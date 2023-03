Asi čtyři miliardy lidí na celém světě nepoužívají toaletní papír. Buď kvůli nedostatku stromů v jejich regionu pro jeho výrobu, nebo proto, že je pro ně přílišným luxusem. S tím souvisí třeba i fakt, že v mnoha pro nás exotických zemích používá personál v restauracích k přípravě a servírování jídla jen pravou ruku. Tento zdánlivý detail je důležitý pro všechny cestovatele a jejich zdraví.

Kdo před cestou do exotických zemí podcení očkování, riskuje, že skončí třeba v takovéto nemocnici | Foto: se svolením Rastislava Maďara

V čem tedy spočívá tajemství nepoužívání levé ruky?

„Levá ruka je v mnoha chudých zemích nečistá, používá se na očistu po vykonání potřeby. Právě proto, že toaletní papír není zdaleka všude samozřejmostí,“ vysvětluje epidemiolog Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier, proč by se měli mít cestovatelé při návštěvách jídelen a restaurací v exotice hodně na pozoru.

„Navíc hygiena rukou není úplně dokonalá ani u naší populace, natož v chudých zemích, kde je vzdělání na daleko nižší úrovni,“ dodává Maďar.

Jak si pomoci při střevní chřipce:

Místo záchodu díra v zemi

Někdy při exotických cestách zjistíte, že nedostatkové zboží není jen toaletní papír, ale jsou to i toalety samotné. „Na pozvání od přátel jsem před pár lety vyrazila do Afriky do Senegalu. Záhy jsem zjistila, že tu v podstatě žádná záchodová hygiena neexistuje, tedy kromě hotelových komplexů, kde mají záchody, jak jsme zvyklí,“ vypráví čtyřicetiletá paní Alena.

„Naprostá většina restaurací, pokud se ta senegalská zařízení dají takto nazvat, či veřejných prostor, má jen otvor v zemi a nášlapná místa, kam se nechce nikomu z nás vůbec vkročit. Ideální bylo zajít si vykonat potřebu někde v přírodě, nebo v místě ubytování. My jsme bydleli v takové lepší vilce na pobřeží, kterou provozoval Francouz, a měli jsme to štěstí, že záchody tu byly evropské,“ dodává paní Alena.

Před cestou do Afriky absolvovala řadu očkování včetně žloutenky a vztekliny. Žádné střevní potíže ji jistě i proto v Senegalu nepostihly, i když špína byla podle jejích slov všude, kam se podívala.

Do africké nemocnice jen za trest

Všechna média hlásí, že cestování zaznamenává po covidové pauze opětovný boom, a právě teď se nejvíce cestovatelů vydává do jižních exotických destinací, kde bude v létě nesnesitelné vedro. Ordinace očkování a cestovní medicíny jsou proto značně vytížené.

„To je rozhodně pozitivní, jelikož zodpovědní očkovaní cestovatelé následně po návratu méně ohrožují naší vlastní populaci. Kromě toho léčba nemocí z ciziny kvůli zanedbané prevenci je nezřídka dost nákladná. A to nemluvím o tom, když si cestovatel musí vyzkoušet kvalitu zdravotní péče ještě v exotické zemi,“ říká Rastislav Maďar, který nám do fotogalerie poskytl malou ukázku toho, jak to v chudých rozvojových zemích v nemocnicích vypadá.

Bez vaření raději nic nejezte

Pokud jde o nákazy přenášené jídlem, těch může být, kvůli nízké hygieně, dodržované prodavači, kuchaři i číšníky opravdu řada. Cestovatele mohou ohrozit různé bakterie, parazity, viry, nebo jejich toxiny.

„Kontaminované mohou být primárně maso nebo vajíčka už před jejich zpracováním, nebo sekundárně rukama, použitým nářadím, případně v nečistém prostředí nebo při špatném skladování,“ vysvětluje epidemiolog Maďar.

Kuchyně v běžné exotické „hospodě“. Bez dobrého očkování můžete po konzumaci zdejších jídel s infekcí počítat téměř stoprocentněZdroj: se svolením Rastislava Maďara

Proto podle něj platí, že nejbezpečnější jídlo je dobře tepelně zpracované. A rozhodně lze doporučit polévky. Naopak k nejrizikovějším patří syrová listová zelenina a tepelně nedostatečně zpracované plody moře, k tomu různé krémy, omáčky a majonéza. Stejně tak je nutné dávat si pozor na přezrálé ovoce a také na jeho kombinaci s alkoholem.

Ani Egypt není bez rizika

Češi možná tolik necestují do úplné exotiky, zato třeba Egypt je jejich oblíbeným místem pro trávení dovolené.

„Egypt patří mezi země s vyšším výskytem trávících potíží u zahraničních návštěvníků. Rozhodně však není pravda, že problémy musí mít každý, jak se říká. Pokud se hlavně ze začátku pohlídá dobrá tepelná úprava potravy a konzumuje zaručeně jen pitná voda, žádný průjem turisty postihnout nemusí,“ říká docent Maďar.

YouTuber Martin Ati Malý radí, jak „přežít“ v Egyptě:

Postupem času může být cestovatel v dalších dnech odvážnější, ale hlavně na začátku pobytu je nutná disciplína. Ani samotné prostředí hotelu však není podle epidemiologa absolutní zárukou toho, že tam nehrozí nákaza. Personál je většinově místní a ve svém životě se proto řídí místními hygienickými zvyklostmi. A o těch už byla řeč.

Ochutnávka na ulici

Samozřejmě je hodně lákavé zkusit ochutnat místní speciality i mimo hotelové restaurace.

Jídlo mimo hotely si může dopřát každý, pokud si pohlídá jeho důkladnou tepelnou úpravu a nebude jíst kontaminovaným příborem. Ale stále platí, že očkování je důležité pro všechny, včetně těch, kteří jsou v exotice opatrní.

Rada k nákupům od trhovců: veškerou zeleninu nebo ovoce vždy oloupejte nebo tepelně zpracujte. Rozříznuté ovoce nekupujteZdroj: se svolením Rastislava Maďara

„Pokud očkování někdo ignoruje a nemá štěstí, může mít dlouhodobé zdravotní problémy i po návratu domů, a navíc může nakazit své blízké, případně jim způsobit nařízení povinné karantény po kontaktu s nemocným,“ upozorňuje Rastislav Maďar.

Bez očkování to neriskujte

Základním očkováním při cestách do exotických oblastí je pro všechny vakcinace proti virové hepatitidě A+B a břišnímu tyfu. Další vakcíny se volí na míru podle individuálních rizikových okolností na straně cestovatele, jako jsou třeba sezóna a délka pobytu, plánované aktivity, či pobyt mimo civilizace. Možnou prevencí je i užívání probiotik.

Při časovém rozložení očkování záleží na rizikovosti dané destinace. Čím víc dávek vakcín cestovatel potřebuje, tím dříve je nutné začít. V některých případech to je aspoň 6 týdnů před odjezdem, jindy stačí jedna návštěva specializované ordinace 10-14 dní před odletem. „Pokud však ani tolik času cestovatel nemá, například u zájezdů last-moment, lepší je i pozdní očkování krátce před odletem než žádné,“ dodává odborník Rastislav Maďar.