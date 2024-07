Demodex je druh roztočů, kteří se běžně vyskytují na pokožce lidí i zvířat. Na lidské kůži však žijí pouze dva druhy tohoto mikroparazita, a to trudník tukový (demodex folliculorum), který se nachází ve vlasovém folikulu, a trudník mazový (demodex brevis) žijící v mazové žláze spojené s vlasovým folikulem.

Oba druhy se hojně vyskytují na obličeji, ve vedlejších nosních dutinách, řasách i obočí. Mohou se ovšem rozšířit i do jiných oblastí. Na kůži člověka parazitují často bez jakýchkoliv příznaků. Pokud se však jejich populace zvýší nad únosnou mez, mohou způsobovat nepříjemná kožní onemocnění.

Jak poznáte, že žije trudník i na vašem obličeji? Je dobré vědět, jak se přenáší i jak se ho zbavit.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Trudník mazový či tukový žije ve vlasovém folikulu. Způsobuje kožní onemocnění demodikózu

Trudník: běžný kožní parazit

Dospělý trudník tukový je na délku velký asi 0,3 až 0,4 milimetru. Trudník mazový je s délkou 0,15 až 0,2 milimetru o něco kratší. Velikostní rozdíl je pak i mezi samicemi a samci, kdy samice jsou o něco kratší a kulatější.

Trudníky nelze pro jejich mikroskopickou velikost postřehnout pouhým okem. Tento parazit se však po obličeji dokonce pohybuje, a to rychlostí zhruba 8 až 16 milimetrů za hodinu.

„Tímto roztočem je napadena většina dospělých lidí, a to často bez klinických příznaků. Za patogenní se přítomnost trudníka označuje ve chvíli, kdy dojde k abnormálnímu nárůstu jeho populace na lidské kůži,“ vysvětlují autoři studie s názvem Demodex: Nejhorší nepřátelé jsou ti, kteří bývali přáteli.



„Nerovnováha mezi kožním mikroprostředím, rozšířením trudníka a imunitním systémem člověka pak může způsobit vícero kožních onemocnění. Souhrnně je nazýváme demodikóza,“ dodávají autoři studie.

Na lidské tváři se páří i umírá

Na tváři člověka se dospělí roztoči páří. Vajíčka poté kladou do vlasového folikulu. Šestinohé larvy se vylíhnou asi za tři až čtyři dny. Po sedmi dnech dorostou v osminohé dospělce. Délka jejich života pak odpovídá zhruba dvěma týdnům.

Roztoči po nasycení a rozmnožení umírají a rozkládají se přímo uvnitř vlasových folikulů či mazových žláz. Jejich tělo je však pokryto mnoha bakteriemi. A právě ty mohou u některých lidí vyvolat zánětlivou reakci.

„Osm nohou tohoto poloprůhledného roztoče s podlouhlým tělem se pohybuje po vašem obličeji hlavně v noci. Přes den se ukrývá před jasným světlem. Většinu života prožije hlavou dolů ve vlasovém folikulu. Pomocí svých podlouhlých úst konzumuje kožní buňky, hormony a oleje, které se ve vlasových folikulách hromadí,“ vysvětlují autoři studie Lidský roztoč Demodex: Všestranný roztoč s dermatologickým významem.

Přenáší se blízkým kontaktem

Počet roztočů druhu Demodex se u člověka zvyšuje s věkem. Děti jsou napadeny nejméně, novorozenci vůbec. Podle vědců je možné, že nízký výskyt u dětí je způsoben nevyvinutými mazovými žlázami. Naopak ve věkové skupině 20 až 30 let je míra sekrece mazu nejvyšší, a proto jsou lidé tohoto věku trudníkem zasaženi nejhojněji. Po porodu pak dochází k přenosu trudníka tukového či mazového z matky na dítě blízkým fyzickým kontaktem.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Trudníka lze odhalit díky projevům na kůži, které zahrnují zarudnutí, či vyrážku podobnou akné

„Předpokládá se, že většina roztočů druhu Demodex se přenáší z matky na potomky velmi brzy po porodu. Dochází k tomu s největší pravděpodobností při blízkém tělesném kontaktu již v období kojení,“ upřesňuje přední světový zdroj pro vědecký, technický a lékařský výzkum Science Direct.

