Se Sokolem do života



Nejrozšířenější projekt na podporu pohybové předškolních dětí v České republice.



Do současného již 7. ročníku je zapojeno více jak 108 tisíc dětí z více než 2000 mateřských škol a tělocvičných jednot.



V současné době probíhá na webu sesokolemdozivota.cz registrace pro školní rok 2023/204.



Více informací lze najít i na Facebooku či Instagramu.

Je lepší, když dítě sportuje pod odborným vedením?

Záleží na okolnostech. Rodiče si mají hlídat i to, jak trenéři či vedoucí na táborech vedou tréninky. Nikoli se automaticky spoléhat na to, že to dělají dobře. Není to totiž pravidlem. Asi pětačtyřicet procent sportujících dětí navštíví lékaře s problémem. To je alarmující číslo. Je na něm vidět, že děti jsou buď při trénincích přetěžované nebo tréninky nejsou dobře vedené, neslouží zdraví a správnému rozvoji.

Kondice českých dětí se zhoršila. Za školáky z 90. let výrazně zaostávají v běhu

V rámci projektu Se Sokolem do života, na kterém spolupracujete s Českou obcí sokolskou, jste natočil videa se základními pohybovými stereotypy pro děti od tří do šesti let. Co je podstatou?

Důležité je vyvarovat se vadného držení těla a neadekvátních pohybů. Je třeba, aby si malé dítě natrénovalo v tomto směru správné návyky. Aby vědělo, třeba při košíkové, jak má správně stát a jak má vypadat pohyb v rameni. Když se tyto základní stereotypy naučí špatně, s přibývajícím věkem se jich bude hůř a hůř zbavovat.

Tomáš Hrdý (39 let)



Vystudoval 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie.



V Centru Pohybové medicíny Pavla Koláře působí od roku 2015.

Působíte v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře, které navštěvují i děti. S jakými problémy hlavně přicházejí?

Na rehabilitace po úrazech nebo operacích. A také s bolestivými stavy, kdy jde většinou o nesouhru v pohybovém aparátu. To může být důsledkem právě i špatně vedeného tréninku nebo přetěžování. Neříkám, že jsou špatné všechny tréninky, ale my se setkáváme hlavně s těmi, kde se to nedaří. A nebo děti přivedou rodiče, protože chtějí zlepšit jejich držení těla a kvalitu pohybů. V takovém případě je důležité cílené a opakované cvičení.

Videa České obce sokolské a Tomáš Hrdého k pohybovým stereotypům

Pohybové stereotypy děti 3 až 4 roky:

Zdroj: Youtube

Pohybové stereotypy děti 4 až 5 let:

Zdroj: Youtube

Pohyboové stereotypy děti 5 až 6 let:

Zdroj: Youtube