A to i přesto, že někteří odborníci a vědecká sdružení volají po zvýšení počtu vakcín. „Vakcína proti tuberkulóze není sice nyní úplně dostatkovým zbožím, ale dle mých informací je jí v České republice dostatek. Povedlo se také vyjednat s Polskem navýšení počtů o zhruba 15 tisíc dávek. A to by mělo stačit,“ uvedl epidemiolog a někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula.