a byla jsem tedy stále ve stresu. Ten jsem si ale často způsobovala úplně sama. Dnes bych to popsala tak, že jsem na sebe byla uvnitř strašně zlá,“ říká Tereza Škorupová.

Myslela si tehdy, že musí být hodně dobrá ve škole, stále se učit, aby byla pro sebe a společnost hodna uznání a lásky. Byla na sebe tak náročná, že když jednou neudělala zkoušku napoprvé, úplně se zhroutila. Tereza v té době také závodila na koni a byla přesvědčená, že jako člověk za něco bude stát, až když bude moci říct, že vyhrála nějaký závod.

Studium pak Tereza dokončila a různé závody opravdu vyhrála.

„Ale šťastná jsem nebyla. A zlá a náročná na sebe jsem byla dál. Jsem šťastná, že mi moje nemoc přišla otevřít oči a řekla mi: Když ses nenaučila sama sebe a svůj život mít ráda, když máš všechno, tak já tě to budu muset naučit jinak - od začátku, tím, že nebudeš mít nic,“ vypráví mladá psycholožka o chvíli, kdy se jí nesmírně zhoršil atopický ekzém.

Ekzémem trpěla od dětství, ale až ve 22 letech se jí rozšířil na celé tělo. Stres na vysoké škole vytáhl na povrch její naprosto destruktivní přístup k sobě a tělo řeklo dost.

„Nejtěžší fáze, kdy kůže byla tak poničená, že neustále svědila, krvácela, mokvala a mě bolelo i sedět nebo ležet, i ohnout nohu nebo být oblečená, trvala 12 měsíců. Bylo to pro mě opravdové peklo. Nemohla jsem vlastně dělat vůbec nic, fyzicky existovat pro mě bylo utrpením,“ říká Tereza.

Psychicky se cítila tak špatně, že občas přemýšlela, jestli život v takové bolesti a neustálém svědění, které nejdou nijak utlumit, má vůbec cenu. Lékaři jí říkali, že se nikdy neuzdraví.

Partner a nyní už manžel Terezy Škorupové a táta jejich syna se ale rozhodl, že pro ni najde cestu, jak se uzdravit. Prohledal celý internet, aby našel, že ekzém primárně vůbec není o kůži, ale o poničených střevech. Tereza pak začala držet speciální přísnou veganskou dietu.

„Změna stravování způsobila změnu vnímání světa. Mluví o tom i hodně lidí, kteří přestali jíst maso. Z totální bezmoci jsem se ocitla ve stavu, kdy jsem si uvědomila, že ta nemoc mě nepřichází zničit, ale učit. Nemohla jsem nic, a tak jsem prostě jen pozorovala svět z okna nebo se šla projít na zahradu a poprvé jsem si doopravdy všimla, jak je svět zajímavé místo,“ popisuje psycholožka.

Jak takové nové vnímání světa vypadá? Odbornice radí, že se stačí detailně dívat a dát si čas. Začala pozorováním mraků. Začetla se do knih věnující se psychosomatice a duchovnu a pracovala na změně své psychiky, sama i s pomocí různých terapií.

Atopický ekzém je podle Terezy často ukazatelem velmi nízké sebehodnoty. „Došlo mi, že začít se považovat za někoho jedinečného je mnohem užitečnější strategie než se stále zaměřovat na své nedostatky. Tato zkušenost ze mě udělala úplně jiného člověka a také si troufám říci, že ze mě udělala psychologa, který dokáže mnohem více porozumět lidskému utrpení, než kdybych tento obor jen vystudovala,“ zdůrazňuje Tereza Škorupová.

Jak to vypadá, když jsme rychlí, a jak zpomalit

- Jde především o zpomalení tempa uvnitř. To znamená změnit myšlení a vnímání soustředěním se na skutečně důležité věci, na krásy každodenního života.

- Slow-living staví na tom, že obyčejné, každodenní, rutinní věci mohou být zážitkem, když si je zážitkem uděláme. Tereza Škorupová doporučuje knihu 14 000 důvodů ke štěstí od B. A. Kipfer, která vystihuje krásu pomalého života. Zajímavé je, že je psána jako seznam věcí.

- Zpomalení je hodně o dětské zvídavosti, otevřenosti k novému, o lehkosti, dobrodružství, radosti a vděčnosti.

- Zahrnuje třeba i pěstování mezilidských vztahů. Ty jsou podle psychologických výzkumů tím hlavním, co rozhoduje o tom, zda náš život byl prožit dobře nebo ne, tak moc nás ovlivňují.