Proč jíst třešně? Třešně milujeme, ale málokdo ví, kolik vitaminů a antioxidantů se v nich skrývá a jak neuvěřitelně jsou zdravé. Třešně zlepšují spánek, bojují proti zánětům i zhoubným nádorům, snižují krevní tlak, pomáhají zlepšovat bolestivou dnu a podporují hubnutí. Do svého jídelníčku by je rozhodně měli zařadit i aktivní sportovci.

Třešně zlepšují spánek, bojují proti zánětům i zhoubným nádorům, snižují krevní tlak, pomáhají zlepšovat bolestivou dnu a podporují hubnutí. | Foto: se souhlasem Oto Pilze

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Třešně a antioxidanty

* Třešně a krevní tlak

* Třešně, hubnutí a cukrovka

* Třešně a spánek

* Třešně a sport

* Třešně a dna

* Recept na tvarožník s ovocem

Boj proti volným radikálům

Třešně obsahují hlavně draslík, hořčík, vápník, zinek, železo a křemík, a k tomu vitaminy C, B, E a provitamin A. Za své krásné červené zbarvení vděčí antokyanu, který se společně s vitamínem C podílí na pružnosti a pevnosti našich tkání.

U třešní je sice ta nepříjemnost s vypeckováním, ale i na to existuje pár triků.

Jak odpeckovat třešně:

Zdroj: Youtube

Antokyany se používají při léčbě demence a Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Hodí se také například pro studenty během zkouškového období.

Třešně jsou také skvělým antioxidantem, takže působí proti tvorbě volných radikálů v organismu. „Antioxidanty chrání před záněty a bojují proti volným radikálům, které mohou způsobit poškození buněk a přispět k chronickým onemocněním, jako je rakovina, cukrovka a srdeční choroby,“ říká pro zdravotnický web Health Cleveland Clinic dietoložka Carly Sedlaceková. Odborné studie zjistily, že každodenní konzumace alespoň 45 třešní snižuje zánět, způsobený volnými radikály.

Podle amerických vědců vláknina z třešní a višní pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny tlustého střeva.

Třešně snižují krevní tlak

Zdravotních benefitů, které třešně nabízejí, je však daleko více. Výzkum British Journal of Nutrition zjistil, že džus z třešní a bobulovitého ovoce, tedy například malin, brusinek, rybízu či borůvek, pomáhá snížit krevní tlak.

Přínos pro snížení krevního tlaku a pro lepší zvládání takzvaného špatného cholesterolu zaznamenala i jiná studie, která zkoumala vliv samotné třešňové šťávy.

Jen dvě ingredience. Výrobu domácí třešňové zmrzliny zvládne každý

„Potraviny s vysokým obsahem draslíku a nízkým obsahem sodíku, konzumované s mírou, mohou pomoci snížit váš krevní tlak a snížit riziko srdečních onemocnění,“ poznamenává dietoložka Carly Sedlaceková.

Pomoc pro hubnutí i pro diabetiky

Další výhoda konzumace třešní spočívá v jejich nízkém glykemickém indexu. Třešně také obsahují vlákninu ze slupky, pomocí níž se snižuje hladina cukru v krvi. „Díky tomu jsou třešně perfektní pochoutkou pro lidi s cukrovkou,“ podotýká web Health Cleveland Clinic.

Jeden z mnoha průzkumů ukázal, že diabetici, kteří pili po dobu šesti týdnů každý den koncentrovanou třešňovou šťávu, zaznamenali výrazné snížení hladiny cukru v krvi.

České superpotraviny si zadají s těmi exotickými. Mají spoustu bonusů

Třešně také čistí tělo pomocí látek, které na sebe vážou škodliviny. Látky obsažené v třešních navíc neutralizují tukové substance v těle a výrazně pomáhají při hubnutí. K tomu, aby se organismus pročistil, se doporučuje sníst každý den asi půl kilogramu třešní.

Třešně na dobrou noc

Špatně usínáte a v noci se budíte? I vám by mohly třešně prospět. Řada studií totiž naznačuje, že by toto ovoce mohlo přispět ke kvalitnějšímu spánku.

Vzpomínáte si z dětství na varování, abyste třešně nezapíjeli vodou? Nebylo to od věci: třešně hodně bobtnají a mohou v kombinaci s větším množstvím tekutin způsobit citlivějším jedincům nepříjemné zažívací potíže.

„Třešně obsahují vysoké koncentrace fytochemikálií včetně melatoninu, který se podílí na regulaci spánkového cyklu. Byly provedeny smíšené výzkumy, zda jsou třešně, konkrétně třešňová šťáva, přínosem pro ty, kteří mají problémy se spánkem, a výsledky jsou povzbudivé,“ uvedla pro výživový web BBC Good Food nutriční terapeutka Nicola Shubrooková.

Ukázalo se, že třešňová šťáva by mohla být prospěšná jak pro nešťastníky, kteří trpí poruchami spánku, tak pro chronické nespavce. „Vedle melatoninu, který pomáhá regulovat cyklus spánku a bdění, obsahuje třešňová šťáva také serotonin, který tělu pomáhá vytvářet melatonin, a aminokyselinu triptofan, která zase pomáhá zvyšovat hladinu serotoninu,“ upozorňuje web Health Cleveland Clinic.

Třešně jsou pro lidský organismus velmi prospěšné.Zdroj: Se svolením Oto Pilze

Rychlejší běh a odolnější svaly

Na třešně by se měli zaměřit také aktivní sportovci, protože by jim mohly pomoci při sportu i při regeneraci. Výzkum Journal of the International Society of Sports Nutrition zjistil, že pití 355 mililitrů třešňového džusu po dobu sedmi dnů před namáhavým během i při samotném běhu minimalizovalo následnou bolest svalů.

