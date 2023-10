Život jednatřicetiletého Tomáše Hoise se bohužel vždy lišil od života jeho vrstevníků. Narodil se s vážnými a celoživotními onemocněními – cystickou fibrózou a dilatační kardiomiopatií. Jedinou možností bylo podstoupit transplantaci srdce a plic najednou. Jenže zákrok způsobil komplikace, takže Tomášovi přestaly fungovat ledviny. Nové už nedostane.

Věděl, že potřebuje pomoc

S vážnými onemocněními cystickou fibrózou a dilatační kardiomiopatií se jedenatřicetiletý Tomáš Hois už narodil.

Když začal pociťovat silnou dušnost, nebyl schopen vyjít schody ani do půl patra, rychle se zadýchával, zrychloval se mu tep, bolelo ho na hrudi a byl zavodněný, protože jeho srdce nedostatečně pumpovalo krev, věděl, že potřebuje pomoc.

Proto na konci roku 2021 podstoupil komplikovanou transplantaci srdce a plic, ale hned vzápětí přestalo nové srdce správně fungovat. Tomáš Hois musel být napojen na mimotělní oběh a začal doslova hon na nové srdce, které potřeboval dostat co nejdříve. Navíc mu přestaly fungovat i ledviny, takže ho čekala další transplantace.

Cystická fibróza je závažné a neléčitelné dědičné onemocnění, které výrazně zkracuje nemocným jejich život. Vyskytuje se u jednoho z 2500 až 4000 narozených dětí. I přes veškerou zdravotnickou péči a pokroky v oblasti medicíny je však stále neléčitelným onemocněním. „CF postihuje zejména dýchací a trávicí systém, ale i další orgány. Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích cest, které postupně způsobí fatální poškození plic. Častou komplikací je i cirhóza jater, cukrovka, osteoporóza či porucha slinivky břišní,“ vysvětluje Klub cystické fibrózy.

Dvě transplantace v jeden den

Okamžitá transplantace srdce a plic najednou byla sice riskantní, ale jedinou možností, která mohla Tomášův stav vyřešit. „Transplantaci jsem na konci roku 2021 podstoupil, ale operace vyvolala mnoho komplikací. První nové srdíčko dostalo šok hned na sále. Levá komora přestala úplně fungovat. Srdce jsem sice měl, ale nemohli mě vzbudit a nechat mi ho, protože bych na tom byl ještě hůře než před transplantací,“ popisuje.

Nové srdce bylo k dispozici za dva týdny, jelikož byl zařazen na seznam jako přednostní žadatel. „Nové srdce mi našli na Slovensku. Do té doby jsem byl napojen na ECMO, což je vlastně mimotělní oběh, který pomáhá srdci fungovat, ale zároveň nahrazuje i funkci ledvin,“ vysvětluje Tomáš Hois.

Jenže právě mimotělní oběh, který mu umožnil přežít, způsobil jeho organismu další závažný problém.

Problém s ledvinami

Tím, že Tomášovy ledviny nemusely nějaký čas fungovat, jelikož jejich práci zastával mimotělní oběh, přestaly plnit svou funkci. Před měsícem proto podstoupil svou již čtvrtou transplantaci a dostal novou ledvinu. Jeho tělo ji však nepřijalo.



„Nikdo nevíme proč. Ledvina je v pořádku, ale u mě prostě nefunguje. Novou už dostat nemohu, protože pokud lékaři neznají příčinu, dalším orgánem nemohou plýtvat. Těžko se s tím vyrovnává, ale je to tak. Pořád se ale modlím, aby to ta ledvina nějakým zázrakem dala, i když mám pocit, že své štěstí už jsem asi vyčerpal,“ konstatuje Tomáš Hois.

Dialýza. Podle Institutu klinické a experimentální medicíny je při dialýze krevní oběh pacienta napojen na umělou ledvinu pomocí mimotělního oběhu, kde je krev „očišťována přes speciální filtr od toxických odpadových látek a přebytečné vody a po očištění se zpět vrací do cévního řečiště.“ Jde o jednu z metod očisty krve při selhání ledvin.

Život po transplantaci

Po transplantaci to bylo pro Tomáše Hoise těžké. Musel se znovu učit chodit, polykat a vykonávat další běžné aktivity. „Není to tak u všech, ale já jsem měl komplikovaný průběh. Dlouho jsem ležel. Nyní je to mnohem lepší. Sice nefunguji jako zdravý člověk, pořád nemůžu běhat, ale kopce s obtížemi vyjdu. Srdce už přehnaně nebuší a je v klidu,“ popisuje.

Dvakrát týdně ale dojíždí na dialýzu, což mu asi zůstane až do konce života, a také navštěvuje hromadu lékařů převážně v Praze.

Dalším problémem je, že to má ke svým lékařům daleko a kvůli rozbitému autu se k nim dostává jen velmi obtížně.

„Vlastním starý rozbitý automobil, ale už bohužel vůbec nemám peníze na opravy, které jsou kolikrát dražší než cena vozu. Potřebuji spolehlivé auto, které mě nenechá každou chvíli někde na dálnici po cestě k lékaři nebo na dialýzu,“ uvádí.

První záchvat vše změnil. Vývoj chlapce se pozastavil, nyní chodí s chodítkem

Proto ve své sbírce na portálu Znesnáze žádá o příspěvek na nové auto.