Odhalí ho vyrážka i suchá pokožka

Jak již bylo řečeno, trudníka tukového ani mazového pouhým okem nikdy nepostřehnete. Můžete však zaznamenat jisté znaky, které jsou patrné na pleti. Podle amerického zdravotnického informačního webu Medical News Today jsou tyto projevy někdy mylně považovány za pravé akné.

Trudníka odhalí například následující změny na pleti:

Extrémní suchost pleti.

Svědění či zvýšená citlivost kůže.

Vyrážka podobná akné.

Zarudnutí kůže.

Hrubá až drsná kůže či šupinatý vzhled kůže.

Zarudnutí očí.

Přesnou diagnózu však může stanovit jedině dermatolog. Ten odebere vzorky kůže a následně je podrobí detailní analýze. Ovšem i přesto, že bude tento roztoč v odebraném vzorku přítomen, nemusí to pro člověka znamenat nic závažného. Problém nastává až ve chvíli, kdy se trudník přemnoží. Vědci jsou toho názoru, že za chorobný nález je považováno více než pět roztočů na jeden vlasový folikul.

Způsobuje záněty a nemoci očí

Kromě kožních projevů je podle American Academy of Ophthalmology roztoč spojován také s četnými očními problémy. Mezi očními lékaři dochází k diskuzím, do jaké míry trudník nepříjemné oční stavy vyvolává. Zvažují totiž i možnost, že jeho přítomnost roste právě kvůli špatnému zdravotnímu stavu očí.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Roztoži z rodu Demodex jsou pouhým okem neviditelní. Trudníka lze pozorovat pouze pod mikroskopem

„Stále nevíme, co je příčinou a co důsledkem. Je to podobné, jako polemika slepice - vejce. Umožňuje zánětlivé onemocnění oka rozšíření trudníka v této oblasti? Nebo se roztoči nekontrolovatelně množí, což vyvolává zánětlivá onemocnění očí? To je zatím předmětem výzkumu,“ vyjádřila se oční lékařka Gerami Seitzman. Ta je současně ředitelkou nadace bojující za prevenci slepoty po celém světě Francis I. Proctor Foundation for Research in Oftalmology.

Gerami Seitzman však upozorňuje, že pokud pacient pozoruje zarudlá, oteklá, bolavá či svědící víčka, která nereagují na standardní léčbu, stojí za to podstoupit vyšetření na přemnožení trudníka. Vodítkem může být i ztráta řas či jejich zatočení proti oční bulvě. Dále pak lupy v oblasti řas.

Jak se trudníka zbavit

Pokud trudník nevyvolává žádnou obtěžující reakci organismu, tělo je schopné se s ním vypořádat samo. Pak není nutné se tímto tématem dále zaobírat. V opačném případě je však vhodné se nejprve zaměřit na důsledné mytí obličeje, vlasů a řas. Dobré je zahrnout do každodenní rutiny i pravidelný peeling.

Stav může podle studie z roku 2019 s názvem Tea tree olej jako léčba blefaritidy způsobené trudníky zlepšit i olej z čajovníku, který má antibakteriální, antifungální a protizánětlivé vlastnosti.

Roztoč druhu Demodex nalezený v kůži psa:

„Obecně tito roztoči způsobují malou patologii u lidí, kteří praktikují dobrou hygienu obličeje a nemají problémy s imunitou. I tak je však infikováno vysoké procento lidí, kteří si mezi sebou tohoto roztoče předávají. Často jim to ale nečiní žádné potíže,“ vysvětluje dále vědecký magazín Science Direct.

V případě, že tento postup nefunguje, nebo se kožní projevy naopak zhoršují, je nutné navštívit praktického lékaře či přímo dermatologa. Nezvyklé kožní projevy mohou poukazovat nejen na přemnožení trudníka tukového či mazového, ale i na mnohem závažnější nemoci.