„Protizánětlivé a antioxidační vlastnosti třešní fungují podobně jako protizánětlivé léky, například ibuprofen, pro snížení nebo prevenci bolesti. U třešní však nehrozí riziko škodlivých vedlejších účinků, jako jsou potenciální gastrointestinální, ledvinové a možné srdeční problémy,“ zdůrazňuje dietoložka Carly Sedlacekova.

Recept na bublaninu. Chutná s každým ovocem, lze použít čerstvé i mražené

Jiná studie zjistila, že konzumace doplňku s třešňovým práškem zvyšuje výkon u vytrvalostních běžců. Běžci, kteří užívali doplněk po dobu deseti dnů před půlmaratonem, měli o 13 procent rychlejší cílové časy než ti, kteří užívali placebo. A navíc je pak méně bolely svaly.

Třešně nejsou vhodné pro každého, někdo na ně může mít alergii. Podle BBC Good Food může jít o primární alergii na ovoce, nebo o sekundární alergii na pyly ze stejné čeledi rostlin. „Někdo může být alergický na salicyláty, které se nacházejí v třešních a také se používají v aspirinu. Konzumace většího množství třešní pak může vést k podráždění žaludku a průjmu," varuje dietoložka Carly Sedlacekova.

Třešňovou šťávou proti dně

Někteří odborníci mají za to, že třešňová šťáva by mohla pomáhat lidem trpícím dnou. Tato nepříjemná nemoc, které se lidově říká pakostnice, vzniká v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi a způsobuje mimo jiné velmi bolestivé otoky v oblasti kloubů.

„Jedna studie prokázala, že konzumace třešňového džusu po dobu dvou dnů je spojena s nižším rizikem záchvatů dny, zatímco jiná studie naznačuje, že třešňový džus je třeba konzumovat po dobu nejméně čtyř měsíců, aby se snížily akutní záchvaty této choroby,“ uvádí Nicola Shubrooková.

Ukázalo se, že už pět hodin po konzumaci třešní dochází ke snižování hladiny kyseliny močové v krvi, díky čemuž záchvaty dny zeslábnou nebo nepřicházejí tak často.

Recept na tvarožník s ovocem

„Tvarožník u nás patří k nejoblíbenějším buchtám na plech. Má vláčnou, až pudinkovou konzistenci a ve spojení s ovocem a křupavými mandličkami je prostě dokonalý,“ říká známá foodblokerka Markéta Chovancová, která své recepty zveřejňuje jako Markéta v troubě.

Budeme potřebovat:

500 g tvarohu v alobalu

500 ml podmáslí

4 vejce

citronová kůra a šťáva

180 g cukru krystal

300 g polohrubé mouky

1 kypřicí prášek do pečiva

miska vypeckovaných třešní a červeného rybízu

dvě hrsti mandlových lupínků

Postup: Nejprve si oddělíme žloutky od bílků do dvou misek. Bílky vyšleháme se špetkou soli do tuha a dáme je na stranu. Troubu rozehřejeme na 175 °C. V jiné míse vyšleháme žloutky s cukrem, poté zašleháme tvaroh, podmáslí, citronovou kůru a lžíci citronové šťávy, do mouky zamícháme kypřicí prášek a po částech přimícháme k ostatnímu. Nakonec opatrně vmícháme po částech i sníh.

Dáme na vymazaný a vysypaný plech, posypeme vypeckovanými třešněmi i červeným rybízem a posypeme mandlovými lupínky. Pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C asi 30 minut dozlatova. Po vychladnutí podáváme tvarožník nakrájený na čtverce či trojúhelníky.

Tip: Tvarožník bude skvěle chutnat například i s borůvkami či malinami.

Recept na čokoládovou pěnu s višňovým dipem

Budeme potřebovat:

200 gramů čokolády Lindt na vaření nebo Excelence 70%

5 vajec

špetka soli

100 gramů cukru

2 lžíce rumu

125 gramů smetany na šlehání

1 vanilkový lusk

Na višňový dip:

200 gramů višní

4 decilitry višňové šťávy

svitek skořice

3 kusy badyánu

50 gramů cukru

1 lžička kukuřičného škrobu

šťáva z půlky citronu

Na dokončení:

3 lžíce třešní

4 lžíce hoblinek z hořké čokolády

Postup: Čokoládu rozlámeme na kousky a rozpustíme ji v misce ponořené do horké vodní lázně. Oddělíme žloutky od bílků. K bílkům přidáme špetku soli a ušleháme je do tuha. Během šlehání postupně přidáváme 100 g cukru. Do žloutků přidáme dřeň vyškrábanou z podélně rozkrojeného vanilkového lusku, rum a metličkou je vyšleháme do pěny. Vmícháme rozpuštěnou čokoládu, ušlehanou šlehačku a bílkový sníh.

Čokoládovou pěnu dáme do misky, uhladíme ji, zakryjeme a uložíme na tři hodiny do chladničky.

Na omáčku (dip) rozpustíme cukr v kastrůlku na světlý karamel. Přidáme višně i višňovou štávu, skořici a badyán a povaříme na mírném ohni asi patnáct minut. Přmícháme kukuřičný škrob, rozmíchaný asi ve lžíci studené vody, krátce povaříme, omáčku přecedíme přes síto a dochutíme ji citronovou šťávou.

Do hlubokých talířů rozdělíme třešně, nalijeme na ně višňovou omáčku, do středu umístíme kopeček čokoládové pěny a ozdobíme je hoblinkami čokolády. Zdroj receptu: iGurmet