Rodiče leckdy netuší, jak moc mohou být jejich děti ohroženy radami, které hltají na sociálních sítích. Obsah, s jakým se tu setkávají, může leckdy poškozovat nejen dětské sebevědomí, ale i zdraví. Jaká rizika může mít sledování sociálních sítí a jak děti ovlivňují? A dá se dítě před vlivem toxických rad na sociálních sítích nějak ochránit? Zeptali jsme se odborníků.

Na sociálních sítích děti vidí a slyší třeba toto: Nemáš rovné zuby? Opiluj si je pilníkem.

Děti a mládež tráví na sociálních sítích více než tři hodiny denně, a tady vidí a slyší třeba toto: Nemáš rovné zuby? Opiluj si je pilníkem. Nemusíš jíst, stačí jen pít. Zafixuj si rozjasňovač na obličeji lakem na nehty. Pro rychlejší hubnutí se omotej fólií se skořicí.



Před pár lety jsme slýchali, že se podobné věci dějí v Americe a říkali jsme si, že nás se to netýká. Tyto a mnoho dalších hacků, čili zaručených rad na internetu jak být krásnější, ale sledují i děti v České republice. Nelze už jenom mávnout rukou a prohodit, že se takové věci dějí jen v zahraničí. I v tuzemsku máme oběti toxických rad a výzev na sociálních sítích.

Dívky lákají na krásu, chlapce na výkony

Dívky jsou náchylnější k podlehnutí toxickým radám ohledně úpravy vzhledu, jako je třeba zmíněné pilování zubů, malování pih na obličej hennou nebo face tapping. To je aplikace lepící pásky překryté make-upem na obličej, která má minimalizovat vrásky a vyhlazovat pleť. Ano, to poslední čtete správně – nesmyslné metody na omlazení nacházejí své uživatelky i mezi holčičkami.

Sociální sítě mají vliv na duševní zdraví. Mladí proto rozjeli kampaň

Chlapci se naopak spíše účastní výzev, kterými si posilují postavení mezi kamarády a hecují se k výkonům. Velmi populární mezi nimi je třeba „blackout challenge“ - škrtící výzva, která má už i zdejší dětskou oběť. Média v půlce letošního března informovala o tom, že kvůli výzvě na TikToku, při které se děti předhánějí v tom, jak dlouho se vydrží škrtit, zemřel v Jičíně 11letý chlapec.

Další populární výzvy zahrnují potírání kůže solí a ledem, vypálení obrazců na kůži intenzivním slunečním zářením nebo podrážení nohou s kamarády v nečekaném momentu.



Rozkousejte prací kapsli

Obsahu sociálních sítí se člověk, potažmo rodič, občas nestačí divit. Spojené státy se zdají být semeništěm nápadů, jak si děti mohou poškodit zdraví za příslib nárůstu sledujících na jejich sítích, či v očích kamarádů. Mezi velmi populární výzvy patří třeba „Tide pod“ výzva, jejímž cílem je rozkousnout obsah prací kapsle a následně ho žvýkat.

Na sociálních sítích děti vidí a slyší třeba toto: Nemáš rovné zuby? Opiluj si je pilníkem.

Nalijte si vosk na obličej

Další je výzva horkým voskem. Jak název napovídá, spočívá v nanášení horkého vosku na obličej, dokud se nevytvoří jakýsi odlitek vaší tváře. Chce si dítě vydobýt neochvějnou úctu svého okolí? Natočením videa při plnění batohové výzvy „backpack challenge“, ve které se snaží děti proběhnout a neupadnout uličkou spolužáků, kteří na něj hází a různě naráží batohy, má jedinec obdiv a slávu zajištěnu. Je jen otázkou času, než to dojde k nám.

Žebříček sociálních sítí, které u nás používají děti do třinácti let

1. Jednoznačně vede Youtube s 90 % dětí.

2. Instagram navštěvuje 80 % dětí.

3. Novinku TikTok používá 65 % dětí.

4. Facebook má jen lehce přes 50 % a většinou kvůli Messengeru.



Podkopaná sebedůvěra



Lenka Kristlová, psycholožka a odborná garantka Projektu sebedůvěry Dove.Zdroj: Foto: Se svolením Dove„Sociální sítě obecně ovlivňují sebevědomí dětí jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Jejich nadužívání sebedůvěru spíš snižuje a bohužel mnohdy vede k psychickým potížím. Děti můžou zanedbávat dřívější koníčky, sportovní aktivity či kamarádské vztahy. Objevují se u nich poruchy spánku, ale i bolesti hlavy a zad. V neposlední řadě hrozí také tvorba závislosti na sociálních sítích,“ uvádí psycholožka a odborná garantka Projektu sebedůvěry Dove, Lenka Kristlová.

Značka Dove podniká každoroční tematické kampaně na podporu zdravé sebedůvěry již od roku 2004. Letos je to projekt zaměřený na škodlivost toxických rad na sociálních sítích, které ničí sebedůvěru dětí a mládeže. Doposud tento projekt pomohl svou edukační činností globálně již 82 milionům dětí, z toho v Česku a na Slovensku necelému čtvrt milionu.

Facebook děti moc nezajímá

Průzkumy z USA ohledně postoje rodičů k trávení času dětí na sociálních sítích jasně ukazují meziroční pokles pozitivního vnímání sociálních sítí z 43 % na 33 %. Rodiče se tak více zajímají o dopad sítí na psychické zdraví svých dětí. Počet rodičů ochotných hovořit s dětmi o psychickém zdraví, přitom naopak poklesl z 91 % na 86 %.

Hrdinové českých dětí: rodiče a influenceři. Školáci prozradili ale mnohem víc

Jiný americký průzkum uvádí, že teenageři užívající mezi lety 2014 a 2022 sociální sítě značně změnili preferované favority. Například Facebook během osmi let poklesl ze 71 % na 32 % a Twitter z 33 % na 12 %. Nárůst uživatelů naopak registruje Youtube s 95 %, TikTok se 67 % nebo Snapchat s nárůstem ze 41 % na 59 %. Zároveň se 54 % respondentů shoduje, že by pro ně bylo těžké přestat používat sítě úplně.

Bezpečný internet s dětmi řeší polovina rodin

České děti a mládež na tom s časem stráveným na sociálních sítích nejsou lépe. Dle průzkumu společnosti Generali až polovina dětí od 13 do 17 let tráví na sociálních sítích přes tři hodiny denně a doba stále narůstá. A i čeští rodiče se zajímají o dopad sítí na dětskou psychiku: podle průzkumu Behavio až 55 % rodičů probírá se svými dětmi bezpečné chování na internetu.

Sociální sítě jsou zahlcující

„Mohu potvrdit nebezpečnost toxických rad na sociálních médiích, kterým děti a dospívající podléhají čím dál častěji. Jsou doslova zahlceni obsahem na sociálních sítích, a ne vždy jsou schopni vyhodnotit, zda je rada škodlivá,“ říká psycholožka Šárka Kučerová. Podle ní přitom nejde jen o snížení sebedůvěry, často je ohroženo i samotné zdraví dětí.

Jan Kršňák: Čím déle vydrží dítě bez mobilu, tím lépe

Rodiče by měli získat podporu a praktické tipy, jak o těchto věcech se svými dětmi komunikovat a posilovat vzájemnou důvěru v rodině. „Děti potřebují cítit, že zájem ze strany rodičů o to, co sledují na sociálních sítích, je skutečný a nejde jen o způsob kontroly. Musíme hledat způsoby, jak podporovat u dětí zdravé vnímání sebe sama a nesrovnávat svůj vzhled s ostatními," uvádí Šárka Kučerová, psycholožka a odborná garantka Projektu sebedůvěry Dove.

Vybudujte zdravou sebedůvěru

O problematice toxických rad na sociálních sítích se stále málo mluví a mohou jim tak podléhat další oběti. „Zkuste promluvit s dětmi, třeba právě o prázdninách, když na to máte čas a prostor, abyste v nich rozvíjeli zdravou sebedůvěru, se kterou nebezpečným radám a výzvám nepodlehnou,“ dodává odbornice. Hledat pomoc lze třeba na stránkách Projektsebeduvery.cz , které nabízejí jak rodičům, tak i učitelům praktické rady, jak postupovat při konfrontaci dítěte s tímto tématem.

