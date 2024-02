Máte problémy s usínáním? Pomůže vychytávka, kterou používala i královna Alžběta

Když za chladných zimních večerů uléháme do postele, to poslední, co bychom chtěli cítit, je zima. Lidé odjakživa vyhledávali ke svému spánku teplé a bezpečné místo. S tím nám skvěle pomůže malá teplá věcička - speciální zahřívací lahev či polštářek, kterým se říká termofor.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte