Nový kryosklad, který je vybavený nejmodernější technikou, má dvě části. První sestává ze čtrnácti velkých kontejnerů, kdy se do každého vejde několik tisíc vzorků, které se tam udrží za pomoci tekutého dusíku, páry a vzduchotechniky. „Tam budou buňky určené k transplantacím a geneticky modifikované buňky určené pro moderní terapie,“ řekl Deníku vedoucí oddělení buněčné terapie Robert Pytlík.

Druhou částí je takzvaná biobanka se vzorky pro výzkum. Ta se skládá ze dvou obřích robotů, z nichž do jednoho se vejde zhruba tři sta tisíce zkumavek a do druhého asi třicet tisíc.

Převozy společně s dokumentací budou trvat zhruba rok. „Jedná se totiž asi o pět tisíc buněčných přípravků a několik desítek tisíc archivních vzorků,“ řekl Pytlík. Krvetvorné buňky se do kryoskladu budou přesouvat v transportérech. Uložené budou v nádobách, které budou v automobilech umístěny tak, aby přečkaly i případnou běžnou havárii.

Důsledná dokumentace

Zabezpečeno je i to, aby nedošlo k záměně jednotlivých přípravků. Každý proto bude polepen štítkem a zanesen do dokumentace. „Je to náročné papírová a elektronická evidence. U každého štěpu totiž musí být uvedeno, v kterém kontejneru, v které jeho výseči, patře a na jaké pozici je uložen,“ řekla Deníku lékařka Šárka Rahmatová z oddělení buněčné terapie.

Pracovníci musí vše zaevidovat do excelové tabulky, elektronicky do databáze štěpů a zálohovat do papírového notýsku. Ten bude spásou při případném selháním počítačové sítě. „I tak jsme schopni zaevidovat až dvě stě vzorků za den,“ uvedla Rahmatová.

Pokud si totiž vědec nebo lékař konkrétní štěp vyžádá, je třeba najít jej rychle. „Když zavolá doktorka z ambulance, že přišel pacient, kterému se vrátila choroba a potřebuje podat dárcovské lymfocyty (typy bílých krvinek – pozn. red.), papíry vyřídíme během čtvrt hodiny, a ještě ten den je možné je pacientovi aplikovat. To bude jiné, než když nám je z Velkého Meziříčí vozili přes dálnici D1 a aplikace byla možná nejdřív druhý den,“ sdělila Rahmatová.

Rychlost je výhodou i u obřích robotů se vzorky pro výzkum. „Biologický materiál tam bude uložen v mínus 180 stupních Celsia. Když budeme potřebovat něco vyhledat, udělá to plně automatizovaný robot. V dosavadních mrazácích bylo mínus osmdesát stupňů a laborantky tam musely každý vzorek najít ručně,“ řekla Deníku vedoucí oddělení molekulární genetiky a Biobanky Kateřina Machová.

Vzorky mohou být v robotu uchované roky. „Jsou to informace v živé buňce, kde jsou známá i neznámá data, která čekají na objev,“ uvedla Machová. Biobanka je i součástí sítě dalších tuzemských biobank. „Navážeme spolupráci i s těmi zahraničními. Každý vzorek bude mít více kopií, bude probíhat takzvané federalizované vyhledávání vzorků a domluvíme, za jakých podmínek vzorky pro výzkumný projekt vydáme,“ uzavřela.