Jedná se o unikátní řešení, pomocí něhož se nedetekuje pouze samotný protein či virová RNA, jak je tomu u současných testů. Nová metoda řeší obě varianty najednou. „Tím kombinujeme výhodu antigenních testů a spolehlivé metody PCR. Přinese to výrazné zjednodušení všech detekčních procesů do budoucna,“ říká vedoucí výzkumného týmu z Fyzikálního ústavu AV ČR Hana Lísalová.

Výsledky českých vědců již publikoval prestižní časopis ACS Applied Materials and Interfaces.

Nová metoda je i spolehlivější v souvislosti se šířením různých mutací. Zatímco při ostatních metodách vyhodnocování testů směřuje pozornost prioritně k takzvaným S-proteinům, při použití biočipů tomu tak není. Protilátky v něm obsažené reagují na takzvaný virový N-protein. Ten je podle vědců stabilnější a nepodléhá tak mutacím v takové míře jako právě S-protein.

„Když se vyskytne nová varianta, nemělo by to citlivost detekce zásadně poznamenat. Lze to usuzovat i z toho, že biočip využíváme už rok a půl, takže jsme se setkali s více variantami koronaviru. Je to jeho velká výhoda do budoucna,“ vysvětluje Lísová. Další nespornou výhodou biočipu je i možnost jeho opakovaného použití. A to až do doby, kdy dojde k pozitivnímu záchytu. Poté je potřeba biočip vyměnit.

Prototyp již existuje

V současné době již existuje prototyp robotického přístroje. Ten by měl zjednodušit testování zaměstnanců v podnicích, firmách, na úřadech a podobně. A nutně nemusí odhalovat jen vir způsobující nemoc covid-19, ale i třeba chřipku. Robot si lze představit jako automat na kávu, jen s obráceným postupem. Testovaný si vypláchne ústa roztokem, následně kelímek s obsahem vloží do automatu. Následně začne proces analyzování. Pokud bude výsledek negativní, robot ukáže zelenou barvu.

V opačném případě se rozsvítí červená barva. „V tomto případě bude doporučeno absolvovat kontrolní standardizovaný test – například PCR test v případě koronaviru,“ vysvětluje.

Nové metody testování odborníci vítají. „Je to určitě cesta správným směrem. Současné zdlouhavé testování bude postupně nahrazováno právě takovými rychlejšími metodami,“ říká epidemiolog Roman Prymula.

V Česku by pak podle jeho slov mohl být zanedlouho využíván i stroj, který rozpozná přítomnost nákazy z dechu. „Jedná se o něco podobného jako je alkoholtester. Přístroj nedetekuje přítomnost samotného viru, ale kopíruje to, co umí trénovaní psi: tedy rozpozná nákazu ze zápachu,“ sděluje.

Přístroj by měl být schopen provést jeden test v řádu několika málo sekund. Jednoduchý by měl být i co se týče obsluhy – měnil by se pouze náustek. Epidemiolog upozorňuje, že novější a rychlejší metody nejsou ještě tak úplně přesné jako metoda PCR. „Už je to ale téměř srovnatelné. Rozdíly v přesnosti nejsou tak veliké,“ dodává Prymula.