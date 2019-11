Češi jsou třetí v konzumaci soli v Evropě. Prvenství mají balkánské země, druhé místo Maďaři. Nadměrný příjem soli je spojován s hypertenzí - zvýšeným krevním tlakem. S ním roste riziko kardiovaskulárních chorob. Příliš soli snědí i děti, upozornili lékaři a další odborníci na dnešní pražské konferenci Nadbytek soli škodí dětem i dospělým.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) Češi překračují trojnásobně. Podle WHO by měli dospělí denně přijmout pět až šest gramů soli. Muži v Česku jí však podle průzkumů snědí 15 až 16 gramů, ženy 11 gramů.