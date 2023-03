Přibylo lidí, kteří mají multirezistentní tuberkulózu, tedy odolnou formu onemocnění. Zatímco v roce 2021 jí onemocnělo deset lidí, loni devatenáct. Vyznačuje se tím, že na ni nezabírají běžné léky a pacienty může trápit i dva roky. Lékaři ale uklidňují, že celková situace ohledně tuberkulózy v České republice není tak dramatická.

Tuberkulóza. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

V loňském roce v Česku přibylo případů onemocnění odolnou formou tuberkulózy. V zemi však v současné době existuje jediné specializované centrum, kde se tito pacienti léčí. Nachází se v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici. Loni tam postupně leželo osmnáct lidí. Jelikož tam mají patnáct lůžek, kapacitně je to na hraně.

Každý pacient s multirezistentní tuberkulózou by měl ležet zvlášť, aby nenastalo křížení rezistencí. Proto je třeba větší kapacita lůžek. „Výjimkou jsou rodinní příslušníci či spolubydlící, u nichž předpokládáme infekci stejným kmenem mykobakteria,“ řekla vedoucí centra Ivana Hricíková.

Podle odborníků je takových center zapotřebí víc, protože počty nemocných mohou vzrůst. „Jednáme s ministerstvem zdravotnictví o vzniku dalších dvou center v Brně a Hradci Králové. Není to ale levná záležitost,“ uvedla na čtvrteční tiskové konferenci v Praze předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Koziar Vašáková.

Z loni devatenácti nemocných odolnou tuberkulózou jich osm pocházelo z Ukrajiny. Podle Vašákové by proto lékařům při diagnostice a včasné léčbě pomohl účinný screening při jejich příchodu do země. Povinné vstupní vyšetření zavedlo podle ní například Norsko. Ve Finsku musí všichni podstoupit rentgen hrudníku, a ti, kteří vykazují příznaky, také vyšetření na tuberkulózu. Rentgen hrudníku čeká příchozí také při vstupu na Slovensko a do Nizozemska.

České ministerstvo zdravotnictví podle mluvčího Ondřeje Jakoba sleduje epidemiologickou situaci v zahraničí i sociologické změny, například migrační vlnu z Ukrajiny. Při zvýšeném výskytu tuberkulózy poté zaměstnavatelům a lékařům doporučuje při pracovnělékařských prohlídkách provést i screening. „Neshledáváme za nezbytné jít cestou povinnosti, jelikož mechanismy nastavené jsou,“ dodal pro Deník Jakob.

Drama se nekoná

Co se týče celkového počtu nemocných tuberkulózou (tedy i běžnou formou, na kterou zabírají běžné léky), loni jich v Česku bylo 374, což je o sedmnáct víc než předloni. Z toho v 89 případech šlo o lidi narozené na Ukrajině.

Vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Fakultní nemocnice Bulovka Jiří Wallenfels uvedl, že situace zatím není nijak vyhrocená. „Mysleli jsme si, že s příchodem uprchlíků budou čísla vyšší,“ řekl. Ke konci loňského roku policie evidovala přes 630 tisíc Ukrajinců s legálním pobytem v Česku.

Nižší než předpokládaná nemocnost mezi ukrajinskými válečnými běženci je podle něj dána zřejmě i tím, že sem přišli ti z vyšších sociálních vrstev a většinou ženy. Tuberkulózou totiž častěji onemocní muži a bývá ovlivněna sociálním prostředím. Víc se vyskytuje mezi lidmi ve vyloučených lokalitách či se závislostmi.

Malé riziko nákazy

Přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek uklidnil, že nakazit se není tak jednoduché. „Pokud náhodou s nemocným jedete v tramvaji, pravděpodobně nic nenastane,“ řekl. U většiny lidí zafunguje imunita a ani se nenakazí.

Riziko nakažení podle Koblížka stoupá tehdy, když člověk s nemocným, který vykašlává, tráví několik hodin či spíš dnů v uzavřené místnosti. A jak onemocnění poznat? Jedině odborným vyšetřením. „Snadno se schová za jiné choroby. Někteří pacienti jenom hubnou, jsou unavení, slabí nebo trpí nočním pocením,“ uvedl.

Kašel, vykašlávání krvavých hlenů a zadýchávání, s nimiž si lidé nemoc většinou spojují, patří podle něj mezi typické příznaky až pokročilé tuberkulózy. Světový den boje proti chorobě připadá na příští pátek 24. března.

Loňské počty hlášených případů tuberkulózy v Česku



• Celkem: 374 lidí (dalších 16 nahlášených pouze laboratořemi)

• Z toho: 263 mužů a 111 žen

• Průměrný věk nemocných: 49 let

• Dětí do patnácti let: 11

• HIV pozitivních: 5 lidí

• Zemřelo: 19 lidí

• Narození mimo Česko: 161 lidí (89 na Ukrajině, 17 ve Vietnamu, 7 v Indii, po 6 v Rumunsku a na Slovensku, jednotky pak v dalších zemích)

• Diagnostikováno již na Ukrajině: 9 lidí (nejsou zahrnuti ve výše uvedené statistice)



Zdroj: Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Fakultní nemocnice Bulovka