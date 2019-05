„Po vyšetřeních mi odhalili závažnou vrozenou poruchu krve antifosfolipidový syndrom, mutace protrombinu (MTHF). Třetí embolie byla tak masivní, že jsem málem zemřela. Plíce jsem měla naprosto ucpané tromby, nemohla jsem dýchat a neskutečně to bolelo. Diagnóza zněla: posttrombotická plicní hypertenze.

Moc jsme chtěli s mužem dítě. Otěhotněla jsem, miminko bylo geneticky naprosto v pořádku, byli jsme šťastní. V šestém měsíci jsem ale dostala trombózu placenty. V těhotenství mi vůbec neředili krev, což je právě v tomto období hormonálních změn naprosto nutné. A až pozdě se zjistilo, že se dítě nevyvíjelo. Už jsem to vůbec nemohla unést, bylo mi dvacet tři let. Můj stav se zhoršoval. Byla jsem totálně zavodněná, začaly mi selhávat všechny orgány, srdce díky vysoké zátěži mělo levou komoru dvakrát tak velkou, než je běžné. Naštěstí jsem se dostala na II. interní kliniku kardiologie a angiologie VFN k docentu Pavlu Jansovi, do centra pro plicní hypertenzi VFN.

V nemocnici se mě snažili připravit na operaci, ale horšila jsem se každým dnem. Už jsem nevstávala z postele, ležela na JIP, rodiče se se mnou každý den loučili, jako by to bylo naposled. Dokonce mi dovolili na JIP i psa. Všichni na mě koukali nešťastně, soucitně, to poznáte. Nevěřili, že operaci přežiju. Nakonec se rozhodli, že to zkusí, byla jsem mladá holka.

Osm dní v umělém spánku

Pan profesor Jaroslav Lindner ze II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK je jediný v republice, který tenhle zákrok u nás provádí, byla jsem jeho pátý operovaný pacient. Výkon zvaný endarterektomie plicních tepen obnáší mimotělní oběh, pročištění plícnice, umělý spánek. Nechali mě v něm osm dní, abych načerpala sílu. Už při operaci mi přestalo fungovat srdce, pak znovu po probuzení. Dvakrát jsem odešla a lékařům se podařilo mě vrátit do života, znova „nahodit“. Když mě vzbudili, nevěřila jsem, že jsem byla na operaci, už mě ani nebolela jizva. Měla jsem hlavu plnou halucinací a snů, učila jsem se mluvit, chodit, ochrnula mi noha…

Regenerace ale nakonec byla neskutečně rychlá, najednou jsem se nadechla. Je to už 15 let a všechno se srovnalo, začala jsem postupně zase žít skoro jako normální holka. Dokonce jsem porodila dvě nádherné zdravé děti. Všechno díky mým strážným andělům ve VFN. Sestřičky a profesoři patří vlastně do rodiny. Nikdy jim nebudu dost vděčná.

NÁZOR LÉKAŘE: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. (přednosta II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy)



Tromboembolická plicní hypertenze, kterou trpěla paní Dvořáková, je onemocnění, které vzniká nejčastěji po opakovaných plicních emboliích, a pokud není včas léčena, má velmi špatnou prognózu. Délka přežívání bez léčby je srovnatelná s nejtěžšími nádorovými onemocněními. Pacienti mají po opakovaných emboliích ucpané plicní tepny a v důsledku toho vysoký tlak v plicních tepnách, přetížené zvětšené a selhávající pravé srdce.



Principem chirurgické léčby je potom zprůchodnění plicních tepen a obnovení normálního průtoku krve plicemi. Pokud se to podaří včas, je velká šance a kompletní uzdravení a nemocný nemusí mít žádné další zdravotní omezení, musí být pouze sledován a musí mít doživotně ředěnou krev, aby se onemocnění neopakovalo.



Od roku 2004, kdy jsme provedli první endarterektomii plicních tepen, podstoupilo v našem Centru plicní hypertenze VFN na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK tuto operaci přes 340 pacientů z České republiky, ale také ze Slovenska a Rumunska, kde se tyto operace neprovádějí.

INFORMACE O PLICNÍ HYPERTENZI

* Plicní hypertenze je onemocnění, které je způsobeno vysokým krevním tlakem v plicních cévách, což zvyšuje námahu pravé srdeční komory, která pumpuje krev přes plicní cévy do levé poloviny srdce. Dlouho trvající a neléčený vysoký tlak v plicních cévách vyčerpává pravou srdeční komoru. Levá polovina srdce a celý organizmus dostává menší množství krve, která je navíc hůře okysličena.

* Odhaduje se, že tromboembolická plicní hypertenze se rozvine do 2 let asi u 4 procent nemocných, kteří přežili akutní plicní embolii. Ženy jsou postiženy asi dvakrát častěji než muži. V České republice se dá očekávat stovky těchto pacientů, neboť plicní embolie postihne ročně 10–20 tisíc lidí.

* Plicní hypertenzi se jen výjimečně podaří odhalit při běžné zdravotní prohlídce.

* Příznaky jsou často lehké a netypické, a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic. Často tak stanovení diagnózy trvá i několik let.

* Pro pokročilé stádium nemoci je navíc typické, že pacient je schopen jen těch nejnutnějších úkonů, má příznaky onemocnění i v klidu a bývá upoután na lůžko.

* Mezi nejčastější příznaky patří dušnost (pocit nedostatku dechu), únava, závratě, hlavně při posazování a postavování, mdloby, namodralé zbarvení rtů a kůže, otoky kotníků nebo dolních končetin, bolest na hrudi či zrychlený tep.

RECEPT PRO ZDRAVÍ

Bruschetta s kozím sýrem

Ideální tip na lehkou svačinu či večeři, jejíž příprava vám zabere opravdu jen chvilku, a ještě si pochutnáte.



Ingredience:



2 bagety

350 g kozího sýra

200 g cherry rajčátek

1 stroužek česneku

bazalkové pesto

olivový olej, čerstvá bazalka

Postup:

Rozkrojte si bagety šikmo na plátky a opečte je v troubě nebo na pánvi a nechte je vystydnout. Mezitím si na pánvi rozpalte olivový olej, na který dáte opéct stroužek česneku. Ten si ale prvně dlaní nebo plochou stranou nože rozmáčkněte, čímž zamezíte tomu, aby byl příliš intenzivní a přebil chuť ostatních surovin. Restujte minutu či dvě, pak česnek vyhoďte. Na pánev nasypejte rajčátka a zprudka je opečte. Neměla by být příliš měkká, stačí, aby byla dostatečně prohřátá.



Každý plátek bagety namažte kozím sýrem, bazalkovým pestem a přidejte opečená rajčátka. Ozdobte bagetky bazalkou a na závěr je pokapejte je olivovým olejem.

TIPY PRO ZDRAVÉ SRDCE

Nakupovat potraviny chodíme asi všichni, a když se rozhlédnete po parkovištích u supermarketů a nákupních center, pochopíte, že většina lidí jezdí na nákup autem. Samozřejmě, že nákup pro čtyřčlennou rodinu na celý týden asi nepotáhnete v náruči, ale pokud denně potřebujete čerstvé pečivo, mléko a další potraviny, které dlouho nevydrží, nechte auto doma, zapomeňte na městskou hromadnou dopravu, a jděte pěšky. Úplně obyčejné „jdu nakoupit“ pro vás může být tou aktivitou, díky které se budete udržovat v kondici. Však je to stále pohyb! A pokud přece jenom máte nákup těžší, pořiďte si tašku na kolečkách, která vám práci usnadní.