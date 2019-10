Svoji zkušenost s otravou oxidem uhelnatým redakci popsala mladá žena, kterou ohrožoval jedovatý plyn několik nocí před dvěma lety. „Pravidelně mne budila prudká bolest hlavy. Nikoho nenapadlo, že viníkem bolestí byl únik plynu v poškozeném sousedním komíně. Následky otravy nesu ještě po letech,“ řekla žena.

Jihomoravští záchranáři vyjeli k prvnímu případu otravy oxidem uhelnatým v této sezóně na začátku října. „V brněnské čtvrti Komín se plynu nadýchali dva mladí lidé. Oba pacienty jsme ošetřili a převezli k další péči do Fakultní nemocnice Brno. Stav obou přiotrávených nebyl vážný, ale ne vždy tyto případy mají šťastný konec,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Oxid uhelnatý je bezbarvý nedráždivý plyn, který je silně jedovatý a člověk ho necítí smysly. Odborníci mu proto říkají tichý zabiják. Vzniká v menší nebo větší míře u všech procesů hoření, kde se spalují směsi obsahující uhlík.



Zdrojem nebezpečí jsou starší kotle na plyn, plynový průtokový ohřívač vody – karma, plynový sporák či krb. Oxid uhelnatý z takového zařízení obvykle uniká kvůli špatné instalaci spotřebiče, zanedbávání revize a nedostatečné údržbě.



V Jihomoravském kraji každoročně dochází k mnoha otravám. „V loňské topné sezóně jsme vyjeli k jedenácti podezřením a k deseti potvrzeným únikům. Celkem evidujeme šestnáct zraněných osob,“ popsal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Řadě neštěstí lze ale podle odborníků předejít. Nejlepší je prevence a tedy kontrola kotlů, komínů a přívodů vzduchu. „Důležité je nezanedbat údržbu, koupit si kvalitní spotřebič a certifikované čidlo. To by si lidé měli kontrolovat každý rok. Jeho kontrola trvá jen deset minut, může být ale klíčová,“ vysvětlil kominík Dobroslav Plachý.



Pokud už dojde k otravě, je podle zdravotníků důležité dostat se co nejrychleji na čerstvý vzduch. „Pak zavolat záchranáře,“ popsala Bothová.



Pořídit nový a bezpečnější kotel bude možné i díky další vlně kotlíkových dotací. Jihomoravanům, kteří plánují výměnu kotle na pevná paliva za nový ekologický spotřebič, začíná od tohoto čtvrtka sběr žádostí na kotlíkové dotace. Zájemce může od kraje získat příspěvek až sto tisíc korun. „Nově nepodporujeme nákup automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu. Ostatní pravidla dotací se nemění,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler.