Vysoký cholesterol je závažnou zdravotní poruchou. Problém s ním má až 30 procent české populace. Kdo své vysoké hladiny cholesterolu v krvi neléčí, ten se může dříve či později dočkat život ohrožujícího onemocnění. Součástí léčby bývá i správná dieta. Když lidé pátrají, co při snaze snížit cholesterol jíst, obvykle se dozvědí, že hodně zeleniny. Existuje ale ještě jedna potravina, která by se (nejen) v dietě na cholesterol měla objevovat co nejčastěji. Říká se jí tofu.

„Neléčená vysoká hladina krevních tuků, tedy i cholesterolu, způsobuje řadu závažných onemocnění. Bez laboratorního vyšetření však většina pacientů vůbec neví, že je zdravotnímu riziku vystavena. Tato porucha metabolismu nebolí a v prvotní fázi nepůsobí ani žádné viditelné potíže,“ zdůrazňuje lékařka Eva Kociánová z Fakultní nemocnice Olomouc, jedna z garantů projektu Srdce v hlavě.

Hladinu cholesterolu je třeba si nechat při preventivní prohlídce u praktického lékaře pravidelně měřit. „Pokud je hladina vyšší, změňte životní styl, včetně stravy. A pokud je to nutné, tak užívejte léky,“ zdůrazňuje doktorka Kociánová.

Rostlinné potraviny chrání před civilizačními chorobami

Nemocí, které kvůli vysokému cholesterolu lidem hrozí, je celá řada. Označují se jako civilizační. To, co k nim přispívá, je i nezdravá strava plná tučných živočišných produktů.

Naopak strava založená převážně na celistvých rostlinných potravinách snižuje podle vyjádření světových zdravotnických a výživových institucí riziko nejčastějších civilizačních onemocnění, jako jsou nemoci srdce a cév, obezita, vysoký krevní tlak nebo diabetes 2. typu.

Levná náhrada masa a uzenin

Jednou z rostlinných potravin, které se umí s úspěchem vypořádat s vysokým cholesterolem, je tofu. Je výborným zdrojem bílkovin a jeho cena je ve srovnání s cenami masa či uzenin velice nízká. V receptech přitom dokáže tofu maso skvěle nahradit.

„Tofu je tvaroh vyrobený ze sójového mléka. Možná si na tofu vzpomínáte jako na neochucenou hmotu, klíčem je ale dobrá příprava. Je pravda, že samo o sobě nemá žádnou chuť, na druhou stranu však do sebe snadno natáhne chuť ochucovadel,“ píše se v e-booku Veggie inspirace od společnosti ProVeg.



Tofu obsahuje zdravé tuky a spoustu vápníku

„Tofu se pyšní vysokým obsahem kvalitních bílkovin, minerálních látek jako jsou zinek a železo, a v případě produktů srážených vápenatými solemi také zvláště vysokým obsahem vápníku. Ten je navíc stejně vstřebatelný, jako vápník z kravského mléka,“ vysvětluje nutriční specialistka Veronika Baťová.

Za zmínku podle odbornice stojí, že tofu obsahuje nenasycené mastné kyseliny, známé běžně jako „zdravé tuky”. Ty mohou přispívat ke snížení hladin cholesterolu.

„Tyto vlastnosti, společně s obsahem zdraví prospěšné vlákniny, dělají z tofu vhodnou součást jídelníčku, ať už se stravujeme jakkoliv,“ naznačuje Veronika Baťová, že by si tofu měli dopřávat nejen vegetariáni a vegani.

Lahodné tofu vyžaduje správnou přípravu:

Sójová bílkovina může snížit hladinu cholesterolu

Sójová bílkovina může snížit hladinu cholesterolu a zlepšit funkci výstelky krevních cév, které kontrolují krevní tlak a průtok krve. Dokládá to například studie z roku 2020, která zkoumala vliv rostlinných a živočišných bílkovin u pacientů s vysokým cholesterolem.

Registrovaní dietologové doporučují jíst sóju v celé potravinové formě, jako je právě tofu nebo fazole edamame.

Rostlinná vláknina obsažená v tofu také pomáhá tím, že vyživuje mikroby ve střevech. Ti vytvářejí kyseliny podporující zdravější hladinu cholesterolu v krvi. Potvrzuje to i studie s názvem Role střevní mikrobioty na metabolismus cholesterolu u aterosklerózy.

Ben Christovao jí jenom rostlinné potraviny

Fanouškem tofu je i známý český zpěvák a vegan Ben Christovao. Je velkým propagátorem čistě rostlinného jídelníčku a naopak bojovníkem proti týrání zvířat ve velkochovech.

O jeho cestě k veganství jsme již před časem psali v článku Zpěvák Ben Cristovao odmítl kamarádovu výzvu zabít zvíře. Od té doby je veganem.

Co Ben Christovao říká na argumentaci, že správný chlap musí jíst maso? „Za mne mluví výsledky. Jsem vegan osm let, osm let profesionálně zápasím v jiu jitsu, a na soutěžích vítězím. Bez masa rozhodně nejsem slabý ani nevýkonný,“ říká zpěvák.

close info Zdroj: Se svolením Lunter Tofu zoom_in Zpěvák a vegan Ben Christovao je velkým propagátorem rostlinné stravy.

Ponořte tofu do neuvěřitelných chutí

Tofu je podle Bena Christovao super v tom, že je neutrální a člověk si s ním může udělat, co chce.

„Můžete tofu do něčeho naložit, ponořit do neuvěřitelných chutí, obalit ho a smažit. Je to vděčná potravina bezpočtu použití. Maso dobrou chuť samo o sobě rovněž nemá. Nikomu by nechutnalo, kdyby ho člověk pořádně nedochutil a neupravil,“ dodává propagátor veganství.

