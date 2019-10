Těžký kalibr

Sérum Xingu je ideální pro zralou pokožku. Je hutnější, ale okamžitě se vstřebává a pleť rychle revitalizuje. Jeho základ tvoří šťáva z aloe a plodů kešu. Kakaové máslo a olejíčky pak chrání před sluncem, odstraňují jemné vrásky a pleť zanechávjí hladkou a jemnou.

Sérum Xingu, special anti-age care, Santaverde, 30 ml, 2481 Kč

Růžový sen



Zajímavé složení krému na bázi bambuckého másla, esenicálních olejů a mořské soli výživuje a zároveň detoxikuje. Má hutnější, ale příjemnou konzistenci, je vhodný na den i noc, pleť rychle zbavuje jemných vrásek a vrací jí vitalitu.



Stimulační krém na pleť a dekolt Face cream Rose, MALINNA°, 50ml, 1689 Kč

Silný hráč

Tonikum Original Whamisa neobsahuje vodu, ale fermentované výtažky z aloe, brokolice, rýže a kvasinek. Výsledky jsou vidět okamžitě: Pokožka je hydratovaná, načechraná, vyživená, póry jsou uzavřené. Při vrstvení má efekt hydratační masky. Je ideální pro smíšenou pleť.

Tonikum Original, WHAMISA, 120 ml, 1315 Kč

Cesta k harmonii



Meduňkový pleťový krém od Dr. Hauschka je ideální pro smíšenou pleť, které pomáhá najít cestu ke zdravé rovnováze. Je lehounký, obsahuje posilující složky z vilínu a sedmikrásky, příjemně se roztírá, krásně voní a pleť zbytečně nezatěžuje, naopak jí okamžitě dodává pěstěný, matný vzhled.



Meduňkový pleťový krém, Dr. Hauschka, 30 ml, 546 Kč

Pomerančová voda

Pleťová pomerančová voda dokonale vyčistí i náročnější smíšenou pokožku a perfektně ji osvěží. Je obohacena šťávou pomerančového květu, který má omlazující efekt. Pleť je po jejím použití jemná, svěží a hydratovaná.

Čisticí pleťová voda, Couleur Caramel, 200 ml, 549 Kč

Chytrá obrana



Immuno sérum bojuje s věkem posílením obranyschopnosti pokožky. Výrazný atni-age efekt ocení zejména ženy s unavenou a dehydrovanou pletí vykazující známky stárnutí. Jemná textura se rychle vstřebává a pleť zanechává regenerovanou a svěží.



Immuno sérum, MÁDARA Infinity, 30 ml, 2227 Kč

Pro náročnou pleť

Pleťová maska Happy Aging Martina Gebhardt pečuje o potřeby náročné zralé pokožky, kterou vyživuje, hydratuje a posiluje. Likviduje vrásky, dokáže si poradit i s nechtěným efektem „zmačkaného papíru“ a stárnoucí pokožce navrací elasticitu a zdravý, pěstěný vzhled.

Maska, Happy Aging, Martina Gebhardt, 50 ml, 841 Kč

Bombastické duo



Energizující noční krém vracející svěžest unavené pleti. Chrání ji, díky kyselině hyaluronové hydratuje a extrakt z deseti rostlinných olejů ji bohatě vyživí. Ingredience se vzájemně doplňují a na pleť působí jako revitalizační bomba. Lze jej použít i jako masku.



Rozjasňující sada Vitaminový koktejl, MOSSA, 60 ml + 30 ml, 659 Kč

Půvab severu

Anti-age oční krém Smart Antioxidants si spolehlivě poradí se známkami únavy, drobnými otoky, váčky i kruhy pod očima díky komplexu ze severských bylinek. Lehká krémová textura pleť příjemně osvěží.

Anti-age oční krém, Smart Antioxidants, MÁDARA, 15 ml, 837 Kč

Tajemství baobabu



Anti-age baobabový olej pomáhá v boji proti vráskám, snižuje zarudnutí pokožky a dokonale regeneruje popraskané rty. Je lehký, nezanáší póry a nezanechává mastné skvrny. Proto je vhodný pro všechny typy pleti.



Bio baobabový olej, Saloos, 50 ml, 173 Kč

Šetrná cesta ke kráse

Obliba biokosmetiky celosvětově stoupá a s tím, jak roste počet zákazníků, se objevuje i řada nových značek. Některé výrobky jsou účinné a kvalitní, jiné ne. Jak se v tom vyznat? Na to odpovídá doktorka farmacie Lucia Havlíková.

Jaké jsou hlavní výhody biokosmetiky?

Dlouhodobě pečuje o pleť a neničí ji. Neobsahuje zbytky pesticidů, geneticky modifikovaných surovin nebo jejich deriváty, syntetická barviva, konzervanty a aromatické látky a ani chemické UV filtry, ethoxylované suroviny, parafiny či silikony. Její hlavní výhodou je navíc větší množství organické složky, takže je v ní více vitaminů, antioxidantů a hydratačních látek.

Některé ženy se ale obávají, že biokosmetika je méně účinná než klasická. Je to tak?

Nástup účinku bioklosmetiky je většinou pomalejší, což spoustu žen odradí. Děje se tak proto, že molekuly přírodních látek jsou natolik velké, že fyziologicky nemají šanci proniknout do hlubších vrstev pokožky. Ráda používám příklad pomeranče a klíčové dírky. Pomeranč představuje účinnou molekulu přírodní látky a klíčová dírka póry a prostupné kanály v naší pleti. Ale blýská se na lepší časy. I tady se aktivně podílí věda, výzkum a nové technologie. Takže v současné době je již i v Česku dostupná biokosmetika, která funguje okamžitě a zároveň dlouhodobě pečuje o pleť a neničí ji.

Jak to konkrétně funguje?

Tyto nové technologie dokážou onen pomyslný pomeranč šetrně rozmělnit a přesunout klíčovou dírkou bez poškození. Jedním ze způsobů je fermentace. Fermentací se dlouhé řetězce přírodních látek zmenší, naštěpí se na malé aktivní účinné látky, které jsou již schopny proniknout do hlubších vrstev pokožky. To zaručí, že se budou lépe vstřebávat a účinek bude okamžitě viditelný.

Jak biokosmetiku vybírat?

Určitě doporučuji pouze certifikované značky. To je jediná záruka kvality a bezpečnosti. Já osobně navíc dávám přednost vysoce účinným přípravkům, tedy těm, které byly vyrobeny pomocí novodobých patentovaných technologií. Mým absolutním favoritem je korejská značka Whamisa. Je vyrobena technologií fermentace a zároveň je bez přídavku vody. Dovolím si říci, že se povedlo vytvořit novou skupinu kosmetiky, která si z těch původních vybrala to nejlepší. Z přírodní si vzala svoji podstatu, šetrnost a bezpečnost, z té klasické si vzala okamžitý efekt, který nás často zajímá nejvíce.

Bez certifikátu nebrat



„Přírodní“, „organická“ nebo „bio“? „Tato terminologie není legislativně nastavena,“ říká Lucia Havlíková. „Stačí, když je v produktu zanedbatelné množství některé ze složek v bio kvalitě, a je možné na krabičku napsat kterýkoli z těchto přívlastků. Proto se zavedla tzv. certifikace. Kontrolní orgány stanovují podmínky pro výrobu a složení produktů, po jejichž splnění může výrobce získat certifikát umožňující umístění ochranné známky na svůj výrobek. Tyto certifikáty zaručují vhodnost kosmetického přípravku, aby se nazýval bio, naturálním, veganským či organickým.“