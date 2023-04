Když si člověk dá dva plátky toustu s chutným sýrem a přikousne k tomu pár oliv, může se mu stát, že vyčerpá doporučenou denní dávku soli. Alespoň ve Velké Británii. Skupina expertů totiž zkoumala složení tamních toustových chlebů a výsledek nedopadl ze zdravotního hlediska vůbec dobře.

Toustový chléb může obsahovat překvapivé množství soli | Foto: Shutterstock

Tři čtvrtiny toustových chlebů prodávaných v britských supermarketech obsahují v jednom plátku tolik soli jako brambůrky o stejné váze. Zjistila to ve svém šetření iniciativa Action on Salt, která sdružuje zdravotní a jiné experty zaměřující se na vliv stravy na lidské zdraví. O jejím zjištění informoval deník Independent.

Iniciativa ve svých laboratořích prozkoumala 242 balení toustového chleba z produkce 28 firem prodávaných v deseti největších britských supermarketech. Zjistila, že tři ze čtyř zkoumaných vzorků obsahovaly v jednom plátku nejmémě 0,34 gramu soli, což je stejné nebo vyšší množství soli jako v pytlíku brambůrků o stejné váze.

Testované toasty obsahovaly odlišné množství soli. Zatímco nejslanější vzorek obsahoval 1,48 gramu soli na 100 gramů chleba, nejméně slaný výrobek měl 0,51 gramu soli na 100 gramů, zjistila iniciativa.

Zákazník, který sní dva plátky nejslanějšího toustu, s nimi zkonzumuje pětinu maximální doporučené denní dávky soli, poukázala Action on Salt. Většina zkoumaných chlebů se vešla pod limit stanovený v roce 2020 britským ministerstvem zdravotnictví s platností od příštího roku. Iniciativa ale poukázala, že velká šíře výsledků ukazuje, že limit je „příliš shovívavý“ a zůstává prostor pro zpřísnění.

Zdravotní rizka

Příliš velká konzumace soli je faktorem zvyšujícím riziko vysokého krevního tlaku, který souvisí se srdečními chorobami a infarktem. Vysokým tlakem trpí zhruba třetina dospělé populace v Anglii.

„Snížení spotřeby soli je nejlevnější a nejúčinnější opatření ke snížení krevního tlaku a zmenšení počtu lidí trpících chorobami srdce a infarktem,“ uvedl Graham MacGregor, profesor kardiovaskulární medicíny na londýnské Universitě královny Marie a předseda Action on Salt.

„Je proto velkou ostudou, že potravináři dál do našeho jídla sypou tolik nadbytečné soli, jak vidíme na tomto případu. Už příliš dlouho se potravinářský průmysl stará o veřejné zdraví na naše náklady. Je čas, aby vláda nenechala dál umírat lidi zbytečně,“ vybídl MacGregor.

Nejhůře v testu dopadl vzorek z produkce firmy Hovis. Její zástupci tvrdí, že obsah soli regulují. „Za posledních dvacet let Hovis aktivně omezoval množství soli v našich výrobcích. Naprostá většina našich výrobků nyní plně odpovídá současným limitům,“ reagovali zástupci firmy s nejslanějšími tousty v testu. Ty jsou podle firmy součástí prémiové řady s výjimečnou chutí a rozmanitostí určenou pro zvláštní příležitosti.

Deník Guardian připomněl, že Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že 99 procent světové populace konzumuje víc než pět gramů soli denně, což je maximum, které organizace doporučuje. Podle jejího odhadu vede nadměrný příjem soli ve stravě celosvětově k asi dvěma milionům úmrtí ročně. Podle listu lidé v Anglii typicky konzumují 8,4 gramu soli denně. WHO ve své nedávné zprávě varovala, že nejspíš nebude možné dosáhnout cíle snížit konzumaci soli o třicet procent do roku 2030. Z dat WHO naproti tomu plyne, že Česká republika by tento cíl díky řadě přijatých opatření splnit mohla.

Chleba je potřeba

Britští pekaři se podle šéfa své federace Andrewa Pynea velmi úspěšně snaží množství soli v chlebu snižovat. „Za posledních deset let to bylo snížení až o třicet procent na úroveň nižší než gram soli na sto gramů chleba. Naše nejnovější data ukazují, že v Británii se chléb podílí na denní dávce soli v potravinách méně než deseti procenty,“ uvedl Pyne.

Současně upozornil, že sůl je k výrobě chleba potřeba, protože hraje důležitou roli ve vylepšení jeho struktury a chuti a díky ní zůstává déle čerstvý. „Chleba je hodnotná součást zdravě vyvážené stravy a v době, kdy je rozpočet spotřebitelů obzvláště napnutý, je víc než kdy jindy důležité, abychom si jasně a přesně řekli, že potraviny jako chleba nám toho mají hodně co nabídnout,“ dodal šéf federace britských pekařů.

Nutriční poradkyně Sheena Bhageeruttyová z Action on Salt ovšem v deníku Sun upozorňuje na to, že chléb je největším jednotlivým zdrojem soli v běžné stravě. „I to nejmenší omezení výrazně prospěje našemu zdraví. Proto potřebujeme, aby firmy hodně přidaly ve svém úsilí v dalším snižování soli a považovaly to za svou prioritu,“ uvedla Bhageeruttyová.

Na české potraviny a obsah soli se před časem podívala iniciativa Vím, co jím a piju. Mezi potraviny s vyšším obsahem soli vedle pekařských výrobků zařadila také masné výrobky a zejména modré (plísňové) sýry. V jejich případě zejména proto, že se v jídelníčku lidí objevují ve větším množství. Kolem 1,7 gramu soli na sto gramů obsahují také kukuřičné lupínky a další cereálie. Arašídové křupky obsahují kolem 2,3 gramu soli na sto gramů a olivy ve slaném nálevu mohou mít až pět gramů soli na sto gramů.