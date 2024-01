David byl vždycky sportovec každým coulem, na své postavě dřel a snažil se žít celý život zdravě. O to větší šok pro všechny byl, když mu byl diagnostikován tumor na mozku, který i přes chemoterapie, ozařování a operace stále roste. David však ke svému osudu přistupuje s obrovskou dávkou síly a odhodlání nemoc porazit. Postup léčby sdílí i s určitou dávkou humoru a ukazuje všem ostatním, že zhroutit se ničemu nepomůže.

David Škvařil má tumor na mozku a pokud nezabere silná chemoterapie, v ČR pro něj už neexistuje léčba. | Foto: se svolením Zuzany Škvařilové

David Škvařil je čerstvý čtyřicátník, který vždy miloval život, sportoval, nikdy nekouřil a vyznával zdravý životní styl. Je to však již osm let, co mu bylo sděleno, že má nádor na mozku. Nejprve mu byl diagnostikován nezhoubný typ nádoru, který byl částečně odebrán a následovala dlouhá léčba, po níž to vypadalo, že se podařilo jeho růst zastavit. Pak však začal nádor opět narůstat a další operace, kterou měl navíc podstoupit v bdělém stavu, byla neodkladná.

I přes veškerou snahu mu však bylo sděleno, že mu zbývají čtyři roky života. A to pouze pokud podstoupí nejagresivnější typ chemoterapie. Když léčba nezabere, v Čechách už nemá naději. V zahraničí však vědí, jak si s nemocí poradit.

Diagnóza: tumor na mozku

Od útlého věku se David věnuje sportu. Oblíbil si především fitness, běh, lyžování a plavání. Vždy dbal na zdravou životosprávu a nikdy nekouřil. Jeho zdraví mu nikdy nebylo lhostejné a k životu vždy přistupoval s úctou. Pravidelně chodil na lékařské prohlídky, ale i přesto jej postihla nemoc, kterou nikdo z jeho okolí ani on sám nečekal.

Je však velký bojovník a ke své nemoci přistupuje s obrovským odhodláním ji porazit a často ani neztrácí smysl pro humor. Jeho osud se tak nápadně podobá postavě medika Filipa Kaliny, kterého ztvárnil herec Filip Březina v novém seriálu České televize Smysl pro tumor. Ten u diváků zaznamenal obrovský ohlas.



Poprvé byl Davidovi diagnostikován nezhoubný oligodendrogliom v roce 2016. Následovala chemoterapie a ozařování a na kontrolních snímcích z magnetické rezonance to vypadalo, že je vše na dobré cestě a růst nádoru se podařilo zastavit.

„Oligodendrogliální tumory představují 15 až 25 % všech gliomů mozku. So učasná terapi e oligodendrogli omů zahrnuje operaci, radi oterapii a chemoterapii, která by měla hrát nezastupitelno u roli. Přes ne ustálý výzkum a zdokonalování všech tří léčebných metod došlo v posledních desetiletích jen k nepatrnému prodlo užení přežívání nemocných s gli álními tumory,“ tvrdí o onemocnění neurochirurg Jan Mraček na webu České a Slovenské neurologie a neurochoirurgie. Míra dožití je podle něj i přes intenzivní výzkum a kombinovanou léčbu stále velmi krátká.

Už tenkrát se David dělil o své prožitky prostřednictvím sociálních sítí. „Už z toho špatně vidím, večer spím tak dvě až tři hodiny, hlava už mi nejde pořádně ani do masky, jak je oteklá. Po tolika dávkách se už postupem času necítíte být zas až tak svěží a fit, jako na startovní čáře,“ sdílel David po několika ozařováních.

Léčba zabrala, ale nádor se vrátil

Koncem roku 2022 však bylo Davidovi oznámeno, že se dal nádor opět do pohybu. Znovu měl podstoupit chemoterapii nebo operaci mozkového nádoru. I přes původní obavy se rozhodl pro operaci, která měla probíhat formou „awake“, kdy pacienta v průběhu operace probudí a komunikují s ním, aby předešli poškození životně důležitých funkcí.

Operaci David podstoupil v březnu roku 2023 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde ho se skvělými výsledky operoval pan doktor Zdeněk Mackerle.

„Operace dopadla dobře, podařilo se odstranit velkou část nádoru, za což panu doktorovi patří velký dík,“ zmiňuje Davidova sestra Zuzana Škvařilová, která pro bratra založila sbírku na platformě Donio .

Operace v bdělém stavu

„Dlouho jsem v hlavě zpracovával zprávu, která mi byla sdělena 22. 12. 2022 o tom, že bych měl podstoupit další operaci mozku formou awake, což v překladu znamená probuzení v průběhu operace. No popravdě, když mi řekli o probuzení, tak jsem nad tím chvilku přemýšlel, ale nakonec jsem řekl: ok jdeme do toho,“ řekl David před operací.

Operace dopadla dobře, ale i přesto si musel David v nemocnici poležet o týden déle, než mu bylo původně sděleno. Na odchod domů se totiž vůbec necítil, jelikož se mu v hlavě neustále tvořil mozkomíšní mok. I kvůli tomu musel po několika měsících navštívit kliniku znovu, aby mu pan primář mok odsál a následně aplikoval dvousložkové lepidlo, které mělo problém zažehnat. I přesto, že prý sám primář dobrému výsledku nevěřil, mohl jít David po čtyřech dnech s dobrým výsledkem domů.

Neztrácí smysl pro humor

I přesto, že trpí David nádorovým onemocněním a dosavadní léčba zatím nezabrala, neztrácí smysl pro humor a snaží se si neustále opakovat, že nemoc porazí. Svůj osud sdílí i prostřednictvím sociálních sítí, což často funguje jako určitá forma terapie, ale rovněž tak dodává odvahu a sílu těm, kteří bojují s podobným osudem. Někdy si dokonce udělá ze svého osudu i legraci a sdílí i velice intimní zážitky. Jako když psal o tom, že si musí dávat po operaci pozor na prudké pohyby.

„Pořád jen ležím doma. Jednou za den na procházku nebo někam s kamarádem, ale vše jen zlehka. Hlavně se nepředklánět a nevyvíjet žádný tlaky na hlavu. Takže pozor i na záchodě. S tím jsem si zavařil už v nemocnici. Po pěti dnech jsem šel na záchod. Sestřička se mě ptala, jestli chci čípek. Já na to, že bez čípku. Měl jsem pocit, že by to mohlo jít samo. Po dvaceti minutách marného snažení jsem zvonil na sestřičku, ať mi podá rukavici a dva čípky. Těch 20 minut snažení mi způsobilo to, že mi začalo žbluňkat v hlavě a požbluňkává mi tam doteď,“ popisoval David svůj zážitek u fotografie, kterou sdílel na sociálních sítích se slovy, že na ní vypadá jako mončičák nebo baset.

Další růst a nová ložiska

Ani další operace však nepřinesla Davidovi plné zdraví a na další magnetické rezonanci bylo zjištěno, že nejenže nádor začal opět růst, ale objevily se i nová ložiska. Na základě toho byla Davidovi stanovena diagnóza, která zněla „anaplastický oligonendrogliom“, u které se doba přežití bez léčby pohybuje kolem 1 až 2 let. V případě, že by Davidovi zabrala náročná chemoterapie, by se mohla prodloužit až na 4 roky.

„Typ chemoterapie PCV, která mu byla doporučena, je ta nejagresivnější a není možné ji absolvovat v životě vícekrát. Proto prosím pro bratra o finanční podporu, aby mohl vyzkoušet i jiné metody léčby, které dosud v České republice nejsou dostupné a pojišťovna je neproplácí,“ žádá o pomoc pro bratra sestra Zuzana.

Naděje na život v zahraničí

David by rád vyzkoušel všechny možnosti léčby, jelikož to nehodlá jen tak vzdát. Je rozhodnutý rakovinu porazit za každou cenu. Jednou z možností je léčba pomocí elektrických polí TTF, která poškozuje nádorové buňky a brání jim v jejich dělení, jak tvrdí i tato studie. Další možností léčby jsou převážně v zahraničí a uvažuje i o lokálně podávané chemoterapii, která se aplikuje přímo do nádoru, čímž nedochází k ničení zdravých buněk. Tento typ chemoterapie se však u nás zatím neprovádí.

„Bratr bojuje s nádorem na mozku již delší dobu. Jelikož je jeho léčba zdlouhavá, a ještě bude třeba něco podstoupit, aby David svou nemoc porazil, rozhodli jsme se založit pro něj sbírku, aby mohl vyzkoušet všechny možné léčebné metody, ať už u nás, nebo v zahraničí. Budeme moc rádi za Vaši podporu,“ poprosila i prostřednictvím sociálních sítí veřejnost Davidova sestra Zuzana Škvařilová.

Léčbu Davida můžete podpořit ve sbírce, kterou jeho sestra Zuzana Škvařilová založila na platformě Donio.

David zároveň poděkoval všem, kteří ho podporují a vzkázal, že má pro boj s nemocí stále schované obrovské množství sil: „Kamarádi, přátelé a všichni co mě sledujete. Děkuji za to moc, protože si nedovedete představit, co to pro mě znamená. Jinak se mám fajn, jen už je to doma dlouhé a já nejsem ten tip, co by ležel v posteli a nic nedělal.“